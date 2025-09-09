W obliczu krzywdzącej redukcji godzin lekcji religii akcentuje się potrzebę wzmocnienia katechezy parafialnej - napisali członkowie Komisji Wychowania Katolickiego KEP. Zaapelowali do duszpasterzy i katechetów, aby wszelkimi sposobami organizowali działania katechetyczne w parafii. Spotkanie Komisji Wychowania Katolickiego KEP odbyło się 5 września w Warszawie pod przewodnictwem biskupa Wojciecha Osiala.

"W czasie spotkania podjęto dyskusję nad aktualnym stanem nauczania religii w polskich szkołach oraz przypomniano zasady funkcjonowania katechezy w parafiach. Poruszono także tematy związane z przyszłością szeroko rozumianej edukacji religijnej i wychowania" - czytamy w komunikacie po obradach opublikowanym we wtorek na stronie internetowej KEP.

Jego autorzy podkreślili, że w związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym i katechetycznym Komisja wyraziła "troskę, wdzięczność i życzliwość wobec wszystkich nauczycieli religii, katechetów oraz wychowawców".

"Podkreślono niezwykle oddane i pełne poświęcenia zaangażowanie w trud ciągłej pracy pedagogicznej zarówno w wymiarze życia społecznego, jak i religijnego. Idea solidnego wychowania opartego o zasady chrześcijańskiego personalizmu może stać się okazją do wspólnego działania różnych grup i integrować wysiłek rodziny, szkoły i parafii" - ocenili.

W komunikacie przypomniano, że Komisja wspiera prace legislacyjne nad obywatelskim projektem ustawy o zmianach w systemie oświaty.

"Z uznaniem i wdzięcznością podkreślono zaangażowanie wielu środowisk, zwłaszcza osób świeckich, w zebranie ponad pięciuset tysięcy podpisów pod tym projektem. Jego celem jest między innymi przywrócenie, na mocy ustawy, takiego stanu prawnego, który umożliwi nauczanie religii w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, wliczanie oceny z lekcji religii do średniej, równe traktowanie nauczycieli oraz zagwarantuje udział dzieci i młodzieży w lekcji religii lub etyki" - stwierdzili członkowie Komisji.

Zaznaczyli, że "w obliczu krzywdzącej redukcji godzin lekcji religii mocno akcentuje się potrzebę wzmocnienia katechezy parafialnej". Zaapelowali do duszpasterzy i katechetów, aby "wszelkimi możliwymi sposobami jak najgorliwiej organizowali działania katechetyczne w parafii". "Mają one gwarantować solidne przygotowanie do sakramentów, umacniać życie w wymiarze moralnym, duchowym i wspólnotowym" - wyjaśnili.

Zwrócili uwagę na potrzebę większej aktywności w zakresie katechezy osób dorosłych. Dodali, że przygotowywane są nowe dokumenty programowe do katechezy parafialnej, które będą ważną pomocą w dalszym jej rozwoju.

Zgodnie z nowymi przepisami od 1 września w szkołach będzie tylko jedna godzina religii lub etyki tygodniowo, przed lub po obowiązkowych zajęciach. Resort edukacji uzasadnia, że nowe rozwiązanie poprawi sytuację uczniów, którzy mieli dotychczas wymuszoną przerwę pomiędzy obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi w ciągu dnia nauki w szkole i musieli czekać na kolejne zajęcia obowiązkowe.

Według minister edukacji Barbary Nowackiej rozporządzenia porządkujące funkcjonowanie były "od dawna oczekiwane społecznie". - W szczególności w szkołach średnich widzieliśmy bardzo duży odpływ dzieci i młodzieży z lekcji religii, dzieci i młodzieży przeładowanych godzinami, które spędzają w szkołach, więc teraz będą mogli wybrać - mówiła PAP Nowacka w marcu br.