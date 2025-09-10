Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że był bardzo niezadowolony z izraelskiego ataku.

Ambasador Izraela w USA Yechiel Leiter powiedział, że jeśli w wyniku ataku w Katarze Izraelowi nie udało się zabić przywódców Hamasu, zrobi to następnym razem. Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że był bardzo niezadowolony z izraelskiego ataku.

Leiter był pytany podczas wtorkowego wywiadu w telewizji Fox News o to, czy - jak twierdzą Hamas i władze Kataru - Izraelowi nie udało się zabić celów ataku w Dosze.

- Jeśli ich nie dorwaliśmy tym razem, dorwiemy ich następnym - odparł ambasador.

Dyplomata nie podważał tego, co we wtorek o ataku mówiła rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, która stwierdziła, że atak na terytorium sojusznika USA nie służy celom ani Izraela, ani Stanów Zjednoczonych i że prezydent Trump uważa go za niefortunny incydent. Trump miał też zapewnić emira Kataru, że do podobnego zdarzenia nigdy więcej nie dojdzie na terytorium jego kraju.

Mimo to izraelski ambasador zapewnił, że USA i Izrael są zjednoczone w celu wyeliminowania Hamasu, a Izrael nigdy nie miał lepszego przyjaciela w Białym Domu od Trumpa.

Sam Trump pytany we wtorek o sprawę powiedział, że jest "bardzo niezadowolony z tego, co się wydarzyło", choć podkreślił, że nadal będzie dążył do uwolnienia zakładników Hamasu.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

Od redakcji Wiara.pl

Zauważmy, że takie działania Izraela staną się zapewne niebawem usprawiedliwieniem dla zamachów na to co izraelskie - instytucje, ludzie - we wszystkich krajach świata.