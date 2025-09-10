Reklama

Po pięciu latach przerwy wraca Lednica Seniora
Po pięciu latach przerwy wraca Lednica Seniora

Kiedyś wszyscy byli młodzi....  
Roman Koszowski /Foto Gość Kiedyś wszyscy byli młodzi....

Spotkanie odbędzie się 13 września br. na Polach Lednickich (woj. wielkopolskie). Choć dedykowane jest głównie osobom 50+, organizatorzy zapraszają do udziału w nim wszystkich dorosłych.

Jak podkreśla dominikanin ojciec Tomasz Nowak OP, duszpasterz, znany kaznodzieja i prezes Dominikańskiej Fundacji Lednica2000, tegoroczna Lednica Seniora będzie okazją powrotu do pięknych wspomnień z młodzieńczych Spotkań Lednickich, organizowanych przez śp. ojca Jana Górę, pomysłodawcę i pierwszego duszpasterza Ogólnopolskich Spotkań Młodzieży Lednica2000. Są to największe w Polsce coroczne spotkania katolickiej młodzieży z Polski i z zagranicy, które w czerwcu każdego roku odbywają się na Polach Lednickich leżących nad jeziorem Lednica, nieopodal trasy z Poznania do Gniezna. Miejsce to wybrano nieprzypadkowo, według części przekazów historycznych na wyspie Ostrów Lednicki miał miejsce Chrzest Polski.

"Teraz zapraszamy, by spojrzeć na Lednicę z dojrzałej perspektywy - i jeszcze raz powiedzieć Jezusowi: >>Wybieram Ciebie!<< - zachęca ojciec Tomasz Nowak OP. - Ostatnie spotkanie w tej formule odbyło się w 2019 roku, dlatego tym bardziej z radością i wdzięcznością zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Lednicy Seniora. To wydarzenie, które łączy pokolenia, umacnia w wierze i daje przestrzeń na spokojną modlitwę oraz radosne bycie razem w lednickim duchu. Lednica to nie tylko spotkanie młodych w czerwcu - to także przestrzeń dla tych, którzy mają bogate doświadczenie życia i wiary. Podczas Lednicy Seniora będziemy się modlić, śpiewać, tańczyć, a przede wszystkim - wspólnie wielbić Boga i cieszyć się spotkaniem z drugim człowiekiem".

Spotkanie rozpocznie się Jutrznią Lednicką, po niej zaplanowano konferencję formacyjną i integrację z tańcami lednickimi. W samo południe uczestnicy odmówią modlitwę Anioł Pański, a o godz. 12:30 odprawiona zostanie msza św. Po przerwie na posiłek o godz. 15:00 wierni będą się modlić Koronką do Bożego Miłosierdzia. O godz. 16:30 uczestnicy spotkania tradycyjnie przejdą przez Bramę Rybę.

Na miejscu będzie możliwość skorzystania z posiłków i sklepu Lednickiego.

Chętni, którzy chcieliby wziąć udział w wydarzeniu, mogą się zapisać na dwa sposoby: poprzez formularz Google lub telefonicznie: +48 576 756 451. Cegiełka za udział w spotkaniu to 30 zł (można złożyć dodatkową ofiarę na rozwój dzieła Lednickiego).

"Lednica Seniora jest dedykowana osobom 50+, ale wszyscy dorośli są bardzo mile widziani! Przyjedźcie razem z rodzicami, dziadkami, wspólnotą czy przyjaciółmi. Najpiękniejsze chwile z Bogiem przeżywa się razem" - zapraszają organizatorzy.

Więcej informacji na stronie: www.spotkanielednica2000.pl.

 

PAP |

dodane 10.09.2025 15:18

