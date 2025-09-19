info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?
Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?  
Bs0u10e01 Muzeum w Kairze, pierwotny budynek

Egipskie władze wszczęły poszukiwania unikatowej, 3 000-letniej złotej bransolety, która zaginęła z Muzeum Egipskiego w Kairze. Cenny artefakt, zdobiony paciorkiem z lapis lazuli, należał niegdyś do króla Amenemope z XXI dynastii, który panował w Egipcie w okresie tzw. Trzeciego Okresu Przejściowego.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Turystyki i Starożytności, bransoleta była ostatni raz widziana w pracowni konserwatorskiej muzeum.

Po odkryciu jej zaginięcia natychmiast zawiadomiono organy ścigania i prokuraturę, które wszczęły dochodzenie w tej sprawie. Obecnie badane są wszystkie możliwe scenariusze, w tym potencjalna kradzież i przemyt.

W ramach działań zapobiegawczych zdjęcia zaginionej bransolety zostały rozpowszechnione na lotniskach, w portach morskich oraz na wszystkich przejściach granicznych Egiptu. Władze mają nadzieję, że szybka reakcja służb granicznych pomoże zapobiec wywiezieniu bezcennego artefaktu za granicę.

Ministerstwo podkreśliło również, że zdjęcia innej bransolety, które od kilku dni krążą w mediach społecznościowych, nie przedstawiają zaginionego przedmiotu.

W celu rozwiania wszelkich wątpliwości podjęto decyzję o przeprowadzeniu szczegółowej inwentaryzacji wszystkich eksponatów znajdujących się obecnie w pracowni konserwatorskiej. Prace nadzorować będzie specjalna komisja złożona z ekspertów ds. dziedzictwa kulturowego.

Król Amenemope, do którego należała zaginiona bransoleta, był jednym z mniej znanych faraonów Egiptu. Panował w czasie Trzeciego Okresu Przejściowego, burzliwego okresu w historii kraju, charakteryzującego się politycznym rozdrobnieniem i częstymi zmianami władzy.

Jego grobowiec odkryto w 1940 roku w Tanis, we wschodniej części Delty Nilu, miejscu, które wówczas pełniło funkcję królewskiej nekropolii.

Zaginiona bransoleta ma nie tylko ogromną wartość historyczną i artystyczną, ale również symboliczną, jako świadectwo kunsztu starożytnych egipskich złotników oraz bogactwa królewskiego dworu. Jej odzyskanie jest obecnie jednym z priorytetów egipskich służb ochrony dziedzictwa narodowego.

 

kabe/dabafinance.com

dodane 19.09.2025 10:19
