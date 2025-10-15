Migracja, stan prac nad powołaniem komisji ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystania seksualnego małoletnich, lekcje religii w szkołach i katecheza parafialna to główne tematy 402. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski - przekazał przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda.

402. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski zakończyło się w środę w Gdańsku z okazji stulecia powstania archidiecezji. Centralnym punktem obchodów jubileuszowych była msza święta w katedrze w Gdańsku-Oliwie pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Antonia Guida Filipazziego. W środę po zakończeniu obrad w Warzenku na Kaszubach odbyła się konferencja prasowa.

- Jednym z głównych tematów była kwestia migrantów i uchodźców, zwłaszcza nienajlepsze czasem relacje, które pojawiają się, a które są czasem wynikiem niezdrowych emocji i braku ewangelicznego spojrzenia na tę rzeczywistość - powiedział w czasie konferencji prasowej przewodniczący KEP.

Podczas obrad biskupi przyjęli nową "Podstawę programową nauczania religii rzymskokatolickiej w Polsce". Będzie ona wprowadzana w życie wraz z nowymi programami i podręcznikami od 1 września 2027 r. Zapowiedzieli, że prace nad koncepcją katechezy parafialnej zostaną ukończone w 2026 r. Wejdzie ona w życie wraz z odnowionym krajowym "Dyrektorium katechetycznym".

- Episkopat od samego początku chciał współpracować w tym temacie, dyskutować z ministerstwem edukacji, ale niestety nie było woli do tego, żeby taką rozmowę do końca prowadzić w otwartości i szukać jakiegoś porozumienia - stwierdził abp Wojda.

Zwrócił uwagę, że w wyniku zmian wprowadzonych przez resort edukacji "wielu nauczycieli religii znalazło się w bardzo trudnej sytuacji, nie mając czasem w ogóle zajęć w szkole bądź mając je w ograniczonym wymiarze".

Poinformował, że główne obchody 60. rocznicy podpisania listu biskupów polskich do biskupów niemieckich odbędą się 18 listopada we Wrocławiu. Zapowiedział, że wezmą w nich udział przedstawiciele episkopatu Niemiec.

Przekazał, że nowy rok duszpasterski w Kościele katolickim w Polsce będzie nosił hasło "Uczniowie - misjonarze".

- Chcemy, żeby jego realizacja odbyła się w duchu synodalnym, czyli żeby wszyscy wierzący czuli się odpowiedzialni za ewangelizację i za wzrost Kościoła - powiedział abp Wojda.

Jednym z głównych tematów zebrania była kwestia migrantów.

"Biskupi apelują, by zachować dobre relacje z ukraińskimi uchodźcami wojennymi, a także by stanowczo przeciwstawiać się wszelkim przejawom ekonomicznego i instrumentalnego wykorzystywania uchodźców i migrantów do celów politycznych, partykularnych interesów oraz rozbudzania w społeczeństwie nastrojów ksenofobicznych" - czytamy w komunikacie.

Przewodniczący Rady KEP ds. Migrantów i Uchodźców biskup Krzysztof Zadarko podkreślił, że z nauki Kościoła przebija jedna główna myśl - potrzeba chrześcijańskiej gościnności wobec przybyszów, zwłaszcza wobec uchodźców. Biskup stwierdził, że jest to bardzo istotny głos, jeśli chodzi o stanowisko Kościoła, o postawę chrześcijańską wobec imigrantów i uchodźców. Zaapelował też, by nie wykorzystywać migrantów w sporze politycznym.

KEP przyjęła też sprawozdanie z zakończenia prac powołanego 12 czerwca 2025 r. zespołu ds. opracowania dokumentów dotyczących funkcjonowania komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych.

Podczas konferencji prasowej bp Sławomir Oder poinformował, że we wrześniu Rada Prawna KEP pozytywnie ustosunkowała się do rozwiązań zaproponowanych przez stworzony przez niego zespół prawny w sprawie stworzenia tej komisji. Wyjaśnił, że projekt powstał na podstawie materiałów wypracowanych przez zespół prymasa abpa Wojciecha Polaka.

- Po zaakceptowaniu dokumentów przez Konferencję Episkopatu Polski zostaną one przekazane do konsultacji Konferencji Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Zakonnych - Męskich i Żeńskich. Po uzyskaniu ich opinii dokumentacja wróci do Episkopatu Polski i na bazie tych opinii będzie można powołać nową komisję i podpisać porozumienia pomiędzy nią a biskupami oraz między Komisją a poszczególnymi jurysdykcjami zakonnymi - powiedział bp Oder.

Prawo kanoniczne nie pozwala, aby jakakolwiek uchwała Konferencji Episkopatu Polski została narzucona biskupom. W związku z tym mają oni "wolność w przystąpieniu do tej inicjatywy i dlatego uruchomienie formalne Komisji będzie się wiązało z podpisaniem dwustronnych porozumień pomiędzy poszczególnymi biskupami i przełożonymi jurysdykcji zakonnych a tąże komisją" - wytłumaczył w rozmowie bp Oder.

Rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak zastrzegł, że dokument zespołu prawnego ma charakter roboczy, stąd nie można upublicznić jego treści.

Biskupi zaapelowali także "do wszystkich ludzi dobrej woli o odważne podejmowanie i wspieranie możliwych działań, które mogłyby wpłynąć na osiągnięcie trwałego pokoju w Ukrainie, Strefie Gazy, Ziemi Świętej, Sudanie i innych miejscach na świecie, gdzie toczą się wojny i giną ludzie".