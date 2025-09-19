info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Rosyjskie myśliwce w niskim przelocie nad platformą Petrobalticu
Rosyjskie myśliwce w niskim przelocie nad platformą Petrobalticu

Rosyjskie myśliwce w niskim przelocie nad platformą Petrobalticu  
Dmitriy Pichugin Rosyjski Mig-31 (zdj. ilustracyjne)

Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy - podała polska Straż Graniczna.

Powiadomione zostały Siły Zbrojne RP i inne służby - głosi komunikat na platforfmie X.

Morski Oddział Straży Granicznej nazwał to zachowanie Rosji prowokacyjnym. Poinformował też, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski stale monitorują sytuację w obrębie morskiej infrastruktury krytycznej również poza wodami terytorialnymi RP. 

Jak podała PAP, do incydentu doszło w piątek w godzinach popołudniowych. Zacytowała rzeczniczkę prasową Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzynę Przybysz, która powiedziała, że myśliwce przeleciały w obrębie platformy wydobywczej należącej do Orlen Petrobaltic, naruszając strefę bezpieczeństwa. - Było to w obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej. Zostaliśmy (...) poinformowani, aby wzmóc czujność i reagować na wszelkie inne przewinienia, które dotyczyłyby naruszenia granic państwa. Do tego nie doszło, więc nie musieliśmy reagować – wyjaśniła.

Wcześniej Estonia poinformowała, że trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały dziś rano w przestrzeń powietrzną tego państwa pozostawały tam przez około 12 minut. Jak podała PAP, według estońskich służb rosyjskie myśliwce nie miały planów lotu, a ich transpondery (urządzenia służące do identyfikacji i lokalizacji) były wyłączone. Nie nawiązały również dwukierunkowej łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego. Rząd Estonii wystosował w związku z tym oficjalny protest, a przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała liderów UE do szybkiego przyjęcia nowych sankcji wobec Rosji.

Jarosław Dudała, PAP

GOSC.PL |

dodane 19.09.2025 18:56

TAGI| ROSJA

