Rosyjskie myśliwce w niskim przelocie nad platformą Petrobalticu  

Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy - podała polska Straż Graniczna.
Powiadomione zostały Siły Zbrojne RP i inne służby - głosi komunikat na platforfmie X.
Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy. Powiadomione zostały Siły Zbrojne RP i inne służby.#MorskiOddziałSG— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) 19 września 2025
Morski Oddział Straży Granicznej nazwał to zachowanie Rosji prowokacyjnym. Poinformował też, że służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski stale monitorują sytuację w obrębie morskiej infrastruktury krytycznej również poza wodami terytorialnymi RP.
Jak podała PAP, do incydentu doszło w piątek w godzinach popołudniowych. Zacytowała rzeczniczkę prasową Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzynę Przybysz, która powiedziała, że myśliwce przeleciały w obrębie platformy wydobywczej należącej do Orlen Petrobaltic, naruszając strefę bezpieczeństwa. - Było to w obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej. Zostaliśmy (...) poinformowani, aby wzmóc czujność i reagować na wszelkie inne przewinienia, które dotyczyłyby naruszenia granic państwa. Do tego nie doszło, więc nie musieliśmy reagować – wyjaśniła.
🚨Prowokacyjne zachowanie Rosji— Morski Oddział Straży Granicznej (@Morski_SG) 19 września 2025
Dwa myśliwce SZ FR wykonały niski przelot w obrębie platformy wydobywczej Petrobaltic. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Polski stale monitorują sytuację w obrębie morskiej infrastruktury krytycznej również poza wodami terytorialnymi RP.
Wcześniej Estonia poinformowała, że trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały dziś rano w przestrzeń powietrzną tego państwa pozostawały tam przez około 12 minut. Jak podała PAP, według estońskich służb rosyjskie myśliwce nie miały planów lotu, a ich transpondery (urządzenia służące do identyfikacji i lokalizacji) były wyłączone. Nie nawiązały również dwukierunkowej łączności radiowej z estońską kontrolą ruchu lotniczego. Rząd Estonii wystosował w związku z tym oficjalny protest, a przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wezwała liderów UE do szybkiego przyjęcia nowych sankcji wobec Rosji.
Estonia powołuje się na artykuł 4 NATO, aby rozpocząć rozmowy z sojusznikami po naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce.— Artur Micek (@Artur_Micek) 19 września 2025
