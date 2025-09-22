info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Ponad 15 tys. Rosjan objętych mobilizacją zginęło na wojnie z Ukrainą
Ponad 15 tys. Rosjan objętych mobilizacją zginęło na wojnie z Ukrainą

Rosyjski maraton trwa. Nie tylko ten czysto sportowy  
Rosyjski maraton trwa. Nie tylko ten czysto sportowy

Łączne straty wojsk rosyjskich wynoszą ponad 133 tys. zabitych.

Spośród zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy co najmniej 15 tys. zginęło na wojnie z Ukrainą - podał rosyjski serwis BBC. Chodzi o osoby powołane do wojska w ramach stale obowiązującej "częściowej mobilizacji". Łączne straty wojsk rosyjskich wynoszą ponad 133 tys. zabitych.

W niedzielę rosyjski serwis BBC we współpracy z niezależnym rosyjskim portalem Mediazona opublikował raport dotyczący strat wśród rosyjskich żołnierzy, którzy trafili na front w rezultacie ogłoszonej we wrześniu 2022 roku "częściowej mobilizacji". Opierając się na powszechnie dostępnych danych dziennikarze i wolontariusze ustalili, że na 19 września 2025 roku liczba zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy poległych w czasie inwazji na Ukrainę wyniosła 15 077. Średni wiek zabitych to 35 lat.

Z przeprowadzonego przez dziennikarzy śledztwa wynika, że szczególnie wysokie straty odnotowywano w pierwszych miesiącach. "42 proc. zmobilizowanych, których nazwiska zostały zidentyfikowane, zmarło w pierwszym roku po ogłoszeniu częściowej mobilizacji" - czytamy w raporcie. Były to dokładnie 6264 osoby.

Autorzy raportu przypominają, że ogłoszoną przez Kreml we wrześniu 2022 roku mobilizację nazwaną "częściową". Oznaczało to, że na front miały trafić jedynie te osoby, które wcześniej już służyły w wojsku. W praktyce jednak wśród zmobilizowanych znaleźli się studenci, mężczyźni po 60. roku życia, ojcowie rodzin wielodzietnych, osoby niepełnosprawne, a w niektórych przypadkach nawet zmarli. Dekret prezydenta Rosji o mobilizacji został podpisany trzy lata temu, 21 września 2022 roku.

Według najnowszej publikacji rosyjskiego serwisu BBC i portalu Mediazona, na dzień 19 września 2025 roku łączna liczba zidentyfikowanych rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli w czasie inwazji na Ukrainie wynosiła 133 117. W porównaniu z poprzednim raportem opublikowanym 5 września oznacza to wzrost o ponad 5 tys.

Tomasz Dawid Jędruchów

PAP |

dodane 22.09.2025 10:50

TAGI| PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA

Jak wspierać dzieci w budowaniu odporności i więzi? Cykl webinarów Fundacji Św. Józefa

Jak wspierać dzieci w budowaniu odporności i więzi? Cykl webinarów Fundacji Św. Józefa

Każdy z nas chce chronić swoje dziecko przed krzywdą i trudnymi doświadczeniami.

Ponad 15 tys. Rosjan objętych mobilizacją zginęło na wojnie z Ukrainą

Łączne straty wojsk rosyjskich wynoszą ponad 133 tys. zabitych.

