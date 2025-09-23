USA: Prezydent Nawrocki spotkał się z Sekretarzem Generalnym ONZ

Doszło też do paru innych ważnych spotkań.

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek w Nowym Jorku z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem; odbył też szereg innych spotkań z politykami. Jak informował wcześniej prezydencki minister Marcin Przydacz, spotkania te stanowiły okazją do przekazania polskiej perspektywy na rolę ONZ.

Wcześniej polski prezydent spotkał się z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy: Gitanasem Nausedą, Alarem Karisem i Edgarsem Rinkeviczsem. Politycy rozmawiali o sytuacji w regionie.

Z kolei inwestycje w Polsce, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja - były wśród tematów spotkania Karola Nawrockiego i prezes oraz dyrektor ds. Inwestycji spółek Alphabet i Google Ruth Porat.

Wszystkie te spotkania odbyły się odbyły się na marginesie 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.