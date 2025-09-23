info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » USA: Prezydent Nawrocki spotkał się z Sekretarzem Generalnym ONZ
rss newsletter facebook twitter

USA: Prezydent Nawrocki spotkał się z Sekretarzem Generalnym ONZ

Prezydent RP Karol Nawrocki (L) i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres (P)  
Leszek Szymański /PAP Prezydent RP Karol Nawrocki (L) i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres (P)
Podczas powitania, przed spotkaniem w siedzibie ONZ w Nowym Jorku, 22 bm.

Doszło też do paru innych ważnych spotkań.

Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w poniedziałek w Nowym Jorku z Sekretarzem Generalnym ONZ Antonio Guterresem; odbył też szereg innych spotkań z politykami. Jak informował wcześniej prezydencki minister Marcin Przydacz, spotkania te stanowiły okazją do przekazania polskiej perspektywy na rolę ONZ.

Wcześniej polski prezydent spotkał się z prezydentami Litwy, Estonii i Łotwy: Gitanasem Nausedą, Alarem Karisem i Edgarsem Rinkeviczsem. Politycy rozmawiali o sytuacji w regionie.

Z kolei inwestycje w Polsce, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja - były wśród tematów spotkania Karola Nawrockiego i prezes oraz dyrektor ds. Inwestycji spółek Alphabet i Google Ruth Porat.

Wszystkie te spotkania odbyły się odbyły się na marginesie 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 23.09.2025 11:09

TAGI| KAROL NAWROCKI, ONZ, PAP, POLITYKA, PREZYDENT, PREZYDENT RP, USA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump: myślę, że Ukraina może odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie | Pogrzeb Charliego Kirka. Jego żona publicznie przebaczyła zabójcy | Trump: USA pomogłyby Polsce, gdyby ze strony Rosji nastąpiła eskalacja | Prezydent Nawrocki przybył do Nowego Jorku | Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Cztery pory roku

Katarzyna Solecka

Cztery pory roku

Nie wiedzieć czemu śpi na górnowatym łóżku. Oczywiście nie o samo miejsce zasypiania chodzi, ale o to potężne zamiłowanie do nieświadomych neologizmów.

Na ten czas

Piotr Drzyzga

Na ten czas

Przedróżańcowy? Nadchodzący już – październikowy…

Droga przemiany

ks. Leszek Smolińśki

Droga przemiany

Zaczęło się niespodziewanie, a finał okazał się interesująco-zaskakujący.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Doland Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełeńskim

Trump: myślę, że Ukraina może odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie

... a państwa NATO powinny zestrzeliwać naruszające ich przestrzeń powietrzną samoloty.

Sejm: w piątek pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ws. lekcji religii

Sejm: w piątek pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ws. lekcji religii

Na piątek w Sejmie zaplanowano pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego organizacji lekcji religii i etyki. Inicjatywa, przygotowana na zlecenie Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, zakłada korektę zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i powrót do szerszej obecności tych zajęć w szkołach.

Na granicy

O północy ze środy na czwartek otwieramy przejścia graniczne z Białorusią

... ogłosił premier Donald Tusk. Jeśli zajdzie potrzeba rząd ponownie je zamknie.

Uciekać. Tylko gdzie?

Strefa Gazy: 17 zabitych w izraelskich atakach

Wojsko kontynuuje ofensywę na Gazę.

Prezydent Rosji, Władimir Putin

ONZ: rosyjskie władze systematycznie torturują ukraińskich cywilów

Śledczy ONZ przeprowadzili rozmowy z 216 cywilami zwolnionymi od czerwca 2023 r.

Policja przy lotnisku w Kopenhadze, 22 września, wieczór

Drony nad lotniskiem w Kopenhadze

Na cztery godziny wstrzymano loty. Hybrydowy atak?

Cud nad Wisłą. I ksiądz Skorupko

Nowy zwyczaj Leona XIV: wtorki w Castel Gandolfo

Papież ma tam zapewniony spokój i znacznie większą prywatność, o którą trudno w jego watykańskim mieszkaniu.

Za murem

Palestynę uznaje już większość państw członkowskich UE

Izrael osiąga skutek odmienny od zamierzonego. Czy to nagroda dla Hamasu?

Prezydent RP Karol Nawrocki (L) i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres (P)

USA: Prezydent Nawrocki spotkał się z Sekretarzem Generalnym ONZ

Doszło też do paru innych ważnych spotkań.

Ziemia żywi

Jeśli nie uda się blokada umowy z Mercosurem, trzeba będzie zabezpieczyć rolników

Obradują ministrowie rolnictwa państw UE.

W porcie

Chiny: Pierwszy kontenerowiec wyruszył szlakiem arktycznym do Europy

To droga o połowę krótsza od tradycyjnej.

Haiti: Co najmniej ośmioro dzieci zabitych w ataku dronów na slumsy

Haiti: Co najmniej ośmioro dzieci zabitych w ataku dronów na slumsy

A sześcioro zostało poważnie rannych.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 24.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
11°C Środa
rano
11°C Środa
dzień
13°C Środa
wieczór
11°C Czwartek
noc
wiecej »
 