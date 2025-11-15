Abp Kupny: To był wyraz Ewangelii, nie politycznego symetryzmu

Metropolita wrocławski o Orędziu biskupów polskich do niemieckich z 1965 r.
Prośba o przebaczenie, zawarta w Orędziu biskupów polskich do niemieckich z 1965 r., była wyrazem Ewangelii, a nie politycznego symetryzmu, zaś biskupi bardziej następcami apostołów niż uczestnikami wyrafinowanej gry dyplomatycznej - powiedział PAP abp Józef Kupny.
Centralne obchody 60. rocznicy orędzia biskupów polskich do niemieckich odbędą się 18 i 19 listopada we Wrocławiu. Wezmą w nich udział członkowie episkopatów obu krajów, nuncjusz apostolski w Polsce i przedstawiciele władz obu państw.
W rozmowie z PAP metropolita wrocławski abp Józef Kupny powiedział, że choć orędzie z 18 listopada 1965 r. miało swoje uwarunkowania i konsekwencje polityczne, to "jego źródłem była Ewangelia, w której mowa o przebaczeniu, miłości bliźniego i miłości nieprzyjaciół".
Wyjaśnił, że "ponadkonfesyjne znaczenie, jakiego szybko nabrał ten religijny gest, wynikało z tego, że Kościół katolicki był w rzeczywistości PRL-u czasów Władysława Gomułki głównym, jeśli nie jedynym, reprezentantem zniewolonego narodu, czyli emanacją społeczeństwa obywatelskiego".
Dopytywany, dlaczego Polacy, będąc ofiarą napaści hitlerowskiej, prosili o przebaczenie, abp Kupny wyjaśnił, że "nie chodziło o żaden polityczny symetryzm, ale Ewangelię". - Biskupi polscy byli bardziej następcami apostołów niż uczestnikami wyrafinowanej dyplomatycznej czy politycznej gry - powiedział.
Zwrócił uwagę, że mimo brutalnej kampanii propagandowej aparatu PRL, wymierzonej w dokument i biskupów, "tłumy wiernych w maju 1966 r. na Jasnej Górze oklaskami i okrzykami ťprzebaczamyŤ odpowiedziały prymasowi Wyszyńskiemu na jego słowo o potrzebie przebaczenia".
Podkreślił, że "odważny religijny gest przebaczenia polskich biskupów niejako otwierał ciężkie historyczne wrota na drodze do możliwego zbliżania się Polski i Niemiec, które niektórzy nazywają pojednaniem".
- Orędzie przyniosło konkretne owoce, w tym m.in. traktat graniczny i hołd kanclerza Brandta przed pomnikiem Bohaterów Getta w grudniu 1970 r. w Warszawie, akcję "Znaki pokuty" młodych niemieckich chrześcijan z NRD, wsparcie RFN dla Polaków w czasie stanu wojennego, mszę pojednania w Krzyżowej w listopadzie 1989 r. czy współdziałanie w ramach NATO i UE - wymieniał abp Kupny. - Dla mnie znaczące jest także i to, że św. Jana Pawła II zastąpił w 2005 r. szanowany przez nas w Polsce papież Niemiec, Benedykt XVI - dodał.
Przyznał, że rozczarowująca powściągliwość w odpowiedzi niemieckich biskupów z 5 grudnia 1965 r. wynikała przede wszystkim z ich obaw o reakcję w znacznej mierze katolickich środowisk niemieckich "wypędzonych", którzy nie przyjmowali jeszcze wówczas do wiadomości możliwości trwałego zrzeczenia się przez państwo niemieckie ich "stron ojczystych". - Być może biskupi niemieccy chcieli być też lojalni wobec ówczesnej linii RFN zakładającej uregulowanie kwestii granic i relacji z Polską dopiero po zjednoczeniu obu państw niemieckich - dodał hierarcha.
- Na list polskich biskupów odpowiedzieli dopiero w marcu 1968 r. niemieccy katoliccy intelektualiści skupieni w środowisku Bensberger Kreis, "wzywając w swym memorandum władze Niemiec i niemieckich hierarchów do jednoznacznego uznania granicy na Odrze i Nysie". Jednym z nich był młody wówczas teolog Josef Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI - powiedział abp Kupny.
Zastępca przewodniczącego KEP przyznał, że choć wiele udało się osiągnąć na drodze pojednania, to "wzajemne relacje naszych krajów nie są wolne od różnic zdań, napięć i wzajemnych rozczarowań", czego symbolem jest "nieszczęsny z polskiego punktu widzenia gazociąg".
Przyznał, że "różnice zdań czy interesów między państwami, a nawet rywalizacja między nimi, to coś naturalnego". - Jako chrześcijanie mamy jednak prawo mieć nadzieję, że politycy, zwłaszcza ci przyznający się do chrześcijaństwa, będą tę naturalną w polityce grę o interesy własnego państwa prowadzili, unikając pokusy pychy, wyższości czy wrogości - powiedział abp Kupny.
Dopytywany, czy fakt przebaczenia oznacza brak wynagrodzenia krzywd, metropolita wrocławski oświadczył, że "przebaczenie nie usuwa nakazu sprawiedliwego naprawienia zła". - Jako Kościół katolicki w Polsce przypominamy i będziemy przypominać zasadniczą wartość przebaczenia, wyznania win i pojednania, także między naszymi narodami. Poszukiwanie zaś praktycznych form sprawiedliwości w tym zakresie czy niezbędnego naprawiania zła pozostawiamy odpowiedzialności i roztropności demokratycznie wybranych polityków - oświadczył abp Kupny.
Podkreślił, że trudne sprawy między obu państwami "winno się rozstrzygać w duchu roztropnej dyplomacji, bez uciekania się do wrogości czy innych negatywnych emocji" - zaapelował zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Magdalena Gronek
Idzie to w tę stronę. Jako ratunek przed wszechogarniającą, plastykową, świąteczną komerchą?
Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, w jaki sposób zdobywać królestwo niebieskie.
Najnowszy raport UNICEF opublikowany z okazji Światowego Dnia Dziecka.
Brak wiedzy o zarządzeniach narzucanych przez Rzeszę lub ich ignorowanie nie przystoi Jad Waszem
Władze Litwy poinformowały, że chodzi o rodzaj "ataku hybrydowego".
AI radykalnie wzmocniła globalną wojnę informacyjną.
Powodem są zerwane przez konary linie energetyczne oraz ich oblodzenie.
...pracujemy nad zmianami planu.
Spory terytorialne zostałyby rozstrzygnięte dopiero po zawieszeniu broni
„Musimy wspólnie kroczyć ku jedności i pojednaniu między wszystkimi chrześcijanami. Credo nicejskie może być podstawą i punktem odniesienia tej wędrówki” – stwierdza Ojciec Święty w opublikowanym dziś Liście apostolskim In unitate fidei z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.
Sekretarz stanu, Marco Rubio zapewnia.