info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » "Rz": Nasze dzieła sztuki już przepadły
"Rz": Nasze dzieła sztuki już przepadły  
Tomasz Gołąb/ Foto Gość Biblioteka Narodowa Pałac Krasińskich polonica książki dr Maciej Szablewski kierownik Zakładu Udostępniania Zbiorów na tle biblioteki wilanowskiej

Wśród przeszkód wymieniono m.in. zawiłość niemieckiej federalnej administracji oraz nieskuteczność prawa międzynarodowego.

Szanse na odzyskanie przez Polskę zrabowanych podczas II wojny światowej dzieł sztuki są niewielkie - pisze w sobotę "Rzeczpospolita". Wśród przeszkód wymieniono m.in. zawiłość niemieckiej federalnej administracji oraz nieskuteczność prawa międzynarodowego.

Gazeta podała, że ponad 500 tys. dzieł sztuki, z polskich zbiorów państwowych i prywatnych, zostało utraconych w latach 1939-1945. Szacuje się, że Polska straciła też dziesiątki milionów tomów znajdujących się w przedwojennych bibliotekach. Obecnie polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poszukuje ponad 60 tys. obiektów i zespołów obiektów.

Jedną z przeszkód, która utrudnia poszukiwania zabytków jest fakt, że każdy z 16 niemieckich landów ma własne ministerstwo kultury i odrębne przepisy dotyczące postępowania z dobrami kultury. Jak podała "Rz", "liczba prowadzonych niezależnie od siebie rejestrów zabytków różni się znacznie zależnie od landu - od jednego zbiorczego rejestru w Berlinie do ponad 300 w Nadrenii Północnej-Westfalii".

W opinii redakcji, "perspektywy rewindykacji są najgorsze wtedy, gdy zagrabione dzieła znajdują się w rękach prywatnych", gdyż zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, trudno takie przypadki zidentyfikować.

Dziennik zwrócił również uwagę na nieskuteczność prawa międzynarodowego, bo choć oba kraje podpisały Deklarację Waszyngtońską z 1998 r., dotyczącą kwestii zrabowanych przez nazistów dzieł sztuk, to zobowiązania tam zawarte są nieprecyzyjne i nie mają statusu umowy międzynarodowej.

Co więcej "Rz" stwierdziła, że wiele zagrabionych dzieł sztuki nie znajduje się w Niemczech, ale zostały "dekady temu sprzedane do USA, Francji, wywiezione do Argentyny () inne spłonęły w bombardowanym Hamburgu czy przepadły w ruinach obleganego Berlina". "Wiele (obiektów) do dzisiaj znajduje się w Rosji i nic nie wskazuje na to, by planowano je kiedykolwiek zwrócić" - dodano.

PAP |

dodane 15.11.2025 08:31

TAGI| HISTORIA, KULTURA, NAUKA, NIEMCY, PAP, PRZEGLĄD PRASY, SZTUKA, WOJNA

