MTK: były prezydent Filipin winny 76 zabójstw

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) w Hadze ujawnił szczegóły zarzutów o zbrodnie przeciwko ludzkości wobec byłego prezydenta Filipin Rodrigo Duterte - podała w środę agencja AP. Dotyczą one domniemanego udziału polityka w zabójstwach co najmniej 76 osób w czasie, gdy był burmistrzem miasta Davao i przywódcą kraju.

Prokuratorzy zarzucają Duterte, że zlecał i legitymizował "brutalne czyny, w tym morderstwa, które miały być popełniane na domniemanych przestępcach, w tym na dealerach i osobach zażywających narkotyki".

Akt oskarżenia, opublikowany w poniedziałek, dotyczy zamordowania 19 osób w latach 2013-16, gdy Duterte był burmistrzem Davao, 14 ofiar celowych zabójstw w latach 2016-17 oraz pozbawienia życia 43 osób, które zostały zabite podczas tzw. operacji oczyszczania w latach 2016-18, już w trakcie prezydentury Duterte.

Były filipiński przywódca został aresztowany w marcu br., obecnie przebywa w areszcie MTK w Holandii. Chociaż w przeszłości zaprzeczał wydawaniu zgody na pozasądowe egzekucje, otwarcie groził śmiercią osobom podejrzanym o handel narkotykami.

Rozprawa została odroczona, aby sędziowie mogli ocenić argumenty obrony Duterte o jego niezdolności do stawienia się przed sądem.

Według danych rządu Filipin, do końca kwietnia 2021 r. siły bezpieczeństwa tego państwa zabiły podczas krwawej kampanii antynarkotykowej 6117 osób, zwłaszcza mężczyzn z uboższych warstw społecznych, podejrzanych o posiadanie narkotyków. Prokuratorzy MTK szacują liczbę ofiar śmiertelnych na 12-30 tys.

W marcu 2018 r. Duterte podjął decyzję, że Filipiny nie będą już państwem-stroną Statutu Rzymskiego MTK, dzięki czemu - według krytyków - chciał uniknąć osobistej odpowiedzialności za swoje zbrodnie. Zgodnie z procedurą wystąpienia ze Statutu, MTK zachowuje jednak jurysdykcję dotyczącą czynów zabronionych, które zostały popełnione w okresie członkostwa danego państwa - czyli, w tym przypadku, od 2016 do 2019 r., gdy decyzja o wystąpieniu Filipin nabrała mocy prawnej.

