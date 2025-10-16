info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Cyberwojna już trwa
rss newsletter facebook twitter

Cyberwojna już trwa

Cyberataki pkazują prawdziwe intencje  
Roman Koszowski /Foto Gość Cyberataki pkazują prawdziwe intencje

Polska na 3. miejscu w Europie pod względem cyberataków sponsorowanych przez inne państwa.

W 2025 roku Polska jest trzecim krajem w Europie najczęściej atakowanym przez cyberprzestępców, sponsorowanych przez obce państwa - wynika z raportu firmy Microsoft. Nasz kraj zajął też 10. miejsce na świecie pod względem liczby cyberataków kierowanych z Rosji.

Jak wynika z raportu "Microsoft Digital Defense", w br. Polska znajduje się na trzecim miejscu w Europie pod względem cyberataków sponsorowanych przez inne państwa. Na pierwszym miejscu znalazła się Ukraina, a na drugim Wielka Brytania. Polska zajęła też 10. miejsce na kontynencie i 27. na świecie pod względem liczby użytkowników dotkniętych cyberatakami.

Jednocześnie Polska jest dziesiątym krajem na świecie, najczęściej atakowanym przez cyberprzestępców z Rosji (3 proc. ataków).

Rosjanie najczęściej za cel stawiali sobie Stany Zjednoczone (20 proc.), Wielką Brytanię (12 proc.) i Ukrainę (11 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się Niemcy (6 proc.), Belgia (5 proc.) oraz Estonia, Francja i Holandia (po 3 proc.). Eksperci podkreślili, że poza Ukrainą, pozostałych dziewięć celów znajduje się w NATO, a liczba rosyjskich cyberataków na kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego wzrosła w br. o 25 proc. w porównaniu z rokiem 2024.

Jak wynika z raportu, rosyjscy cyberprzestępcy skupili się na instytucjach rządowych, naukowych oraz na organizacjach pozarządowych w Europie i Ameryce Północnej. Według ekspertów, oznacza to, że wymienione cele mają dla Rosji największą wartość wywiadowczą w trwającej wojnie z Ukrainą.

Wśród państw szczególnie aktywnych w obszarze cyberprzestępczości poza Rosją znalazły się również: Chiny, Iran i Korea Północna.

Jak wskazał Microsoft w informacji prasowej, poza sektorem rządowym, naukowym i pozarządowym, cyberprzestępcy coraz częściej atakują także mniejsze firmy oraz sektory, takie jak: energetyka, przemysł obronny, produkcja, transport oraz IT.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zarówno cyberprzestępcy, jak i zespoły ds. bezpieczeństwa zaczęły intensywnie wykorzystywać możliwości generatywnej sztucznej inteligencji - podkreślono. Cyberprzestępcy stosują AI do automatyzacji kampanii phishingowych (fałszywe linki - PAP), skalowania działań socjotechnicznych, tworzenia syntetycznych treści, szybszego wykrywania podatności (luk bezpieczeństwa - PAP) oraz projektowania złośliwego oprogramowania zdolnego do adaptacji.

Z drugiej strony zespoły odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w organizacjach wykorzystują AI m.in. do wykrywania zagrożeń, identyfikowania prób phishingu, czy ochrony najbardziej narażonych użytkowników.

Raport "Microsoft Digital Defense" powstał na podstawie zgłoszeń ws. bezpieczeństwa, pochodzących od klientów, partnerów i platform firmy Microsoft na całym świecie. Dane zbierane były od 1 czerwca 2024 r. do końca lipca 2025 r. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 16.10.2025 19:54

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, CYBERATAKI, CYBERBEZPIECZEŃSTWO, CYBERPRZESTĘPSTWA, GOSPODARKA, INFORMATYKA, NATO, NAUKA, PAP, PRZESTĘPCZOŚĆ, ROSJA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Pasażerowie pociągu zaatakowani przez uzbrojonych w noże napastników | Włochy: Siostry zakonne zorganizowały kurs samoobrony dla dziewcząt i kobiet | Media: egzekucje żołnierzy w rosyjskiej armii | "PB": Jak AI wykluczyła firmę z przetargu | "Telegraph": Putin ma wiele powodów do zmartwień
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tajemnicze oczyszczenie

ks. Leszek Smoliński

Tajemnicze oczyszczenie

W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Maria Sołowiej

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Zewnętrzny wyraz tego, co wewnątrz, jest nam potrzebny.

Za karę posprzątaj

Andrzej Macura

Za karę posprzątaj

No tak: a w nagrodę siedź w bałaganie i w brudzie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Doland Trump

Trump zagroził Nigerii interwencją militarną

... jeśli rząd tego kraju "nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan".

Warszawa, Grób Nieznanego Żołnierza

100-lat temu powstał Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Nieznany żołnierz zginął broniąc Lwowa...

Tradycyjnie czy nowocześnie - przestępczość ma się dobrze

Pasażerowie pociągu zaatakowani przez uzbrojonych w noże napastników

Policja aresztowała dwóch mężczyzn.

Lizbona

Lizbona uczciła pamięć kilkudziesięciu tysięcy ofiar trzęsienia ziemi sprzed 270 lat

Spowodowało ono śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób.

Paryż, Luwr. Ze współczesną piramidą

Dwie osoby ze wstępnymi zarzutami w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru

Ryzyko obrabowania Luwru było "chronicznie niedoceniane".

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Pełny tekst.

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Jesteśmy za nie odpowiedzialni.

I tak dzień w dzień...

Ukraina: Rosja zaatakowała 146 środkami powietrznymi

Jedna osoba zabita i 18 rannych.

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Także o nich warto pamiętać w najbliższy weekend.

bp Janusz Ostrowski

Bp Ostrowski: istotą obchodów Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest wiara w życie wieczne

Idąc na cmentarz warto zadać sobie pytanie, po co to robię?

Pete Hegseth

USA i Indie podpisały 10-letnią ramową umowę obronną

Umowa postrzegana jest jako krok w kierunku wzmocnienia strategicznego partnerstwa pomimo istniejących różnic.

Wrogowie? A nie partnerzy?

Łotwa: Parlament zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej

Głosowanie poprzedziła wielogodzinna debata.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 02.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Niedziela
rano
16°C Niedziela
dzień
17°C Niedziela
wieczór
15°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 