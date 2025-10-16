Cyberwojna już trwa

Polska na 3. miejscu w Europie pod względem cyberataków sponsorowanych przez inne państwa.
W 2025 roku Polska jest trzecim krajem w Europie najczęściej atakowanym przez cyberprzestępców, sponsorowanych przez obce państwa - wynika z raportu firmy Microsoft. Nasz kraj zajął też 10. miejsce na świecie pod względem liczby cyberataków kierowanych z Rosji.
Jak wynika z raportu "Microsoft Digital Defense", w br. Polska znajduje się na trzecim miejscu w Europie pod względem cyberataków sponsorowanych przez inne państwa. Na pierwszym miejscu znalazła się Ukraina, a na drugim Wielka Brytania. Polska zajęła też 10. miejsce na kontynencie i 27. na świecie pod względem liczby użytkowników dotkniętych cyberatakami.
Jednocześnie Polska jest dziesiątym krajem na świecie, najczęściej atakowanym przez cyberprzestępców z Rosji (3 proc. ataków).
Rosjanie najczęściej za cel stawiali sobie Stany Zjednoczone (20 proc.), Wielką Brytanię (12 proc.) i Ukrainę (11 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się Niemcy (6 proc.), Belgia (5 proc.) oraz Estonia, Francja i Holandia (po 3 proc.). Eksperci podkreślili, że poza Ukrainą, pozostałych dziewięć celów znajduje się w NATO, a liczba rosyjskich cyberataków na kraje Sojuszu Północnoatlantyckiego wzrosła w br. o 25 proc. w porównaniu z rokiem 2024.
Jak wynika z raportu, rosyjscy cyberprzestępcy skupili się na instytucjach rządowych, naukowych oraz na organizacjach pozarządowych w Europie i Ameryce Północnej. Według ekspertów, oznacza to, że wymienione cele mają dla Rosji największą wartość wywiadowczą w trwającej wojnie z Ukrainą.
Wśród państw szczególnie aktywnych w obszarze cyberprzestępczości poza Rosją znalazły się również: Chiny, Iran i Korea Północna.
Jak wskazał Microsoft w informacji prasowej, poza sektorem rządowym, naukowym i pozarządowym, cyberprzestępcy coraz częściej atakują także mniejsze firmy oraz sektory, takie jak: energetyka, przemysł obronny, produkcja, transport oraz IT.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy zarówno cyberprzestępcy, jak i zespoły ds. bezpieczeństwa zaczęły intensywnie wykorzystywać możliwości generatywnej sztucznej inteligencji - podkreślono. Cyberprzestępcy stosują AI do automatyzacji kampanii phishingowych (fałszywe linki - PAP), skalowania działań socjotechnicznych, tworzenia syntetycznych treści, szybszego wykrywania podatności (luk bezpieczeństwa - PAP) oraz projektowania złośliwego oprogramowania zdolnego do adaptacji.
Z drugiej strony zespoły odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w organizacjach wykorzystują AI m.in. do wykrywania zagrożeń, identyfikowania prób phishingu, czy ochrony najbardziej narażonych użytkowników.
Raport "Microsoft Digital Defense" powstał na podstawie zgłoszeń ws. bezpieczeństwa, pochodzących od klientów, partnerów i platform firmy Microsoft na całym świecie. Dane zbierane były od 1 czerwca 2024 r. do końca lipca 2025 r.
W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.
... jeśli rząd tego kraju "nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan".
Nieznany żołnierz zginął broniąc Lwowa...
Policja aresztowała dwóch mężczyzn.
Spowodowało ono śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób.
Ryzyko obrabowania Luwru było "chronicznie niedoceniane".
Jesteśmy za nie odpowiedzialni.
Także o nich warto pamiętać w najbliższy weekend.
Idąc na cmentarz warto zadać sobie pytanie, po co to robię?
Umowa postrzegana jest jako krok w kierunku wzmocnienia strategicznego partnerstwa pomimo istniejących różnic.