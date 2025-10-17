info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Episkopat: normy postępowania w sprawach sztuki sakralnej zostaną zaktualizowane
Episkopat: normy postępowania w sprawach sztuki sakralnej zostaną zaktualizowane

Madonna  
Joanna Juroszek /Foto Gość Madonna
Reźbę wykonano w 1410 roku

Po raz pierwszy wydano je w 1973 roku.

Zostaną zaktualizowane normy postępowania w sprawach sztuki sakralnej, opublikowane po raz pierwszy w 1973 roku - zapowiedział przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego bp Michał Janocha.

W piątek odbyło się posiedzenie Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. W czasie spotkania rozmawiano o roli Kościoła katolickiego w kulturze współczesnej i ochronie zabytków - poinformowano w przekazanym PAP komunikacie.

Przewodniczący rady bp Michał Janocha przekazał, że "s. Natanaela Błażejczyk CSSF we współpracy z konserwatorami diecezjalnymi i wojewódzkimi aktualizuje normy postępowania w sprawach sztuki sakralnej, opublikowane po raz pierwszy w 1973 roku".

- Ich odnowienie jest istotne w kontekście zmieniających się wyzwań w obszarze ochrony i tworzenia sztuki sakralnej - ocenił hierarcha.

Podczas obrad omówiono również planowany na 2026 rok II Kongres Muzealników Polskich oraz wnioski z III Kongresu Konserwatorów Polskich, który zakończył się 16 października br. w Krakowie.

PAP |

dodane 17.10.2025 18:47

TAGI| EPISKOPAT, KOŚCIÓŁ, PAP, SPOŁECZEŃSTWO

