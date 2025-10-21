info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Turcja: Archeolodzy przygotowują podwodną bazylikę na wizytę papieża Leona XIV
rss newsletter facebook twitter

Turcja: Archeolodzy przygotowują podwodną bazylikę na wizytę papieża Leona XIV

Ruiny "podwodnej bazyliki" w Izniku  
Andrzej Macura CC-SA 4.0 Ruiny "podwodnej bazyliki" w Izniku
Koniec czerwca 2025.

Archeolodzy z północno-zachodniej Turcji przygotowują zanurzoną w jeziorze Iznik bazylikę na wizytę papieża Leona XIV - przekazała w poniedziałek agencja Anatolia. Ojciec Święty odwiedzi Turcję pod koniec listopada z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.

Bazylika, położona około 20 metrów od brzegu jeziora w zachodniej prowincji Bursa, stoi w miejscu, gdzie odbył się prawdopodobnie pierwszy sobór powszechny, zwołany w 325 r. n.e. z udziałem biskupów z całego świata chrześcijańskiego.

Archeolodzy odkryli to miejsce 11 lat temu na głębokości do dwóch metrów. Prace pod wodą, zatwierdzone przez tureckie ministerstwo kultury i turystyki, trwają od 2015 roku pod nadzorem Mustafy Sahina z Uniwersytetu Bursa Uludag.

W rozmowie z Anatolią Sahin przyznał, że nad przygotowaniem stanowiska na wizytę papieża pracuje zespół 60 archeologów, antropologów, konserwatorów i historyków sztuki. "Do tego czasu wszystkie nasze wysiłki skupiają się na zagospodarowaniu terenu i organizacji wystawy" - powiedział.

Bazylika o wymiarach 20 na 40 metrów jest uważana za największy kościół w Izniku, którego historyczna nazwa to Nicea. Sahin podkreślił, że prawdopodobnie to ta budowla jest zaginionym kościołem Ojców Świętych, o którym wspominają źródła chrześcijańskie, ale dotychczas nie udało się tego potwierdzić.

Badacz zaznaczył, że wizyta Leona XVI może przyczynić się do uczynienia z Izniku ważnego ośrodka pielgrzymek i turystyki religijnej. Planowana podróż papieża do Turcji będzie jego pierwszą zagraniczną wizytą od rozpoczęcia pontyfikatu. Oprócz Turcji Leon XVI zamierza podczas tej pielgrzymki odwiedzić też Liban.

Jakub Bawołek (PAP)

jbw/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 21.10.2025 08:40

TAGI| ARCHEOLOGIA, CHRZEŚCIJAŃSTWO, DYPLOMACJA, LIBAN, NAUKA, PAP, PAPIEŻ, TURCJA, WATYKAN, WYZNANIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej | W Warszawie trzeci Narodowy Marsz Papieski | Brytyjska para królewska odwiedzi Stolicę Apostolską i spotka się z papieżem | Trump: duży postęp w rozmowach z Putinem | Watykan: Polonijne czuwanie modlitewne w 47. rocznicę wyboru Jana Pawła II
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

U mnie, w parafii...

ks. Włodzimierz Lewandowski

U mnie, w parafii...

Choć tytuł wskazuje na Skrzynki, tym razem rozejrzymy się wokół. Nie tylko po dekanacie.

Jak powiew świeżości

Andrzej Macura

Jak powiew świeżości

Prawda bywa tak oczywista, że nieraz... przestaje się ją dostrzegać.

Poszukiwania

Katarzyna Solecka

Poszukiwania

Czy swojej wiary zbyt chętnie powierzamy ją duchowym mistrzom, którzy wcale mistrzami nie są?

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prace polowe

Badanie CBOS: rolnictwo coraz mniej opłacalne

. Przyczyną tego są unijne przepisy i napływ żywności na nasz rynek m.in. z Ukrainy - uważają rolnicy.

Arktyka z kosmosu. Z rzucającą się w oczy biała plamą duńskiej Grenlandii

Media: Rosja zbudowała w Arktyce system monitorowania okrętów NATO

Za pomocą zachodniej technologii oczywiście.

Karol III z małżonką u Leona XIV

Watykan: Historyczna modlitwa papieża i brytyjskiej pary królewskiej

Karol III jest głową Kościoła anglikańskiego.

A życie toczy się dalej. W Chinach też

Chiny: Największe od lat roszady personalne w KC Komunistycznej Partii Chin

Z KC wydalono14 urzędników.

Laureaci Konkursu Chopinowskiego u prezydenta

Konkurs Chopinowski: Poznaliśmy laureatów nagród pozaregulaminowych

To między innymi Piotr Alexewicz, Yehuda Prokopowicz i Mateusz Dubiel.

Jerycho. Na Zachodnim Brzegu

USA, Rubio: próba uznania przez Izrael aneksji Zachodniego Brzegu szkodzi pokojowi

Parlament w Jerozolimie przyjął wstępną wersję ustawy o aneksji.

Szefowa Europarlamentu, Roberta Metsola

Sankcje na Rosję

W unijnym pakiecie sankcyjnym m.in. zakaz usług kryptowalutowych dla Rosjan

W Kijowie po rosyjskim ataku 22 października

W eksplozjach w fabryce zbrojeniowej na Uralu zginęło 12 osób

Nie są jasne przyczyny zdarzenia.

Przydają się. Nawet bardzo

Będą leczyć oczy mieszkańców Republiki Środkowoafrykańskiej

To dziewiąta taka wyprawa

Jan Czochralski

140 lat temu urodził się Jan Czochralski

Nazywany jest ojcem współczesnej elektroniki.

Premier Włoch wezwała wczoraj do zmianę podejścia UE do polityki klimatycznej

Będzie przełom w sprawie wykorzystania rosyjskich aktywów i ETS2?

Dziś szczyt w Brukseli.

Już nie tylko USA

Kanada: więcej eksportu do krajów innych niż USA

Kanadyjczycy muszą być gotowi na poświęcenia - powiedział w środę premier Mark Carney.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.10.2025
« » Październik 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Czwartek
dzień
19°C Czwartek
wieczór
17°C Piątek
noc
11°C Piątek
rano
wiecej »
 