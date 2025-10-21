Archeolodzy z północno-zachodniej Turcji przygotowują zanurzoną w jeziorze Iznik bazylikę na wizytę papieża Leona XIV - przekazała w poniedziałek agencja Anatolia. Ojciec Święty odwiedzi Turcję pod koniec listopada z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.
Bazylika, położona około 20 metrów od brzegu jeziora w zachodniej prowincji Bursa, stoi w miejscu, gdzie odbył się prawdopodobnie pierwszy sobór powszechny, zwołany w 325 r. n.e. z udziałem biskupów z całego świata chrześcijańskiego.
Archeolodzy odkryli to miejsce 11 lat temu na głębokości do dwóch metrów. Prace pod wodą, zatwierdzone przez tureckie ministerstwo kultury i turystyki, trwają od 2015 roku pod nadzorem Mustafy Sahina z Uniwersytetu Bursa Uludag.
W rozmowie z Anatolią Sahin przyznał, że nad przygotowaniem stanowiska na wizytę papieża pracuje zespół 60 archeologów, antropologów, konserwatorów i historyków sztuki. "Do tego czasu wszystkie nasze wysiłki skupiają się na zagospodarowaniu terenu i organizacji wystawy" - powiedział.
Bazylika o wymiarach 20 na 40 metrów jest uważana za największy kościół w Izniku, którego historyczna nazwa to Nicea. Sahin podkreślił, że prawdopodobnie to ta budowla jest zaginionym kościołem Ojców Świętych, o którym wspominają źródła chrześcijańskie, ale dotychczas nie udało się tego potwierdzić.
Badacz zaznaczył, że wizyta Leona XVI może przyczynić się do uczynienia z Izniku ważnego ośrodka pielgrzymek i turystyki religijnej. Planowana podróż papieża do Turcji będzie jego pierwszą zagraniczną wizytą od rozpoczęcia pontyfikatu. Oprócz Turcji Leon XVI zamierza podczas tej pielgrzymki odwiedzić też Liban.
