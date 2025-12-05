Prezydent powołał Radę Zdrowia

Prezydent Karol Nawrocki powołał w piątek Radę Zdrowia. Przewodniczącym gremium doradczego został Piotr Czauderna. W składzie Rady są m.in. szef WIM gen. Grzegorz Gielerak oraz byli ministrowie zdrowia Marek Balicki i Katarzyna Sójka.

W piątek w Pałacu Prezydenckim odbywa się szczyt zdrowotny "Na ratunek ochronie zdrowia". Przed jego rozpoczęciem prezydent Nawrocki wręczył akty powołania członkom nowo powołanego gremium doradczego - Rady Zdrowia.

Przewodniczącym Rady został Piotr Czauderna, który do tej pory pełnił funkcję doradcy społecznego prezydenta.

W skład Rady Zdrowia zostali powołani: Marek Balicki, Sabina Bigos-Jaworowska, Janusz Cieszyński, Grzegorz Gielerak, Ewa Giza, Stanisław Góźdź, Andrzej Jacyna, Paweł Koczkodaj, Maria Libura, Bogusław Machaliński, Waldemar Machała, Joanna Madejczyk-Białowąs, Marcin Martyniak, Maciej Miłkowski, Maria Ochman, Waldemar Priebe, Monika Raulinajtys-Grzybek, Andrzej Sośnierz, Katarzyna Sójka, Napoleon Waszkiewicz, Waldemar Wierzba, Artur Zaczyński i Krzysztof Zdobylak.

Zdrowotny szczyt prezydencki, jak ocenił podczas jego rozpoczęcia Karol Nawrocki, jest odpowiedzią na "głęboki kryzys w ochronie zdrowia, z jakim mamy do czynienia". - Zdrowie Polaków nie może i nigdy nie powinno zależeć od politycznego sporu, ale tak się niestety dzisiaj nie dzieje. Dzisiejsze spotkanie, i tak też nie powinno być, ma charakter ratunkowy - powiedział prezydent. Biorą w nim udział m.in. przedstawiciele zawodów medycznych.

Dzień wcześniej, w czwartek, odbył się szczyt medyczny "Bezpieczny pacjent" zorganizowany przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę. Wzięli w nim udział premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański. - Nie możemy dzisiaj sobie opowiadać, że doszło do katastrofy, zapaści, bankructwa w sytuacji, kiedy wiele miliardów złotych więcej wydajemy co roku na ochronę zdrowia. I ten rok oczywiście jest rekordowy, przy rekordowo niskiej inflacji - ocenił Tusk. Zapowiedział, że rząd będzie szukał rozwiązań związanych z pojawianiem się pod koniec roku problemu z finansowaniem świadczeń.

***

Prezydent Karol Nawrocki w piątek podczas szczytu zdrowotnego w Pałacu Prezydenckim podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym. Regulacja zakłada zmiany limitu finansowania świadczeń dla dzieci z Funduszu Medycznego w 2025 r., które pozwolą na przekazanie NFZ ok. 3,6 mld zł.

W piątek w Pałacu Prezydenckim zorganizowano szczyt zdrowotny "Na ratunek ochronie zdrowia". Podczas tego wydarzenia prezydent podpisał nowelizację ustawy o Funduszu Medycznym.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że nowela była w części przygotowywana we współpracy z Pałacem Prezydenckim. - Nie ma i nie było mojej zgody na odebranie 4 miliardów złotych z Funduszu Medycznego w tym roku. 4 miliardów na onkologię, kardiologię, czy terapie dla dzieci. Niestety rząd nie wpłacił w tym roku tych 4 miliardów do Funduszu Medycznego - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że gdyby zawetował tę regulację, to "zamiast 4 miliardów mniej, byłoby ponad 7,5 miliardów mniej na leczenie pacjentów".

- Dlatego zdecydowałem się o podpisaniu ustawy o Funduszu Medycznym, w zamian za to Ministerstwo Zdrowia nie będzie mogło podobnych ruchów z odbieraniem pieniędzy z Funduszu Medycznego zrobić także w latach kolejnych - dodał Nawrocki.

Jak stwierdził, "w istocie udało się zmusić rządzących do przyjęcia tych rozwiązań powstałych w kancelarii prezydenta". Nawrocki zarzucił rządowi, że "czekał z tą ustawą do samego końca roku", by - jak ocenił - "wziąć tym razem pacjentów z zakładników i szantażować prezydenta".

- Konsekwentnie apeluję do pana premiera, żeby nie brać pacjentów za zakładników i służby zdrowia nie wrzucać do sporu politycznego - podkreślił prezydent.

Prezydencki szczyt zdrowotny i nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym to odpowiedź na niedobór pieniędzy w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Rządowy projekt był procedowany w trybie pilnym. Nowelizacja przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia zakłada zmiany limitu finansowania świadczeń dla dzieci z Funduszu Medycznego w 2025 r., które pozwolą na przekazanie NFZ ok. 3,6 mld zł.

Przewiduje też, że minister zdrowia nie przekaże w 2025 r. z budżetu państwa do Funduszu Medycznego 4 mld zł. W kolejnych latach maksymalne wpłaty z budżetu państwa do Funduszu Medycznego wyniosą: w 2026 r. - 4,4 mld zł; w 2027 r. - 7,3 mld zł; w 2028 r. - 7,7 mld zł; w 2029 r. - 6,0 mld zł. Obecne przepisy zakładają limit wpłat z budżetu państwa na maksymalnie 4,2 mld zł rocznie.

Do Sejmu wpłynął również projekt prezydenta Nawrockiego, który także przewidywał przekazanie 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego do NFZ. Sejmowa Komisja Zdrowia nie włączyła jednak prezydenckiego projektu do prac razem z rządowym pilnym projektem.

Projekty rządu i prezydenta Nawrockiego różniła kwestia corocznej dotacji z budżetu państwa w wysokości 4 mld zł do Funduszu Medycznego. Rządowy projekt zakładał, że w 2025 r. Ministerstwo Zdrowia nie będzie musiało jej przekazywać.

Z informacji "Gazety Wyborczej" wynika, że 4 mld zł z dotacji dla Funduszu Medycznego MZ przekazało NFZ już w marcu na spłatę nadwykonań z 2024 r.

Do rządowego projektu włączono natomiast tożsame z projektem prezydenckim rozwiązania, które zakładają utworzenie dwóch subfunduszy w ramach Funduszu Medycznego: infrastruktury bezpieczeństwa i chorób rzadkich dzieci.

Jesienią szpitale sygnalizowały, że przesuwają planowane zabiegi w związku z opóźnionymi płatnościami NFZ. Samorząd lekarski alarmował, że niektóre szpitale odsyłały pacjentów kwalifikujących się do programów lekowych, w tym onkologicznych, do innych ośrodków. Rząd zdecydował się na dosypanie pieniędzy do systemu m.in. z emisji obligacji, z budżetu państwa. Blisko 3,6 mld zł z Funduszu Medycznego według MZ pozwoli na zaspokojenie potrzeb NFZ w 2025 r.

W czwartek odbył się szczyt medyczny "Bezpieczny pacjent" zorganizowany przez minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę. Wzięli w nim udział premier Donald Tusk, minister finansów Andrzej Domański. Premier przekonywał, że NFZ nie jest bankrutem. Zastrzegł jednak, że pieniądze na zdrowie należy wydawać optymalnie. Przedstawicielka organizacji pacjenckich, przewodnicząca Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej Dorota Korycińska zwróciła się do rządu o przygotowanie strategii wyjścia z kryzysu finansowego w ochronie zdrowia.

Deficyt NFZ w przyszłym roku szacowany jest na około 23 mld zł.

Plan budżetu państwa na 2026 r. zakłada, że na ochronę zdrowia ma trafić 247,8 mld zł.