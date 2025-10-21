Szczyt Trump Putin może się opóźnić  

Nadzieje prezydenta USA Donalda Trumpa na szybkie spotkanie z rosyjskim liderem Władimirem Putinem mogą się rozwiać - poinformował we wtorek CNN, dodając, że mające poprzedzić szczyt i planowane na ten tydzień spotkanie ich głównych doradców od problematyki międzynarodowej zostało odłożone.

Po rozmowie z Putinem Trump powiedział w miniony czwartek, że uzgodnili, iż w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie doradców wysokiego szczebla. "Pierwsze spotkania (ze strony) Stanów Zjednoczonych będą prowadzone przez Sekretarza Stanu Marco Rubio wraz z innymi wyznaczonymi osobami" - napisał prezydent na własnej platformie społecznościowej Truth Social.

Jednak oczekiwane spotkanie Rubia z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem zostało tymczasowo zawieszone - przekazał CNN urzędnik z Białego Domu. Nie jest jasne, dlaczego spotkanie nie odbędzie się w tym tygodniu. Jedno ze źródeł podało, że Rubio i Ławrow mieli rozbieżne oczekiwania co do ewentualnego zakończenia rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Nie było też od razu jasne, jaki wpływ odłożenie na później wstępnego spotkania Ławrowa i Rubia będzie miało na spodziewany szczyt Trump-Putin w Budapeszcie.

- Prezydent Trump konsekwentnie dążył do znalezienia pokojowego i dyplomatycznego rozwiązania, które zakończy tę bezsensowną wojnę i powstrzyma zabijanie - powiedziała CNN zastępczyni rzeczniczki prasowej Białego Domu Anna Kelly. - Odważnie angażował obie strony i zrobi wszystko, co w jego mocy, aby osiągnąć pokój.

Rubio i Ławrow rozmawiali w poniedziałek przez telefon. Omówili "kolejne kroki" - wynika z informacji resortu spraw zagranicznych USA. Rubio "podkreślił znaczenie nadchodzących spotkań jako okazji dla Moskwy i Waszyngtonu do współpracy w dążeniu do trwałego rozwiązania wojny rosyjsko-ukraińskiej, zgodnie z wizją prezydenta Trumpa".

Kreml z kolei określił rozmowę jako "konstruktywną dyskusję", w trakcie której poruszono temat "możliwych konkretnych kroków, mających na celu wdrożenie ustaleń" Trumpa i Putina osiągniętych podczas ich zeszłotygodniowej rozmowy.

Źródło zaznajomione ze sprawą powiedziało jednak CNN, że po rozmowie telefonicznej Rubio z Ławrowem urzędnicy uznali, że stanowisko Rosji nie ewoluowało wystarczająco poza maksymalistyczne żądania. Na razie, jak podało źródło, Rubio prawdopodobnie nie zarekomenduje spotkania Putina z Trumpem w przyszłym tygodniu. Rubio i Ławrow mogą ponownie rozmawiać w tym tygodniu telefonicznie.

Od ostatniego spotkania liderów na Alasce minęły ponad dwa miesiące. Zakończyło się ono bez porozumienia, mimo że obaj przywódcy chwalili się postępami.

Trump publicznie zaapelował do Kijowa i Moskwy o "natychmiastowe zaprzestanie wojny". "Trzeba trzymać się linii frontu, gdziekolwiek ona jest. W przeciwnym razie jest to zbyt skomplikowane. Nigdy nie da się tego rozgryźć. Trzeba się zatrzymać na linii frontu" - powiedział Trump dziennikarzom w sobotę. (PA)

