63 osoby zginęły w nocnym zderzeniu autobusów  

Do tragicznego wypadku doszło po północy z wtorku na środę na trasie z Kampali do Gulu na północy Ugandy. W kolizji czterech pojazdów, w tym dwóch autobusów, które zderzyły się czołowo, zginęły 63 osoby a wiele zostało rannych.
To jeden z najtragiczniejszych wypadków drogowych w Ugandzie w ostatnich latach.
Według policji, kierowcy autobusów jadących w przeciwnych kierunkach próbowali wyprzedzić inne pojazdy i w trakcie manewru doszło do czołowego zderzenia w pobliżu miasta Kiryandongo.
Śmiertelne wypadki drogowe są powszechne w Ugandzie i innych częściach Afryki Wschodniej, gdzie drogi są często wąskie.
Policja zazwyczaj obwinia za takie zdarzenia kierowców jadących z nadmierną prędkością. W sierpniu autobus wiozący żałobników wracających z pogrzebu w południowo-zachodniej Kenii przewrócił się i wpadł do rowu, co spowodowało śmierć co najmniej 25 osób i raniąc wiele innych.
Liczba ofiar śmiertelnych w dzisiejszym wypadku w Ugandzie jest wyjątkowo wysoka, informuje Irene Nakasiita, rzeczniczka Czerwonego Krzyża. Dodała, że obrazy z miejsca wypadku są zbyt drastyczne, by je udostępniać - osoby krwawiące i z połamanymi kończynami. „Skala tego zdarzenia jest ogromna” powiedziała Nakasiita.
Większość rannych przebywa obecnie w pobliskim szpitalu państwowym.
W Ugandzie w 2024 roku w wypadkach drogowych zginęły 5 144 osoby. To więcej niż w 2023 roku (4 806) i w 2022 roku (4 534), zgodnie z oficjalnymi danymi policji, które pokazują niepokojący wzrost liczby ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych w ostatnich latach.
Nieostrożne wyprzedzanie i nadmierna prędkość były przyczyną 44 proc. wszystkich wypadków odnotowanych w 2024 roku, wynika z najnowszego raportu o przestępczości przygotowanego przez policję.
UPDATE: Police have confirmed 46 fatalities in the road crash along the Kampala–Gulu Highway at Kitaleeba Village. Some victims initially counted among the dead were later found unconscious. Authorities are coordinating with health & emergency services for accurate updates. pic.twitter.com/n9l4CrH0ms— UBC UGANDA (@ubctvuganda) October 22, 2025
Choć tytuł wskazuje na Skrzynki, tym razem rozejrzymy się wokół. Nie tylko po dekanacie.
. Przyczyną tego są unijne przepisy i napływ żywności na nasz rynek m.in. z Ukrainy - uważają rolnicy.
Za pomocą zachodniej technologii oczywiście.
Karol III jest głową Kościoła anglikańskiego.
To między innymi Piotr Alexewicz, Yehuda Prokopowicz i Mateusz Dubiel.
Parlament w Jerozolimie przyjął wstępną wersję ustawy o aneksji.