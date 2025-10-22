63 osoby zginęły w nocnym zderzeniu autobusów  

Do tragicznego wypadku doszło po północy z wtorku na środę na trasie z Kampali do Gulu na północy Ugandy. W kolizji czterech pojazdów, w tym dwóch autobusów, które zderzyły się czołowo, zginęły 63 osoby a wiele zostało rannych.

To jeden z najtragiczniejszych wypadków drogowych w Ugandzie w ostatnich latach.

Według policji, kierowcy autobusów jadących w przeciwnych kierunkach próbowali wyprzedzić inne pojazdy i w trakcie manewru doszło do czołowego zderzenia w pobliżu miasta Kiryandongo.

Śmiertelne wypadki drogowe są powszechne w Ugandzie i innych częściach Afryki Wschodniej, gdzie drogi są często wąskie.

Policja zazwyczaj obwinia za takie zdarzenia kierowców jadących z nadmierną prędkością. W sierpniu autobus wiozący żałobników wracających z pogrzebu w południowo-zachodniej Kenii przewrócił się i wpadł do rowu, co spowodowało śmierć co najmniej 25 osób i raniąc wiele innych.

Liczba ofiar śmiertelnych w dzisiejszym wypadku w Ugandzie jest wyjątkowo wysoka, informuje Irene Nakasiita, rzeczniczka Czerwonego Krzyża. Dodała, że obrazy z miejsca wypadku są zbyt drastyczne, by je udostępniać - osoby krwawiące i z połamanymi kończynami. „Skala tego zdarzenia jest ogromna” powiedziała Nakasiita.

Większość rannych przebywa obecnie w pobliskim szpitalu państwowym.

W Ugandzie w 2024 roku w wypadkach drogowych zginęły 5 144 osoby. To więcej niż w 2023 roku (4 806) i w 2022 roku (4 534), zgodnie z oficjalnymi danymi policji, które pokazują niepokojący wzrost liczby ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych w ostatnich latach.

Nieostrożne wyprzedzanie i nadmierna prędkość były przyczyną 44 proc. wszystkich wypadków odnotowanych w 2024 roku, wynika z najnowszego raportu o przestępczości przygotowanego przez policję.