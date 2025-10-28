info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Prokuratura: z kont 490 klientów banku Santander skradziono 2,2 mln zł
Prokuratura: z kont 490 klientów banku Santander skradziono 2,2 mln zł

Bankomat  
Roman Koszowski /Foto Gość Bankomat

Z ustaleń prokuratury wynika, że wypłat dokonywano z bankomatów w różnych częściach kraju.

W wyniku przestępczych działań zorganizowanej grupy przestępczej z kont 490 klientów banku Santander wypłaconych zostało 2,2 mln zł - poinformowała PAP we wtorek wiceszefowa Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy Agnieszka Adamska-Okońska.

Prokurator Adamska-Okońska zaznaczyła, że dane o liczbie pokrzywdzonych i wysokości szkód pochodzą z banku Santander, który ustalił to na podstawie własnych działań.

Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy w poniedziałek wszczęła zbiorcze śledztwo dotyczące kradzieży pieniędzy z rachunków bankowych klientów banku Santander, a jego prowadzenie powierzyła Zarządowi w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Chodzi o działanie zorganizowanej grupy przestępczej.

W ocenie prowadzących śledztwo przestępcze działania, których kulminacja nastąpiła w weekend, kiedy z kont klientów banku nielegalnie pobrano pieniądze, wymagały zorganizowanego współdziałania wielu osób i mogły trwać kilka tygodni.

Najbardziej prawdopodobne jest to, że atak na klientów banku nastąpił z wykorzystaniem specjalnych nakładek na bankomaty i pobrania danych z kart płatniczych, i to jest obecnie przyjęta wersja śledcza.

Z ustaleń prokuratury wynika, że wypłat dokonywano z bankomatów w różnych częściach kraju, ale głównie w województwach: kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Dotychczas na policję zgłosiło się około połowy faktycznie pokrzywdzonych klientów banku.

Prokurator Adamska-Okońska zaznaczyła, że osoby, które dotychczas nie złożyły zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa, powinny zgłaszać się do najbliższych jednostek policji. Zawiadomienia będą dołączane do zbiorczego śledztwa, a składający je będą mogli mieć status osób pokrzywdzonych.

Santander Bank Polska ogłosił wcześniej, że jego monitoring wykrył przestępcze transakcje i "wdrożył rozwiązania, które uniemożliwiły przestępcom dalsze działania". W oświadczeniu przesłanym w poniedziałek PAP bank zapewnił, że poszkodowani klienci otrzymali zwrot pieniędzy, a sprawa zgłoszona została prokuraturze. 

PAP |

dodane 28.10.2025 21:27

Tajemnicze oczyszczenie

ks. Leszek Smoliński

Tajemnicze oczyszczenie

W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Maria Sołowiej

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Zewnętrzny wyraz tego, co wewnątrz, jest nam potrzebny.

Za karę posprzątaj

Andrzej Macura

Za karę posprzątaj

No tak: a w nagrodę siedź w bałaganie i w brudzie.

