Czerwony Półksiężyc: 18 migrantów zginęło u wybrzeży Libii

Ponad 90 osób uratowano.
Znaleziono ciała co najmniej 18 migrantów, którzy zginęli, gdy ich łódź wywróciła się do góry dnem na zachód od stolicy Libii, Trypolisu - poinformował we wtorek lokalny oddział Czerwonego Półksiężyca w mieście Sabrata.
Czerwony Półksiężyc podał, że otrzymał doniesienie o wywróceniu się łodzi późnym wieczorem w poniedziałek i do wtorku rano prowadził akcję ratunkową. Ponad 90 osób uratowano.
Od upadku libijskiego dyktatora Muammara Kaddafiego Libia leży na szlaku ucieczki imigrantów z państw śródziemnomorskich do Europy.
W lipcu Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) podała, że od początku 2025 r. 317 migrantów próbujących przedostać się z Libii do Europy utonęło w Morzu Śródziemnym, a 286 osób, głównie dzieci, uznaje się za zaginione. W tym czasie przechwycono i zawrócono na libijski brzeg 12 338 osób.
