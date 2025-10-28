info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież: niech zakończy się okres historii naznaczony wojną i arogancją siły
rss newsletter facebook twitter

Papież: niech zakończy się okres historii naznaczony wojną i arogancją siły

Modlitwa różnych wyznań w Koloseum  
GREGORIO BORGIA /PAP/EPA Modlitwa różnych wyznań w Koloseum

Ekumeniczne i międzyreligijne spotkanie modlitewne w Koloseum.

Papież Leon XIV wraz z przywódcami wyznań chrześcijańskich i reprezentantami innych religii modlił się w Koloseum we wtorek o pokój na świecie. Apelował: - Niech szybko zakończy się okres historii naznaczony wojną i arogancją siły.

Wydarzenie w rzymskim amfiteatrze Flawiuszów zakończyło trzydniowe spotkanie pod hasłem "Odważyć się na pokój", zorganizowane przez Wspólnotę Sant'Egidio (świętego Idziego). Obecni byli przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich, wśród nich metropolita Antoni z rosyjskiego patriarchatu, a także reprezentanci islamu, judaizmu, innych religii. Modlili się zgodnie ze swoimi tradycjami religijnymi.

Leon XIV powiedział: - Świat pragnie pokoju: potrzebuje prawdziwej i trwałej epoki pojednania, która położyłaby kres nadużyciom, pokazom siły i obojętności wobec prawa. Dość wojen, z ich bolesnymi stosami zmarłych, zniszczeniami, wygnańcami.

Dodał: - Dzisiaj wspólnie manifestujemy nie tylko naszą zdecydowaną wolę pokoju, ale także świadomość, że modlitwa jest wielką siłą pojednania.

- Wierzymy, że modlitwa zmienia historię narodów. Niech miejsca modlitwy będą namiotami spotkania, sanktuariami pojednania, oazami pokoju - oświadczył papież.

Przypomniał, że 27 października 1986 r. św. Jan Paweł II zaprosił światowych przywódców religijnych do Asyżu, aby modlili się o pokój. Jak zaznaczył Leon XIV, był to historyczny moment, przełom w stosunkach między religiami.

- W duchu Asyżu, rok po roku kontynuowano te spotkania modlitwy i dialogu, które stworzyły atmosferę przyjaźni między przywódcami religijnymi i przyjęły wiele próśb o pokój - dodał.

Leon XIV zauważył: - Dzisiejszy świat wydaje się zmierzać w przeciwnym kierunku, ale my zaczynamy od nowa od Asyżu, od świadomości naszego wspólnego zadania, od odpowiedzialności za pokój.

Nawiązał do przypadającej we wtorek 60. rocznicy ogłoszenia deklaracji Soboru Watykańskiego II "Nostra aetate" o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

- Wspólnie potwierdzamy nasze zaangażowanie w dialog i braterstwo, które było pragnieniem ojców soborowych i przyniosło bardzo wiele owoców - powiedział papież.

Oświadczył: - Powtarzam z mocą: wojna nigdy nie jest święta, jedynie pokój jest święty, ponieważ jest wolą Boga.

Podkreślił: - Siłą modlitwy, z gołymi rękami wzniesionymi do nieba i z rękami otwartymi ku innym, musimy sprawić, aby ten okres historii naznaczony wojną i arogancją siły szybko się skończył i aby rozpoczęła się nowa historia. Nie możemy się zgodzić, aby ten okres trwał dalej, aby kształtował mentalność narodów, abyśmy przyzwyczaili się do wojny jako normalnego elementu historii ludzkości. Dość tego!

- To krzyk ubogich i krzyk ziemi. Dość tego! Panie, wysłuchaj naszego wołania!- powiedział Leon XIV.

Jak dodał, kultura pojednania pokona obecną globalizację bezsilności, która zdaje się nam wmawiać, że inna historia jest niemożliwa.

Przywołał słowa papieża Franciszka: - Wszyscy przywódcy polityczni mają wobec Boga bezwzględny obowiązek położenia kresu wojnie. Pokój jest priorytetem wszelkiej polityki.

- Jest to apel, który my, przywódcy religijni, kierujemy z całego serca do rządzących - dodał Leon XIV.

Przedstawiciele religii i wyznań modlili się z papieżem o pokój w Afganistanie, w Strefie Gazy, na Ukrainie, o to, by zakończyły się strzelaniny w USA i przemoc w Meksyku, wywołana przez gangi narkotykowe.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

Leon XIV spotyka się z przedstawicielami innych religii

VATICANNEWS.VA DODANE 28.10.2025

Leon XIV potępia antysemityzm i wzywa do dialogu

Leon XIV spotkał się wieczorem z przywódcami różnych religii oraz dyplomatami akredytowanymi przy Stolicy Apostolskiej. »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 28.10.2025 22:14

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, PAPIEŻ, WATYKAN, WYZNANIA, WŁOCHY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Leon XIV potępia antysemityzm i wzywa do dialogu | Do kaplicy w Notre Dame powróci kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej | Papież przyjął na audiencji nuncjusza apostolskiego w Polsce | XVII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym poświęcony będzie chrześcijanom w Nigerii | "Nostra aetate" to przewrót kopernikański w relacji Kościoła do judaizmu
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Jesień życia

ks. Leszek Smoliński

Jesień życia

Za oknem listopadowe klimaty, kłębią się poranne i wieczorne mgły, które stanowią utrudnienie dla poruszających się po drogach.

Szkoła małych „wymuszaczy”

Maria Sołowiej

Szkoła małych „wymuszaczy”

Jak mawiali nasi mądrzy przodkowie: „od rzemyczka do koniczka.”

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Dżibuti: Po zmianie konstytucji obecny prezydent będzie ubiegał się o szóstą kadencję

Dżibuti: Po zmianie konstytucji obecny prezydent będzie ubiegał się o szóstą kadencję

Usunięto granicę wieku.

Liturgista: osoby z celiakią mogą przyjmować komunię św. w postaci hostii niskoglutenowych

Liturgista: osoby z celiakią mogą przyjmować komunię św. w postaci hostii niskoglutenowych

Hostie te nie są całkowicie bezglutenowe, lecz niskoglute.

Święta Lipka

W Świętej Lipce odtworzono altanę z wodą

Od wiosny pielgrzymi będą mogli brać stąd wodę.

Etyk, psycholog i ksiądz o obowiązku obrony ojczyny

Etyk, psycholog i ksiądz o obowiązku obrony ojczyny

Czy istnieje moralny obowiązek obrony ojczyzny?

Blisko milion osób ewakuowanych na Filipinach

Blisko milion osób ewakuowanych na Filipinach

Supertajfun Fung-wong z wiatrami z prędkością 185 km/h, w porywach 230 km/h.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Jasnogórska Ikona w katedrze Notre – Dame

Dziś w Notre – Dame odbyła się uroczystość ponownej inauguracji Kaplicy Polskiej.

Malawi wszczyna śledztwo ws. dziewcząt zmanipulowanych przez Rosję

Malawi wszczyna śledztwo ws. dziewcząt zmanipulowanych przez Rosję

Zamiast pracy w hotelach, zmuszone do produkcji dronów.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej

Do kaplicy w Notre Dame powróci kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

To symboliczna dla Polaków kaplica.

Ziemia

Zanieczyszczenie powietrza chłodziło Ziemię

Naukowcy wskazują, że atmosfera przepuszcza więcej światła niż zakładano.

Politechnika Częstochowska rozwija projekt robota humanoidalnego

Politechnika Częstochowska rozwija projekt robota humanoidalnego

Urządzenie ma wspierać studentów.

Kawa

Eksperyment w barze w Turynie: kawa na czas

Na wypicie kawy jest kwadrans.

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 10.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
8°C Poniedziałek
rano
8°C Poniedziałek
dzień
8°C Poniedziałek
wieczór
7°C Wtorek
noc
wiecej »
 