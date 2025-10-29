info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Strefa Gazy: Izraelskie wojsko wróciło do rozejmu
Strefa Gazy: Izraelskie wojsko wróciło do rozejmu

W Strefie Gazy  
MOHAMMED SABER /PAP/EPA W Strefie Gazy

W wyniku krótkich walk zginęło ponad 100 osób. A to nie koniec...

Izraelskie wojsko poinformowało w środę, że wraca do zawieszenia broni w Strefie Gazy. Armia od wtorku przeprowadziła serię ataków, oskarżając Hamas o naruszanie rozejmu. Według obrony cywilnej Strefy Gazy zginęło w nich 101 Palestyńczyków. W ostrzale wojsk izraelskich zginął jeden żołnierz.

Armia powraca do "egzekwowania zawieszenia broni" po serii ataków wymierzonych w "dziesiątki terrorystów i ich celów" - przekazało wojsko w serwisie X.

Zaznaczono, że operacja była odpowiedzią na naruszanie umowy przez Hamas. Armia dodała, że w ramach nalotów wojsko zaatakowało "30 terrorystów zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach terrorystycznych działających w Strefie Gazy".

Szpitale zgłosiły śmierć co najmniej 101 osób, w tym 35 dzieci - powiedział agencji AFP Mahmud Basal, rzecznik kontrolowanej przez Hamas obrony cywilnej Strefy Gazy. We wcześniejszym komunikacie informował o co najmniej 50 ofiarach śmiertelnych, wśród nich 22 dzieciach, i ok. 200 rannych. Według agencji AP liczba zabitych może wzrosnąć, ponieważ wielu rannych jest w stanie krytycznym.

We wtorek po południu izraelscy żołnierze zostali ostrzelani na południu Strefy Gazy. Jeden z wojskowych zginął. W komunikacie wojska zaznaczono, że został zabity przez "palestyńskich terrorystów", ale władze izraelskie, m.in. minister obrony Israel Kac, przypisują odpowiedzialność za atak Hamasowi.

Rządząca Strefą Gazy organizacja zaprzeczyła, by miała coś wspólnego z ostrzałem, podkreśliła, że przestrzega rozejmu i oskarżyła Izrael o jego łamanie.

Władze w Jerozolimie zarzucają Hamasowi także inne naruszenia zawieszenia broni: opóźnienia w wydawaniu zwłok zabitych zakładników i inscenizację wydobycia jednego z ciał.

- Nic nie podważy zawieszenia broni w Strefie Gazy - powiedział w środę prezydent USA Donald Trump. Dodał, że Izraelczycy zaatakowali, ponieważ zabito ich żołnierza. - Gdy dzieją się takie rzeczy, powinni odpowiedzieć - zaznaczył amerykański przywódca.

To najpoważniejsze starcia od początku obowiązywania 10 października rozejmu, które zawarto pod patronatem Trumpa.

W niedzielę 19 października Izrael również przeprowadził serię nalotów po ataku, który uznał za napaść Hamasu i naruszenie rozejmu. W ostrzale izraelskich wojsk zginęło dwóch żołnierzy, w izraelskich uderzeniach na Strefę Gazy - 45 Palestyńczyków.

Po tych atakach do Izraela przylecieli z serią wizyt wysocy rangą urzędnicy amerykańscy, w tym wiceprezydent J.D. Vance i sekretarz stanu Marco Rubio. Naciskali oni na utrzymanie rozejmu i przejście do kolejnych etapów umowy, uważanej za wielki sukces Trumpa.

Szczegółowe ustalenia dotyczące dalszych punktów umowy niemal na pewno wzbudzą kolejne spory, ponieważ obejmują tak drażliwe kwestie jak rozbrojenie Hamasu i przekazanie władzy nad Strefą Gazy nowej, cywilnej administracji kontrolowanej przez zarząd międzynarodowy.

Zgodnie z rozejmem wojska izraelskie wycofały się na tzw. żółtą linię, ale wciąż zajmują około połowy terytorium Strefy Gazy. We wtorek wieczorem izraelskie media podały, że armia zamierza rozszerzyć swoją strefę kontroli. Zarówno we wtorek, jak i 19 października zaatakowani żołnierze przebywali po izraelskiej stronie linii rozgraniczenia.

Jerzy Adamiak 

***

 Siły Obronne Izraela (IDF) poinformowały, że przeprowadziły atak w północnej części Strefy Gazy, twierdząc, że zaatakowany obiekt w rejonie Bajt Lahija stanowił bezpośrednie zagrożenie dla izraelskich żołnierzy.

Według IDF zaatakowany obiekt był wykorzystywany przez "terrorystów" do przechowywania broni i "środków powietrznych".

"Obszar infrastruktury terrorystycznej w rejonie Bajt Lahija miał zostać wykorzystany do bezpośredniego ataku na izraelskich żołnierzy i przeciwko Izraelowi" - oświadczyło izraelskie wojsko.

Wcześniej w środę izraelska armia poinformowała, że wraca do zawieszenia broni w Strefie Gazy po serii ataków w Strefie Gazy we wtorek. Były one wynikiem oskarżeń Hamasu o naruszanie rozejmu. Według obrony cywilnej Strefy Gazy zginęło w nich 101 Palestyńczyków, a w ostrzale wojsk izraelskich zginął jeden żołnierz.

PAP |

dodane 29.10.2025 17:18

TAGI| DYPLOMACJA, IZRAEL, NEGOCJACJE, PAP, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU, USA, WOJNA, WOJSKO

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Andrzej Macura

Sztuka postrzegania rzeczywistości

Widzieć związek gdzie jest, nie tworzyć go, gdzie go nie ma.

Wojny duże i małe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Wojny duże i małe

Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.

Chodzi o zdrową pobożność

Andrzej Macura

Chodzi o zdrową pobożność

Zamieszanie od lat było w tym względzie spore. Teraz może wszystko lepiej się poukłada.

By jak najmniej mogło nam spaść na głowę

Szef MON: amerykańskie systemy antydronowe już w Polsce

Są rozmieszczane wzdłuż wschodniej flanki.

Prezydent Karol Nawrocki

Prezydent: decyzją premiera odwołano moje spotkania z szefami służb,

A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Francja: Gwarancje w ramach umowy z Mercosur nie są jeszcze wystarczające

Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".

Telewizory

Na razie będzie z czego produkować

Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

MTK potwierdza zarzuty wobec lidera Bożej Armii Oporu

Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

Trump: denuklearyzacja byłaby czymś wspaniałym

"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Portugalia: W regionie Alentejo powstaje pierwszy w Europie azyl dla słoni

Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Bartłomiej I o „otchłani niegodziwości”: Moskwa stworzyła nowy sojusz między tronem a ołtarzem

Patriarcha jednoznacznie potępił napaść Rosji na Ukrainę.

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

WHO: w Afryce Zachodniej wybuchła rzadka epidemia gorączki doliny Rift

Dotychczas spowodowała ona śmierć 42 osób.

Rubel

"The Guardian": czystki w Rosji sięgają już nawet zwolenników Putina

Według analityków jest to efektem walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami o wpływy i pieniądze.

Dron

Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops

Taką informację podała agencja AP.

kard. Dominik Dujka OP

Odszedł wielki przyjaciel naszej ojczyzny

Przewodniczący Episkopatu po śmierci kard. Duki.

