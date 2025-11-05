info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Ukraina: Pojazd-robot wywiózł rannego żołnierza z rosyjskiej strony frontu, pokonując 60 km
Ukraina: Pojazd-robot wywiózł rannego żołnierza z rosyjskiej strony frontu, pokonując 60 km

PAP/EPA/Maria Senovilla Sieci przeciwdronowe w okolicach Doniecka

Zdalnie sterowany pojazd wywiózł z rosyjskiej strony frontu rannego ukraińskiego żołnierza, który 33 dni czekał na pomoc; maszyna pokonała ponad 60 km i mimo uszkodzenia dostarczyła rannego na stronę ukraińską - powiadomił we wtorek Sztab Generalny Ukrainy.

Żołnierz, który znajdował się w miejscowości kontrolowanej przez wojska rosyjskie, został ewakuowany po 33 dniach od czasu, gdy został ciężko ranny i wstępnie opatrzony. Udało się to dopiero za siódmym podejściem, po sześciu wcześniejszych, nieudanych próbach.

Sztab Generalny pokazał na portalach społecznościowych nagrania z tej akcji. (https://t.me/GeneralStaffZSU/31045)

"Długość trasy pojazdu wyniosła 64 km (z czego 37 km z uszkodzonym kołem). Czas trwania misji: 5 godzin 58 minut. Średnia prędkość NRK (Lądowego Systemu Robotycznego): 13 kilometrów na godzinę" - przekazano w komunikacie.

"Podczas pokonywania trasy do rannego pojazd został uszkodzony przez minę przeciwpiechotną, ale kontynuował ruch z niesprawnym kołem. W drodze do punktu przekazania (ukraińskim medykom) został zaatakowany z wrogiego drona, jednak opancerzona kapsuła ochroniła rannego" - ogłosił sztab.

Według komunikatu żołnierz otrzymał pomoc medyczną i obecnie trwa jego leczenie. "Jeśli wojownik się nie poddał - my nie mieliśmy prawa się poddać" - dodano w komunikacie.

Są i tacy, którzy chyba tę wojne kochają

PAP DODANE 30.10.2025

Media: egzekucje żołnierzy w rosyjskiej armii

Tylko w jednym batalionie w 2023 roku w ten sposób zginęło 20 żołnierzy, w 2024 - już 40. »

PAP |

dodane 05.11.2025 08:00

TAGI| DYPLOMACJA, PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA

Media: egzekucje żołnierzy w rosyjskiej armii
