Zdalnie sterowany pojazd wywiózł z rosyjskiej strony frontu rannego ukraińskiego żołnierza, który 33 dni czekał na pomoc; maszyna pokonała ponad 60 km i mimo uszkodzenia dostarczyła rannego na stronę ukraińską - powiadomił we wtorek Sztab Generalny Ukrainy.
Żołnierz, który znajdował się w miejscowości kontrolowanej przez wojska rosyjskie, został ewakuowany po 33 dniach od czasu, gdy został ciężko ranny i wstępnie opatrzony. Udało się to dopiero za siódmym podejściem, po sześciu wcześniejszych, nieudanych próbach.
Sztab Generalny pokazał na portalach społecznościowych nagrania z tej akcji. (https://t.me/GeneralStaffZSU/31045)
"Długość trasy pojazdu wyniosła 64 km (z czego 37 km z uszkodzonym kołem). Czas trwania misji: 5 godzin 58 minut. Średnia prędkość NRK (Lądowego Systemu Robotycznego): 13 kilometrów na godzinę" - przekazano w komunikacie.
"Podczas pokonywania trasy do rannego pojazd został uszkodzony przez minę przeciwpiechotną, ale kontynuował ruch z niesprawnym kołem. W drodze do punktu przekazania (ukraińskim medykom) został zaatakowany z wrogiego drona, jednak opancerzona kapsuła ochroniła rannego" - ogłosił sztab.
Według komunikatu żołnierz otrzymał pomoc medyczną i obecnie trwa jego leczenie. "Jeśli wojownik się nie poddał - my nie mieliśmy prawa się poddać" - dodano w komunikacie.
