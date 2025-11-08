Jasnogórska Ikona w katedrze Notre – Dame

Eucharystia rozpoczęła się o godz. 9.30. W procesji na początku liturgii wprowadzono kopię Ikony Jasnogórskiej. Obraz niesiony przez grupę Polaków w strojach góralskich umieszony został obok ołtarza.

Mszy św. przewodniczył abp Tadeusz Wojda SAC. Wraz z nim modlili się również m.in. sekretarz generalny KEP bp Marek Marczak, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej bp Robert Chrząszcz, biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz, wikariusz generalny archidiecezji paryskiej, mgr Dominique Catta, ks. Bogusław Brzyś, rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji a także mgr Philippe Brizard, ks. prof. Mirosław Kalinowski, ks. prałat Janusz Błachowiak, ks. Stanisław Skuza SAC, ks. infułat Stanisław Jeż oraz ks. dr Krystian Gawron i wielu innych duchownych. Liturgia celebrowana była w języku polskim i łacińskim. Ewangelia odczytana została również po francusku.

W homilii abp Wojda zwrócił uwagę, że odbudowa katedry Notre – Dame zbiegła się z fenomenem odbudowywania wiary Europejczyków, zwłaszcza we Francji, z tysiącami próśb o chrzest i podobną liczbą powrotów do żywej wiary, zwłaszcza ludzi młodych wiekiem i duchem. - Tendencja powrotu do Boga jest dostrzegalna w coraz większej liczbie krajów naszego kontynentu – zaznaczył.

W dalszej części homilii abp Wojda mówił o znaczeniu Ikony Jasnogórskiej dla Polaków, również na emigracji. – Każde miejsce Jej poświęcone jest naszym duchowym domem – podkreślił. Przypomniał też szczególne związki katedry Notre – Dame z dziejami narodu polskiego.

- Dziś jesteśmy w katedrze Notre – Dame. Cieszymy się, że znajduje się tu Kaplica Polska. Poświęcona została 1 grudnia 2018 roku, w 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Środowiska Polonii umieściły w niej wizerunek bliski sercu każdego Polaka – ikonę z Częstochowy. Ocalała z pożaru, dziś wraca na swoje miejsce, po dokonanej renowacji. Nadal chcemy tu się modlić i przywoływać Jej macierzyńskiej opieki. Nadal będzie to ważne miejsce dla emigrantów z Polski oraz pielgrzymów odwiedzających Paryż. Tu będą mogli odetchnąć polskim uczuciem i oddać się w ramiona ukochanej Matki. Tu będzie jakaś część Częstochowy – duchowy most do Pani z Jasnej Góry – mówił przewodniczący KEP.

Po liturgii zabrał głos rektor Katedry Notre Dame de Paris ks. Olivier Ribedeau Dumas, który podkreślił, że bez Jasnogórskiej Ikony brakowało czegoś w Notre – Dame i wyraził radość, że dziś, po 6 latach po pożarze obraz wraca na swoje miejsce. Podkreślił również związki między Francją i Polską oraz między Kościołem we Francji i w Polsce.

W imieniu Polskiej Misji Katolickiej i środowisk polonijnych we Francji wszystkim uczestnikom wydarzenia, a w szczególny sposób Małżonce Prezydenta Marcie Nawrockiej podziękował Rektor Polskiej Misji Katolickiej we Francji ks. Bogusław Brzyś. – Pani obecność jest dla nas ważnym znakiem łączności z Ojczyzną – powiedział. Słowa wdzięczności wyraził tez przewodniczące KEP abp Tadeusz Wojda.

Po Mszy św. nastąpiło uroczyste przejście do Kaplicy Polskiej, gdzie procesyjnie przeniesiono Ikonę Jasnogórską przy śpiewie „Z dawna Polski Tyś Królową”. Wizerunek Matki Bożej niesiony był przez Rycerzy św. Jana Pawła II. Przed obrazem szła grupa dzieci w strojach krakowskich a za nim Małżonka Prezydenta RP Marta Nawrocka wraz z członkami delegacji.

Kopia Ikony Jasnogórskiej umieszczona został w centralnym miejscu w Kaplicy Polskiej, po czym wierni pod przewodnictwem abp Wojdy odmówili przed nią modlitwę Anioł Pański. Na zakończenie odśpiewano pieśń „Czarna Madonno”.

W katedrze i przed katedrą zgromadzili się liczni przedstawiciele Polonii francuskiej. Z uwagi na bardzo dużą liczbę chętnych do udziału w wydarzeniu podjęto decyzję o zorganizowaniu w katedrze drugiej Mszy św. o godz. 15. Liturgii będzie przewodniczył bp Robert Chrząszcz. Szacuje się, że w obu okolicznościowych liturgiach weźmie udział w sumie ok. 2,3 tys. wiernych, choć chętnych było zdecydowanie więcej.

- Ta uroczystość jest dla nas czymś bardzo ważnym. Fajnie tak przyjść i poczuć się we wspólnocie polskiej - mówi rodzeństwo nastolatków w strojach krakowskich. Ich rodzice emigrowali 30 lat temu, oni sami urodzili się już we Francji, mieszkają pod Paryżem, mówią świetnie po polsku.

Pan Czesław Wleklik całe życie spędził we Francji. Jego rodzice przyjechali tu w 1922 r. Mówi po polsku płynnie choć z akcentem. Jest członkiem zespołu Polonia Douai. Nie zaskakuje go duża liczba Polaków. – To bardzo ważne wydarzenie a w samej północnej Francji jest nas prawie pół miliona – podkreśla.

Uroczystość zorganizowana została przez Polską Misję Katolicką we Francji, Ambasadę RP w Paryżu oraz gospodarzy katedry Notre-Dame.