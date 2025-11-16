Leon XIV spotkał się na obiedzie z ubogimi  

Wielka radość, duch wdzięczności, świętowanie w duchu braterstwa – Papież spotkał się na obiedzie z 1300 osobami potrzebującymi. W Światowy Dzień Ubogich wspólny posiłek w Auli Pawła VI był ważnym punktem jubileuszowych wydarzeń.

Ojciec Święty na początku krótkiego przemówienia – przed modlitwą błogosławieństwa przygotowanych darów – nawiązał do Światowego Dnia Ubogich, który został ustanowiony przez papieża Franciszka.

Papież podziękował zgromadzeniu Księży Misjonarzy Św. Wincentego à Paulo – świętujących w tym roku 400-lecie założenia – którzy przygotowali specjalny posiłek. W modlitwie nie zabrakła prośby w intencji tych wszystkich, którzy cierpią w wyniku przemocy, wojen i głodu.

Dziś, generał tego zgromadzenia o. Tomaz Mavrič przed poranną Mszą św. podarował Papieżowi klucze symbolizujące ich projekt 13 domów dla osób bezdomnych w 13 krajach.

Po Mszy św., a przed obiadem Leon XIV spotkał się z grupą osób ubogich przy grocie Matki Bożej z Lourdes, w ogrodach watykańskich, gdzie także jest przygotowany dla nich obiad.

Przed obiadem Papież złożył najlepsze życzenia wszystkim, którzy są zaangażowani w dzieła pomocy ubogim.

Podczas Mszy św. z okazji Światowego Dnia Ubogich i Jubileuszu Ubogich Papież podkreślił: „kwestia ubogich prowadzi do istoty naszej wiary: dla nas są oni ciałem samego Chrystusa, a nie tylko kategorią socjologiczną”.