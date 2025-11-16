Leon XIV spotkał się na obiedzie z ubogimi  

Wielka radość, duch wdzięczności, świętowanie w duchu braterstwa – Papież spotkał się na obiedzie z 1300 osobami potrzebującymi. W Światowy Dzień Ubogich wspólny posiłek w Auli Pawła VI był ważnym punktem jubileuszowych wydarzeń.
Ojciec Święty na początku krótkiego przemówienia – przed modlitwą błogosławieństwa przygotowanych darów – nawiązał do Światowego Dnia Ubogich, który został ustanowiony przez papieża Franciszka.
Papież podziękował zgromadzeniu Księży Misjonarzy Św. Wincentego à Paulo – świętujących w tym roku 400-lecie założenia – którzy przygotowali specjalny posiłek. W modlitwie nie zabrakła prośby w intencji tych wszystkich, którzy cierpią w wyniku przemocy, wojen i głodu.
Dziś, generał tego zgromadzenia o. Tomaz Mavrič przed poranną Mszą św. podarował Papieżowi klucze symbolizujące ich projekt 13 domów dla osób bezdomnych w 13 krajach.
Po Mszy św., a przed obiadem Leon XIV spotkał się z grupą osób ubogich przy grocie Matki Bożej z Lourdes, w ogrodach watykańskich, gdzie także jest przygotowany dla nich obiad.
Przed obiadem Papież złożył najlepsze życzenia wszystkim, którzy są zaangażowani w dzieła pomocy ubogim.
Podczas Mszy św. z okazji Światowego Dnia Ubogich i Jubileuszu Ubogich Papież podkreślił: „kwestia ubogich prowadzi do istoty naszej wiary: dla nas są oni ciałem samego Chrystusa, a nie tylko kategorią socjologiczną”.
Idzie to w tę stronę. Jako ratunek przed wszechogarniającą, plastykową, świąteczną komerchą?
Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata przypomina, w jaki sposób zdobywać królestwo niebieskie.
Najnowszy raport UNICEF opublikowany z okazji Światowego Dnia Dziecka.
Brak wiedzy o zarządzeniach narzucanych przez Rzeszę lub ich ignorowanie nie przystoi Jad Waszem
Władze Litwy poinformowały, że chodzi o rodzaj "ataku hybrydowego".
AI radykalnie wzmocniła globalną wojnę informacyjną.
Powodem są zerwane przez konary linie energetyczne oraz ich oblodzenie.
...pracujemy nad zmianami planu.
Spory terytorialne zostałyby rozstrzygnięte dopiero po zawieszeniu broni
„Musimy wspólnie kroczyć ku jedności i pojednaniu między wszystkimi chrześcijanami. Credo nicejskie może być podstawą i punktem odniesienia tej wędrówki” – stwierdza Ojciec Święty w opublikowanym dziś Liście apostolskim In unitate fidei z okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, obchodzona w tym roku 23 listopada, związana jest z obchodami 40. Światowego Dnia Młodzieży. „Świadectwo chrześcijańskie rodzi się z przyjaźni z Panem, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym dla zbawienia wszystkich” - napisał Papież Leon XIV w swoim orędziu, które wystosował 7 października br. Zachęcił w nim młodych, aby stawali się misjonarzami i budowniczymi pokoju w świecie i wśród rówieśników.
Sekretarz stanu, Marco Rubio zapewnia.