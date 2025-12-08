PKP Intercity kupi 50 używanych wagonów od Deutsche Bahn

Trafią do przewoźnika na początku 2026 r.
W pierwszym kwartale 2026 roku do PKP Intercity trafi 50 używanych wagonów od Deutsche Bahn - przekazał w odpowiedzi na pytania PAP polski przewoźnik. Argumentuje, że zamówienie dodatkowych wagonów potrzebne z uwagi na m.in wzrost liczby pasażerów.
Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski poinformował w ubiegłym tygodniu, że spółka kupi 50 używanych wagonów od niemieckiego przewoźnika Deutsche Bahn. Biuro prasowe PKP Intercity w odpowiedzi na pytania PAP przekazało, że wagony trafią do polskiego przewoźnika w pierwszym kwartale 2026 roku i "w szybkim tempie" zostaną wprowadzone do eksploatacji.
Intercity zaznaczyło, że wszystkie wagony będą klimatyzowane i będą mogły się poruszać z prędkością maksymalną 200 km/h. "Wagony zostaną poddane niezbędnym naprawom, które umożliwią ich jak najszybsze wdrożenie do eksploatacji w PKP Intercity. Będzie to realizowane przez PKP Intercity Remtrak. Trasy na jakie zostaną skierowane PKP Intercity będzie komunikować bliżej terminu wdrożenia wagonów do ruchu" - przekazała spółka.
Według PKP Intercity zamówienie dodatkowych wagonów wynika przede wszystkim ze wzrostu liczby pasażerów oraz większej liczby pociągów uruchamianych w ciągu roku. "W porównaniu rozkładu jazdy na sezon 2025/2026 do 2022/2023 PKP Intercity uruchomi już w grudniu o 28 proc. pociągów więcej dla pasażerów. Aby móc zapewnić wystarczającą liczbę miejsc w pociągach niezbędny jest tabor, który to umożliwi. Ponadto 2 razy nierozstrzygnięte przetargi na tabor piętrowy (lipiec 2023, marzec 2024) powodują wymierną lukę w dostępności taboru w nadchodzących latach" - podała spółka.
Przewoźnik podkreślił, że intensyfikuje naprawy posiadanego taboru przez co obecnie w zakładach naprawczych znajduje się około dwukrotnie więcej wagonów niż w latach poprzednich. Ponadto został uruchomiony przetarg na najem używanych wagonów.
"Prowadzimy ofertowanie zakupu używanych wagonów z rynków zagranicznych, a także realizujemy ogromny program inwestycyjny w polskim przemyśle - ponad 16,5 mld zł. (...) Wszystko po to, by utrzymać możliwość realizacji oferty przewozowej odpowiadającej szybko rosnącym potrzebom pasażerów oraz zabezpieczyć pozycję PKP Intercity w latach 2026-2032, tak aby uniknąć spadku udziałów w rynku" - wskazał przewoźnik.
PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów. Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.
Mówią, że Polak mądry po szkodzie. Ale mam wątpliwości. Czy faktycznie mądrzejszy.
Czasem poświęcanie czasu bardzo ważnym sprawom jest dla nas ucieczką od rzeczy najistotniejszych.
KRRiT wypłaci nadawcom publicznym ponad 124 mln zł w ramach piątej transzy środków abonamentowych.
Ludzie stają się coraz biedniejsi, zyskują sojusznicy Rosji.
Francuzi stawiają trzy warunki.
Padły obraźliwe słowa m.in pod adresem Polski.
Na drugim miejscu znalazły się okupowane terytoria palestyńskie.
To w sercu przechowuje się prawdziwy skarb, a nie w ziemskich sejfach, nie w wielkich inwestycjach finansowych, które dziś jak nigdy dotąd są szalone i niesprawiedliwie skoncentrowane, ubóstwiane za krwawą cenę milionów ludzkich istnień i zniszczenia Bożego stworzenia – wskazał Leon XIV w katechezie podczas środowej audiencji generalnej.
W takim wydarzeniu nie można być samemu – mówił do księży.
W środę rano odbyły się obchody 55. rocznicy masakry robotników przed pomnikiem Grudnia 1970.
Oświadczył, że reżim Maduro to "zagraniczna organizacja terrorystyczna".
Zmniejszenie obciążeń administracyjnych ma pomóc unijnym rolnikom zaoszczędzić nawet 1,6 mld euro rocznie.