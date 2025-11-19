info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Polska w drugim koszyku przed losowaniem baraży
Polska w drugim koszyku przed losowaniem baraży

Polska w drugim koszyku przed losowaniem baraży  
PAP/EPA/ROBERT PERRY Kadr z meczu Szkocja-Dania. Zwycięstwo Szkotów odebrało Polsce miejsce w pierwszym koszyku losowania baraży

Piłkarska reprezentacja Polski będzie losowana w czwartek z drugiego koszyka w barażach o awans na mundial 2026. Biało-czerwoni mieli szansę na pierwszy, ale niekorzystny dla nich okazał się wynik wtorkowego meczu, w którym Szkocja pokonała Danię 4:2.

Kadra Jana Urbana zakończyła zmagania w grupie G już w poniedziałek, gdy po zaciętym meczu pokonała na wyjeździe Maltę 3:2. Biało-czerwoni zajęli drugie miejsce w tabeli, oznaczające udział w marcowych barażach. Z pierwszego bezpośredni awans do mistrzostw świata wywalczyła Holandia.

We wtorek Polska czekała na wyniki w innych grupach pod kątem swojego rozstawienia w barażach. Jeden z dwóch najistotniejszych rezultatów okazał się korzystny - Austria zremisowała w Wiedniu z Bośnią i Hercegowiną 1:1, co oznaczało, że gospodarze awansowali bezpośrednio z grupy H i nie muszą grać w barażach (w przypadku porażki losowani byliby z 1. koszyka).

Po pierwsze, spokój. Pięć wniosków po sześciu meczach kadry Jana Urbana

Gość Niedzielny DODANE 18.11.2025 AKTUALIZACJA 19.11.2025

Po pierwsze, spokój. Pięć wniosków po sześciu meczach kadry Jana Urbana

Pierwszy w historii gol Malty strzelony polskiej reprezentacji. Drugi w historii gol Malty strzelony polskiej reprezentacji. Trzeciego nie było. Wygrali Polacy. Co dalej? »

Gorszym z punktu widzenia polskich kibiców rezultatem zakończyło się sędziowane przez Szymona Marciniaka spotkanie grupy C w Glasgow, gdzie Szkocja pokonał Danię 4:2, strzelając dwa gole w doliczonym czasie (goście grali od 61. minuty w dziesiątkę).

To oznaczało, że Szkoci wywalczyli przepustki na mundial, a Duńczycy będą rywalizować w barażach i jednocześnie "wypchnęli" biało-czerwonych z pierwszego koszyka.

O cztery ostatnie przepustki do MŚ z Europy powalczy w barażach 16 drużyn. 12 miejsc zarezerwowanych było dla drugich zespołów grup eliminacyjnych. Pozostałe cztery przypadły zwycięzcom grup Ligi Narodów UEFA (trafili do czwartego koszyka), którzy nie zajęli czołowych dwóch lokat w grupach eliminacji MŚ.

W pierwszym koszyku - oprócz Danii - będą Włochy, Turcja i Ukraina, w drugim Polska, Walia, Czechy i Słowacja, w trzecim Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo, a w czwartym - "ligonarodowym" - Szwecja (tylko 2 pkt w sześciu meczach eliminacji), Rumunia, Macedonia Północna oraz Irlandia Północna.

Oficjalne będzie to potwierdzone przez Międzynarodową Federację Piłkarską 19 listopada, gdy zostanie opublikowany najnowszy ranking FIFA.

Zaplanowane na 20 listopada w Zurychu losowanie (godz. 13) ustali cztery tzw. ścieżki barażowe; do każdej trafi po jednej drużynie z danego koszyka. W półfinałach ekipa z koszyka 1 (najwyżej notowane) podejmie rywala z czwartego, a zespół z koszyka nr 2 zagra u siebie z przeciwnikiem z 3. Rozstrzygnięcie nastąpi w jednym spotkaniu. Podobnie będzie w finałach każdej ścieżki, przy czym jego gospodarze zostaną wyłonieni losowo.

Na razie wiadomo więc na pewno, że Polska zagra w półfinale barażowym u siebie z jedną z drużyn 3. koszyka, czyli: Irlandią, Albanią, Bośnią i Hercegowiną lub Kosowem.

Mecze barażowe zaplanowano na 26 (półfinały) i 31 marca.

W przyszłorocznych MŚ po raz pierwszy wystąpi 48 drużyn. Turniej w USA, Meksyku i Kanadzie odbędzie się w dniach 11 czerwca - 19 lipca.

Polscy piłkarze po raz trzeci z rzędu zagrają w barażach o awans do wielkiej imprezy. Dotychczasowe próby były udane, dzięki czemu wystąpili na mundialu 2022 w Katarze i na Euro 2024 w Niemczech.

Podział na koszyki:

Koszyk 1: Włochy, Dania, Turcja, Ukraina
Koszyk 2: Polska, Walia, Czechy, Słowacja
Koszyk 3: Irlandia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Kosowo
Koszyk 4: Szwecja, Rumunia, Macedonia Północna, Irlandia Północna

PAP

dodane 19.11.2025 07:18

TAGI| ELIMINACJE, FUTBOL, PAP, PIŁKA NOŻNA, REPREZENTACJA

