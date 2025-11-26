info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Tajwan: Prezydent ogłosił nowy plan obrony wobec zagrożenia aneksją przez Chiny
rss newsletter facebook twitter

Tajwan: Prezydent ogłosił nowy plan obrony wobec zagrożenia aneksją przez Chiny

Wojsko chińskie podczas uroczystości w Pekinie  
Maxim Shemetov /PAP/EPA Wojsko chińskie podczas uroczystości w Pekinie
Komunistyczne (czy postkomunistyczne) władze Chin kontynentalnych uważają Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję

Pekin chce siłą wymusić zjednoczenie i kapitulację Tajwanu, by go anektować.

Prezydent Tajwanu Lai Ching-te ogłosił w środę nowy plan bezpieczeństwa, obejmujący wzmocnienie obronności i mechanizmów ochrony demokracji, w odpowiedzi na rosnącą presję i zagrożenie ze strony Chin. Pekin chce siłą wymusić zjednoczenie i kapitulację Tajwanu, by go anektować - podkreślił.

Tajwański przywódca przedstawił dwupunktowy "Program działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego i ochrony demokratycznego Tajwanu" na konferencji prasowej po spotkaniu z najwyższymi urzędnikami ds. bezpieczeństwa. Plan zakłada "zdecydowaną ochronę suwerenności narodowej i kompleksowe budowanie mechanizmu obrony demokracji" oraz "wzmocnienie zdolności obronnych i wszechstronny rozwój przemysłu obronnego".

Aby zrealizować ten cel, prezydent zapowiedział uchwalenie dodatkowego budżetu obronnego o wartości 1,25 bln dolarów tajwańskich (ok. 40 mld USD) na lata 2026-2033. Środki te posłużą m.in. do budowy systemu obrony przeciwlotniczej, tzw. T-Dome, a także wdrożenia sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii w siłach zbrojnych - wyjaśnił na tej samej konferencji minister obrony narodowej Wellington Koo. Celem jest stworzenie odpornego systemu zdolnego do precyzyjnych uderzeń, co "ma przynieść korzyści zarówno gospodarce, jak i bezpieczeństwu kraju" - podkreślił.

Lai podkreślił, że Pekin intensyfikuje działania mające na celu przekształcenie demokratycznego Tajwanu w "chiński Tajwan", poważnie zagrażając wolności wyspy. Według prezydenta Chiny przyspieszają przygotowania do zbrojnej inwazji, planowanej na 2027 rok.

Zaznaczył, że zagrożenie ze strony Pekinu, widoczne w działaniach chińskiego wojska wokół Tajwanu, Japonii i Filipin, jest wielowymiarowe. Incydenty militarne, działania w tzw. szarej strefie oraz dezinformacja budzą głęboki niepokój - powiedział Lai, cytowany przez agencję CNA.

- Poza siłą militarną Chiny eskalują wojnę prawną, psychologiczną i informacyjną, próbując wymazać suwerenność Tajwanu na arenie międzynarodowej - ocenił. Wspomniał również o próbach wywołania wewnętrznej destabilizacji poprzez infiltrację i tworzenie podziałów w tajwańskim społeczeństwie.

Celem tych działań - jak podsumował Lai - jest "zamknięcie wolnego i prosperującego, demokratycznego Tajwanu w klatce autorytarnego, despotycznego ťchińskiego TajwanuŤ, aby zrealizować ambicję anektowania wyspy i zdominowania regionu Indo-Pacyfiku".

Krzysztof Pawliszak 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 26.11.2025 09:48

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, CHINY, KONFLIKT, OBRONNOŚĆ, PAP, PREZYDENT, TAJWAN

PRZECZYTAJ TAKŻE
Macron i Xi we wspólnym oświadczeniu wezwali do zawieszenia broni w Ukrainie | Chiny: razem z Rosją nie pozwolimy na odrodzenie się "japońskiego militaryzmu" | Chiny i Japonia oskarżają się wzajemnie o naruszenie wód terytorialnych wokół spornych wysp | Raport SIPRI: rekordowe przychody producentów broni | Prezydent przeciw cenzurze
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dzień świętego Mikołaja

Maria Sołowiej

Dzień świętego Mikołaja

Spójrz na konsekwencje

Andrzej Macura

Spójrz na konsekwencje

Fakty? Dla wielu nieistotne. Ważne jest wrażenie.

Pajęcze sieci

ks. Włodzimierz Lewandowski

Pajęcze sieci

Obraz pajęczej sieci, a właściwie nici, pojawił się w mojej wyobraźni wraz z powrotem Leona XIV z pierwszej podróży apostolskiej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Naukowy

W. Brytania: Naukowcy bawią się w bogów?

Naukowcy zrobili pierwszy krok w kierunku stworzenia syntetycznych ludzkich genomów.

Dron

Wojsko francuskie otworzyło ogień do dronów

Latały nad bazą atomowych okrętów podwodnych.

W ławach rządowych sejmu

Sejm nie odrzucił weta prezydenta wobec ustawy o kryptoaktywach

Teraz czas na nowe propozycje.

W Al-Faszir w Sudanie mogło zginąć nawet 60 tys. osób

W Al-Faszir w Sudanie mogło zginąć nawet 60 tys. osób

Od czasu zdobycia Al-Faszir przez RSF aż 150 tys. mieszkańców pozostaje zaginionych. Nie wydaje się, aby opuścili miasto.

W sejmie

Klub PiS złożył wniosek o odtajnienie niejawnego punktu obrad Sejmu

Premier podczas tajnej części obrad miał mówić o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie".

Ruskij mir w Odessie

Ukrain: w Miami zakończyło się spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej

Co zostało powiedziane w Moskwie?

Na uwięzi algorytmów

Komisja Europejska nałożyła karę 120 mln euro na platformę

Kar za brak transparentności uniknął chiński TikTok - KE uznała, że odpowiedział na jej uwagi.

Podczas prezydenckiego szczytu

Prezydent powołał Radę Zdrowia

Przewodniczącym gremium doradczego Piotr Czauderna.

Dzrzewo, o które wycierały się dziki

Prokuratura prowadzi dochodzenie ws. truchła dzika znalezionego w gm. Rozprza

Śledztwo dotyczy podejrzenia kłusownictwa.

Media społecznościowe

USA: Vance ostrzegł KE przed nałożeniem kary na X

UE powinna wspierać wolność słowa, a nie "atakować amerykańskie firmy" bez powodu.

Na granicy

Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona na kolejne 90 dni

Obszar strefy buforowej nie zmienił się w porównaniu z obowiązującym dotychczas.

A dzięki mediom społecznościowym słowa polityków rażenie mają większe

Prowokacyjny język partii napędza przemoc polityczną

tak uważa większość Amerykanów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
7°C Niedziela
noc
7°C Niedziela
rano
8°C Niedziela
dzień
8°C Niedziela
wieczór
wiecej »
 