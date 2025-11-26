Pekin chce siłą wymusić zjednoczenie i kapitulację Tajwanu, by go anektować.

Prezydent Tajwanu Lai Ching-te ogłosił w środę nowy plan bezpieczeństwa, obejmujący wzmocnienie obronności i mechanizmów ochrony demokracji, w odpowiedzi na rosnącą presję i zagrożenie ze strony Chin. Pekin chce siłą wymusić zjednoczenie i kapitulację Tajwanu, by go anektować - podkreślił.

Tajwański przywódca przedstawił dwupunktowy "Program działań na rzecz bezpieczeństwa narodowego i ochrony demokratycznego Tajwanu" na konferencji prasowej po spotkaniu z najwyższymi urzędnikami ds. bezpieczeństwa. Plan zakłada "zdecydowaną ochronę suwerenności narodowej i kompleksowe budowanie mechanizmu obrony demokracji" oraz "wzmocnienie zdolności obronnych i wszechstronny rozwój przemysłu obronnego".

Aby zrealizować ten cel, prezydent zapowiedział uchwalenie dodatkowego budżetu obronnego o wartości 1,25 bln dolarów tajwańskich (ok. 40 mld USD) na lata 2026-2033. Środki te posłużą m.in. do budowy systemu obrony przeciwlotniczej, tzw. T-Dome, a także wdrożenia sztucznej inteligencji i nowoczesnych technologii w siłach zbrojnych - wyjaśnił na tej samej konferencji minister obrony narodowej Wellington Koo. Celem jest stworzenie odpornego systemu zdolnego do precyzyjnych uderzeń, co "ma przynieść korzyści zarówno gospodarce, jak i bezpieczeństwu kraju" - podkreślił.

Lai podkreślił, że Pekin intensyfikuje działania mające na celu przekształcenie demokratycznego Tajwanu w "chiński Tajwan", poważnie zagrażając wolności wyspy. Według prezydenta Chiny przyspieszają przygotowania do zbrojnej inwazji, planowanej na 2027 rok.

Zaznaczył, że zagrożenie ze strony Pekinu, widoczne w działaniach chińskiego wojska wokół Tajwanu, Japonii i Filipin, jest wielowymiarowe. Incydenty militarne, działania w tzw. szarej strefie oraz dezinformacja budzą głęboki niepokój - powiedział Lai, cytowany przez agencję CNA.

- Poza siłą militarną Chiny eskalują wojnę prawną, psychologiczną i informacyjną, próbując wymazać suwerenność Tajwanu na arenie międzynarodowej - ocenił. Wspomniał również o próbach wywołania wewnętrznej destabilizacji poprzez infiltrację i tworzenie podziałów w tajwańskim społeczeństwie.

Celem tych działań - jak podsumował Lai - jest "zamknięcie wolnego i prosperującego, demokratycznego Tajwanu w klatce autorytarnego, despotycznego ťchińskiego TajwanuŤ, aby zrealizować ambicję anektowania wyspy i zdominowania regionu Indo-Pacyfiku".

Krzysztof Pawliszak