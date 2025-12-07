Polska stanie turystyką?

Raport: w I poł. 2025 r. z noclegu w Polsce skorzystało 18,2 mln turystów; 3,8 mln było zza granicy

W pierwszej połowie 2025 r. z noclegu w Polsce skorzystało 18,2 mln turystów, z czego 3,8 mln to osoby zza granicy - wynika z raportu agencji doradczej Cushman & Wakefield. Jak dodano, według prognoz w latach 2025-2029 liczba noclegów turystów międzynarodowych zwiększy się o 5,3 proc. rocznie.

Jak wskazano w publikacji opisującej badanie "Trends Radar" Cushman & Wakefield, turyści w Polsce wygenerowali w pierwszej połowie 2025 r. 44,9 mln noclegów, co stanowi wzrost o 8,5 proc. rok do roku. Zwrócono uwagę, że liczba noclegów udzielonych turystom spoza Polski przekroczyła już poziomy z 2019 r., czyli sprzed pandemii. "Rok 2025 przyniósł kontynuację odbudowy popytu i bardzo dobre wyniki operacyjne" - oceniono.

Zgodnie z raportem, wskaźnik obłożenia hoteli do sierpnia br. wyniósł około 70 proc., a wyniki RevPAR (Revenue per Available Room, czyli przychód na dostępny pokój - PAP) w głównych miejscach w Polsce "wyraźnie przekraczają wartości z 2019 roku". Zauważono w nim również, że według prognoz, w latach 2025-2029 liczba noclegów krajowych w hotelach będzie rosła średniorocznie o 2,4 proc., a liczba noclegów turystów międzynarodowych zwiększy się o 5,3 proc. rocznie. Zdaniem autorów publikacji, szacunki te potwierdzają rosnącą rolę Polski jako destynacji na europejskiej mapie turystycznej.

Zwrócono uwagę, że w 2024 r. samą Warszawę odwiedziło ponad 12,2 mln osób, czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej. Wzrosła również liczba udzielonych przyjezdnym noclegów - o 7,5 proc. W stolicy nocowało ponad 5 mln turystów, generując ponad 8 mln noclegów. Większość z odwiedzających Warszawę stanowili turyści krajowi (68 proc.); 32 proc. osób przyjechało zza granicy. Wśród tych drugich najwięcej osób przyjechało z Ukrainy (15,6 proc.), USA (12,3 proc.), Niemiec (8,7 proc.) i Wielkiej Brytanii (7,9 proc.). Ponad połowę wszystkich wizyt stanowiły krótkie wyjazdy wypoczynkowe, 31 proc. stanowiły podróże służbowe , a 15 proc. wizyty rodzinno-towarzyskie - dodano.

Zaznaczono też, że stolica Polski niezmiennie pozostaje "liderem rynku hotelowego" w Polsce. Spośród ponad 240 hoteli funkcjonujących na Mazowszu hoteli, 40 proc. znajduje się w Warszawie. W tym mieście znajduje się też 15 z 16 pięciogwiazdkowych obiektów.

"Silny wzrost ruchu turystycznego ma bezpośrednie przełożenie na sektor handlowy - zwłaszcza w centralnych dzielnicach miasta. Szacuje się, że turyści zagraniczni odpowiadają już za 22-25 proc. całkowitego obrotu detalicznego w śródmieściu Warszawy. Najwięcej wydają na modę i akcesoria, gastronomię, dobra luksusowe oraz rozrywkę. To z kolei zwiększa atrakcyjność lokalizacji handlowych - zarówno dla międzynarodowych marek, jak i inwestorów" - wskazali autorzy publikacji.

Zwrócili też uwagę, że Warszawa przyciąga gości biznesowych dzięki rozwiniętej infrastrukturze konferencyjnej, bogatej ofercie wydarzeń branżowych oraz zwiększającej się siatce połączeń lotniczych. Dodano, że niemal jedna trzecia turystów zagranicznych odwiedza stolicę Polski w celach służbowych. Zaznaczono, że na konkurencyjność Warszawy wpływa też jakość infrastruktury miejskiej i jej ciągła modernizacja, a rejony wokół stacji metra Centrum i Świętokrzyska to dziś najintensywniej uczęszczane przestrzenie piesze w Polsce. Jako przykład podani ulicę Chmielną, którą rocznie odwiedza 20 mln osób.

Eksperci w raporcie przekazali również, że w jednym z widocznych w sezonie letnim br. zjawiskiem jest tzw. "coolcation", czyli świadome wybierania chłodniejszych kierunków wakacyjnych w odpowiedzi na fale upałów w krajach południowej Europy. W efekcie na przykład miasta i kurorty znajdujące się na wybrzeżu Bałtyku odnotowały 30-proc. wzrost liczby odwiedzających, a obłożenie hoteli wróciło do poziomów sprzed pandemii - dodała cytowana w publikacji Ewa Derlatka-Chilewicz z Cushman & Wakefield.

Wskazano też, że w pierwszej połowie br. wolumen transakcyjny w segmencie hotelowym wyniósł ok. 80 mln euro, czyli był dwa razy większy niż w tym samym okresie 2024 r.

Marcin Kocerba z Cushman & Wakefield zauważył z kolei, że długofalowy wpływ na rynek hotelowy w Warszawie oraz w centralnej części kraju będzie miała realizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego. "To impuls do rozwoju nowych projektów hotelowych w lokalizacjach wcześniej nieoczywistych, zwiększenia inwestycji w segment business & transit oraz rozbudowy zaplecza konferencyjnego" - ocenił ekspert.