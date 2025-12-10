„Pojednanie i przebaczenie są możliwe, gdy rodzą się z obustronnego pragnienia pokoju i wspólnego działania, w prawdzie, dla dobra ludzkości” – powiedział papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Wcześniej kwestię tę poruszył pozdrawiając pielgrzymów języka niemieckiego.
Oto słowa Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów polskich:
Witam serdecznie Polaków! Zwłaszcza organizatorów i uczestników konferencji poświęconej orędziu pojednania, jakie biskupi polscy skierowali do biskupów niemieckich sześćdziesiąt lat temu, a które zmieniło historię Europy. Niech słowa tamtego dokumentu – „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – będą dla zwaśnionych dziś narodów świadectwem, że pojednanie i przebaczenie są możliwe, gdy rodzą się z obustronnego pragnienia pokoju i wspólnego działania, w prawdzie, dla dobra ludzkości. Wszystkim wam błogosławię!
Pozdrawiając pielgrzymów języka niemieckiego Leon XVI powiedział:
Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka niemieckiego. W szczególności uczestników konferencji „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, która odbywa się w związku z wystawą „Pojednanie dla Europy”. Dziękując za to znaczące wydarzenie, zachęcam wszystkich ludzi dobrej woli do zaangażowania się w pojednanie i pokój między narodami.
Zaledwie 20 lat po zakończeniu II wojny światowej, gdy Europa była podzielona żelazną kurtyną, a w Berlinie wybudowano mur, polscy biskupi w listopadzie 1965 r. przekazali swoim niemieckim braciom Orędzie pojednania. Bez tego dokumentu nie byłoby współczesnej Europy. „Żyło pokolenie straszliwie zranione przez wojnę, wszędzie widniały ślady zniszczeń, a pamięć o zabitych i zamordowanych była wciąż żywa. Polska i RFN należały do wrogich obozów, nie utrzymywały ze sobą relacji dyplomatycznych” – kontekst powstania orędzia polskich biskupów przedstawia Andrzej Grajewski w tekście „Opatrznościowy gest”.
Uroczyste posłanie kolędników misyjnych w parafiach odbędzie się 26 grudnia.
Papież Leon XIV podczas audiencji dla delegacji grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w Parlamencie Europejskim powiedział, że tożsamość europejska może być zrozumiana i promowana tylko w odniesieniu do jej judeochrześcijańskich korzeni. Apelował o pielęgnowanie historii Europy.
Ojciec Tadeusz Rydzyk został na środę wezwany do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Redemptorysta będzie przesłuchany jako świadek w sprawie dotyczącej finansowania budowy Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Stawił się w prokuraturze ok. godz. 13.
Chcę być absolutnie dla wszystkich, ale życie pokaże, w jaki sposób to czynić – mówi w wywiadzie dla KAI kard. Grzegorz Ryś. Nowy metropolita krakowski 13 grudnia będzie dziękował za posługę w archidiecezji łódzkiej, a 20 grudnia dokona uroczystego ingresu do katedry św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu.
Temat papieskiej katechezy: „Pascha Jezusa Chrystusa: ostateczna odpowiedź na pytanie o nasza śmierć”.
O spotkaniu z prezydentem Zełenskim, ważnej roli Europy i jej sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz pokoju na Ukrainie, ale też o możliwości podróży do tego kraju rozmawiał Papież z dziennikarzami, opuszczając wieczorem rezydencję w Castel Gandolfo. Leon XIV odpowiedział też m.in. na pytanie o datę możliwej przeprowadzki do Pałacu Apostolskiego i na komentarz dotyczący tego, że „nie modlił się”, podczas wizyty w stambulskim meczecie.
Oba kraje oskarżają się wzajemnie o sprowokowanie starć.
Prezydent zadeklarował też, że jest gotów na przeprowadzenie wyborów.