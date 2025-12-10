info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » „Zmieniło historię Europy”. Leon XIV o orędziu biskupów polskich do niemieckich sprzed 60 lat
„Zmieniło historię Europy”. Leon XIV o orędziu biskupów polskich do niemieckich sprzed 60 lat

PAP/EPA/RICCARDO ANTIMIANI

„Pojednanie i przebaczenie są możliwe, gdy rodzą się z obustronnego pragnienia pokoju i wspólnego działania, w prawdzie, dla dobra ludzkości” – powiedział papież do Polaków podczas dzisiejszej audiencji generalnej. Wcześniej kwestię tę poruszył pozdrawiając pielgrzymów języka niemieckiego.

Oto słowa Ojca Świętego skierowane do pielgrzymów polskich:

Witam serdecznie Polaków! Zwłaszcza organizatorów i uczestników konferencji poświęconej orędziu pojednania, jakie biskupi polscy skierowali do biskupów niemieckich sześćdziesiąt lat temu, a które zmieniło historię Europy. Niech słowa tamtego dokumentu – „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie” – będą dla zwaśnionych dziś narodów świadectwem, że pojednanie i przebaczenie są możliwe, gdy rodzą się z obustronnego pragnienia pokoju i wspólnego działania, w prawdzie, dla dobra ludzkości. Wszystkim wam błogosławię!

Pozdrawiając pielgrzymów języka niemieckiego Leon XVI powiedział:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka niemieckiego. W szczególności uczestników konferencji „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, która odbywa się w związku z wystawą „Pojednanie dla Europy”. Dziękując za to znaczące wydarzenie, zachęcam wszystkich ludzi dobrej woli do zaangażowania się w pojednanie i pokój między narodami.

Czytaj też:

Pojednanie polsko-ukraińskie: orędzie z 1965 roku jako źródło zgody

Gość Niedzielny DODANE 21.11.2025

Pojednanie polsko-ukraińskie: orędzie z 1965 roku jako źródło zgody

Powstało z myślą o Niemcach, ale z czasem stało się punktem odniesienia także w relacjach z Ukrainą. Orędzie biskupów polskich z 1965 roku wraca w momentach napięcia i sporów jak kompas wskazujący kierunek przebaczenia. »

więcej »

Zaledwie 20 lat po zakończeniu II wojny światowej, gdy Europa była podzielona żelazną kurtyną, a w Berlinie wybudowano mur, polscy biskupi w listopadzie 1965 r. przekazali swoim niemieckim braciom Orędzie pojednania. Bez tego dokumentu nie byłoby współczesnej Europy. „Żyło pokolenie straszliwie zranione przez wojnę, wszędzie widniały ślady zniszczeń, a pamięć o zabitych i zamordowanych była wciąż żywa. Polska i RFN należały do wrogich obozów, nie utrzymywały ze sobą relacji dyplomatycznych” – kontekst powstania orędzia polskich biskupów przedstawia Andrzej Grajewski w tekście „Opatrznościowy gest”.

«« | « | 1 | » | »»

KAI/PS

GOSC.PL |

dodane 10.12.2025 12:24

TAGI| HISTORIA, LEON XIV, ORĘDZIE BISKUPÓW POLSKICH DO NIEMIECKICH, POJEDNANIE POLSKO-NIEMIECKIE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Pojednanie polsko-ukraińskie: orędzie z 1965 roku jako źródło zgody | Papież do europosłów EKR: Europejska tożsamość odnosi się do jej judeochrześcijańskich korzeni | Leon XIV: Zmartwychwstanie może rozjaśnić tajemnicę śmierci (pełny tekst) | Leon XIV o rozmowie z Zełenskim, modlitwie w meczecie i przeprowadzce do Pałacu Apostolskiego | Papież pod kolumną Niepokalanej: Niech otwierają się oazy pokoju
NASZYM ZDANIEM

W bańkoświecie

Andrzej Macura

W bańkoświecie

Jak to było? Najlepsze są te piosenki, co ja je już znam?

Nieprzygotowani

Katarzyna Solecka

Nieprzygotowani

Naprawdę, naprawdę nie chcę czuć tego, co czuję.

Dekada

Piotr Drzyzga

Dekada

W 2026 roku minie dziesięć lat od śmierci ks. Jana Kaczkowskiego - #pamiętamy?

Najnowsze

Misyjni kolędnicy

Kolędnicy misyjni pomogą dzieciom na Sri Lance

Uroczyste posłanie kolędników misyjnych w parafiach odbędzie się 26 grudnia.

Papież do europosłów EKR: Europejska tożsamość odnosi się do jej judeochrześcijańskich korzeni

Papież do europosłów EKR: Europejska tożsamość odnosi się do jej judeochrześcijańskich korzeni

Papież Leon XIV podczas audiencji dla delegacji grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) w Parlamencie Europejskim powiedział, że tożsamość europejska może być zrozumiana i promowana tylko w odniesieniu do jej judeochrześcijańskich korzeni. Apelował o pielęgnowanie historii Europy.

O. Tadeusz Rydzyk stawił się jako świadek na przesłuchanie w prokuraturze

O. Tadeusz Rydzyk stawił się jako świadek na przesłuchanie w prokuraturze

Ojciec Tadeusz Rydzyk został na środę wezwany do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Redemptorysta będzie przesłuchany jako świadek w sprawie dotyczącej finansowania budowy Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II. Stawił się w prokuraturze ok. godz. 13.

Kard. Ryś przed ingresem: Chcę być biskupem dla wszystkich

Kard. Ryś przed ingresem: Chcę być biskupem dla wszystkich

Chcę być absolutnie dla wszystkich, ale życie pokaże, w jaki sposób to czynić – mówi w wywiadzie dla KAI kard. Grzegorz Ryś. Nowy metropolita krakowski 13 grudnia będzie dziękował za posługę w archidiecezji łódzkiej, a 20 grudnia dokona uroczystego ingresu do katedry św. Stanisława i św. Wacława na Wawelu.

Leon XIV: Zmartwychwstanie może rozjaśnić tajemnicę śmierci (pełny tekst)

Leon XIV: Zmartwychwstanie może rozjaśnić tajemnicę śmierci (pełny tekst)

Temat papieskiej katechezy: „Pascha Jezusa Chrystusa: ostateczna odpowiedź na pytanie o nasza śmierć”.

Leon XIV o rozmowie z Zełenskim, modlitwie w meczecie i przeprowadzce do Pałacu Apostolskiego

Leon XIV o rozmowie z Zełenskim, modlitwie w meczecie i przeprowadzce do Pałacu Apostolskiego

O spotkaniu z prezydentem Zełenskim, ważnej roli Europy i jej sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz pokoju na Ukrainie, ale też o możliwości podróży do tego kraju rozmawiał Papież z dziennikarzami, opuszczając wieczorem rezydencję w Castel Gandolfo. Leon XIV odpowiedział też m.in. na pytanie o datę możliwej przeprowadzki do Pałacu Apostolskiego i na komentarz dotyczący tego, że „nie modlił się”, podczas wizyty w stambulskim meczecie.

Przedmiot pożądania

RŚA: Górnicy odkryli stos zwłok

Wygląda to na sprawę najemników Grupy Wagnera.

Musieli uciekać, bo będzie wojna

Tajlandia, Kambodża: Ponad pół miliona ludzi ewakuowało się z terenów przygranicznych

Oba kraje oskarżają się wzajemnie o sprowokowanie starć.

W Kijowie ciemniej niż zwykle

Syrski: obrona Pokrowska trwa, Myrnohrad nie jest otoczony

Logistyka jest tam utrudniona

Zełenski: Ukraina jest gotowa na energetyczny rozejm, jeśli zgodzi się Rosja

Zełenski: Ukraina jest gotowa na energetyczny rozejm, jeśli zgodzi się Rosja

Prezydent zadeklarował też, że jest gotów na przeprowadzenie wyborów.

Papież skrytykował próby rozbicia sojuszu Europy i USA

Papież skrytykował próby rozbicia sojuszu Europy i USA

Zawieranie porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy bez Europy jest nierealistyczne.

