Francja: powrót do spowiedzi?  

Aż 50 proc. regularnie uczestniczących we mszach świętych przystępuje również do spowiedzi – sakramentu pokuty i pojednania. Napisał o tym francuski tygodnik katolicki „La Croix”.

Badanie przeprowadzone przez instytut badawczy Ifop na zlecenie Bayard-La Croix wykazało, że 50 proc wiernych uczestniczących w cotygodniowych mszach św. w kraju przystępuje do spowiedzi.

W poprzednich latach nie zbierano żadnych danych, co uniemożliwia bezpośrednie porównanie. Wyniki badania Ifop zdają się przeczyć powszechnemu przekonaniu, że odsetek osób przystępujących do sakramentu pokuty i pojednania znacznie spada wśród katolików w krajach zachodnich.

Wśród katolików, którzy uczestniczą we Mszy św. przynajmniej raz w miesiącu, 36 proc. nadal regularnie przystępuje do sakramentu spowiedzi. Niestety, artykuł nie precyzuje dokładniej terminu „regularna” spowiedź.

Spośród osób, które uczestniczą we Mszy św. rzadziej niż raz w miesiącu, ale nadal uważają się za wierzące, 7 proc przystępuje do spowiedzi, w porównaniu z 12 proc. tych, którzy uczestniczą we Mszy św. tylko z okazji specjalnych wydarzeń.

Ks. Jean-Marc Pimpaneau z kościoła Saint-Louis d’Antin w Paryżu powiedział „La Croix”, że jest przekonany, iż coraz więcej katolików przystępuje do spowiedzi. Wyjaśnił, że to „wisi w powietrzu”, odnosząc się do innych „renesansów” , takich jak „powrót tradycyjnych zwyczajów, czuwania modlitewne, pielgrzymki… i pewna świadomość grzechu”.

Spowiedzi odbywają się codziennie od 8:00 do 20:00 w kościele Saint-Louis d’Antin, który znajduje się w pobliżu najpopularniejszych paryskich domów towarowych. Przy wejściu do kościoła umieszczono dwa transparenty z napisem: „Księża zapraszają do spowiedzi siedem dni w tygodniu”.