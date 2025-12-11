info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Francja: powrót do spowiedzi?
rss newsletter facebook twitter

Francja: powrót do spowiedzi?

Francja: powrót do spowiedzi?  
HENRYK PRZONDZIONO/FOTO GOŚĆ

Aż 50 proc. regularnie uczestniczących we mszach świętych przystępuje również do spowiedzi – sakramentu pokuty i pojednania. Napisał o tym francuski tygodnik katolicki „La Croix”.

Badanie przeprowadzone przez instytut badawczy Ifop na zlecenie Bayard-La Croix wykazało, że 50 proc wiernych uczestniczących w cotygodniowych mszach św. w kraju przystępuje do spowiedzi. 

W poprzednich latach nie zbierano żadnych danych, co uniemożliwia bezpośrednie porównanie. Wyniki badania Ifop zdają się przeczyć powszechnemu przekonaniu, że odsetek osób przystępujących do sakramentu pokuty i pojednania znacznie spada wśród katolików w krajach zachodnich.

Wśród katolików, którzy uczestniczą we Mszy św. przynajmniej raz w miesiącu, 36 proc. nadal regularnie przystępuje do sakramentu spowiedzi. Niestety, artykuł nie precyzuje dokładniej terminu „regularna” spowiedź.

Spośród osób, które uczestniczą we Mszy św. rzadziej niż raz w miesiącu, ale nadal uważają się za wierzące, 7 proc przystępuje do spowiedzi, w porównaniu z 12 proc. tych, którzy uczestniczą we Mszy św. tylko z okazji specjalnych wydarzeń.

Ks. Jean-Marc Pimpaneau z kościoła Saint-Louis d’Antin w Paryżu powiedział „La Croix”, że jest przekonany, iż coraz więcej katolików przystępuje do spowiedzi. Wyjaśnił, że to „wisi w powietrzu”, odnosząc się do innych „renesansów” , takich jak „powrót tradycyjnych zwyczajów, czuwania modlitewne, pielgrzymki… i pewna świadomość grzechu”.

Spowiedzi odbywają się codziennie od 8:00 do 20:00 w kościele Saint-Louis d’Antin, który znajduje się w pobliżu najpopularniejszych paryskich domów towarowych. Przy wejściu do kościoła umieszczono dwa transparenty z napisem: „Księża zapraszają do spowiedzi siedem dni w tygodniu”.

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 11.12.2025 17:10

TAGI| FRANCJA, SPOWIEDŹ

PRZECZYTAJ TAKŻE
Przywódcy Francji, W. Brytanii i Niemiec rozmawiali z prezydentem USA o Ukrainie | Grupa państw zwróciła się do KE w sprawie internetowych platform handlowych | Wojsko francuskie otworzyło ogień do dronów | Macron i Xi we wspólnym oświadczeniu wezwali do zawieszenia broni w Ukrainie | Francja: Chrześcijanie głównym celem dżihadystów
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

W szkole Jana od Krzyża

ks. Leszek Smoliński

W szkole Jana od Krzyża

Wielkość rodzi się w pokorze, czego przykładem jest życie i dzieło św. Jana od Krzyża, przedstawiciela złotego wieku mistyki hiszpańskiej.

Do ostatniej zwrotki

Maria Sołowiej

Do ostatniej zwrotki

Nie poprzestawajmy na jednej, dwóch zwrotkach. Często w tych kolejnych, rzadziej śpiewanych, kryją się prawdziwe skarby.

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Andrzej Macura

Rozmyślania przed zamkniętym szlabanem

Zawsze pozostają inne drogi. Albo bezdroża...

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Hongkong

Hongkong: Ostatnia partia opozycyjna podjęła decyzję o samorozwiązaniu

Decyzję wymusili chińscy urzędnicy.

Co dla swojego narodu wywalczył Hamas?

Przywódca Hamasu: nasze prawo do broni jest zagwarantowane prawem międzynarodowym

Odrzucił ideę wykorzystania Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych do utrzymywania porządku w Strefie Gazy, czy rozbrojenia grupy.

Premier Giorgia Meloni

Meloni: zapowiedzi administracji USA to przebudzenie dla Europy

Jej zdaniem konieczne jest wzmocnienie dialogu ze Stanami Zjednoczonymi na równych prawach.

W Libanie

Izrael: Armia zaatakowała trzech członków Hezbollahu w południowym Libanie

Użyto dronów.

Dron

Lubelskie: Znaleziono szczątki drona

Tym razem najpewniej był to dron przemytników. Kontrabandy nie znaleziono.

Po zamachu

Australia: Atak na świętujących Chanukę

"Operacja policyjna trwa. Nadal apelujemy do ludzi, aby unikali tego obszaru".

Pod Giewontem

Geotermia i likwidacja kopciuchów znacząco poprawiły powietrze w Zakopanem

W latach 2015-2024 zlikwidowano ponad 800 nieekologicznych źródeł ogrzewania.

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież: Przed Bożym Narodzeniem unikajmy zakupowego dopingu

Papież zachęca, aby przeżywać Boże Narodzenie jako czas umiaru i konkretnej miłości bliźniego.

W liturgii dziś taki kolor

W Kościele katolickim III niedziela adwentu jest niedzielą gaudete

W tekstach liurgii mowa o radości z zapowiadanego przyjścia Chrystusa.

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

W niedzielę rozpoczyna się Chanuka, święto świateł

Upamiętnia wydarzenia z II w. p.n.e. - zwycięstwo Machabeuszy nad armią Antiocha IV.

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Ryś podczas Mszy dziękczynnej za posługę w Łodzi: dziękuję za wszystkie momenty, kiedyśmy się razem gromadzili wokół Słowa

Kard. Grzegorz Ryś pożegnał się z archidiecezją łódzką.

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

We Francji i Hiszpanii beatyfikowano męczenników dwóch wojen

Uczynili z życia świadectwo.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 15.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
3°C Poniedziałek
noc
2°C Poniedziałek
rano
6°C Poniedziałek
dzień
6°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 