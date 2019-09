"Nieplanowane" od 1 listopada w polskich kinach  

W trakcie spotkania “Polska pod Krzyżem” ogłoszono, że długo oczekiwany film "Nieplanowane" (Unplanned) od 1 listopada będzie wyświetlany w polskich kinach.

Film najpierw pojawił się w USA i przyczynił się do odnowy spojrzenia na temat aborcji. Burza spowodowana zablokowaniem reklamy filmu, a później trudności dystrybucyjne, wywołały debatę o współczesnej cenzurze, która otarła się nawet o amerykański Kongres. Mimo to obraz odniósł sukces i przynosi dobre owoce.

“Nieplanowane” opowiada o najbardziej polaryzującym temacie naszych czasów: pokazuje kulisy branży aborcyjnej. Siła filmu jest ogromna, bo ukazuje on dramatyczną transformację kobiety, która najpierw tworzyła od wewnątrz Planned Parenthood, a potem stała się jedną z najskuteczniejszych osób broniących życia. Jej historia jest tak mocna, że nie pozostawia wątpliwości (do tej pory po zobaczeniu filmu kilkaset osób opuściło przemysł aborcyjny, a miliony widzów zostało przekonanych do stawania za życiem).

W Polsce przygotowaną przez CitizenGO petycję do amerykańskich producentów filmu z prośba o udostępnienie go naszym widzom podpisało 224 tys. osób. Upatrują w nim szansę, by poruszyć tych Polaków, którzy albo są zwolennikami aborcji, albo nie mają stanowczej opinii.

