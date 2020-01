W życzeniach przekazanych PAP przez biuro prasowe KEP abp Gądecki dodał, że "dokądkolwiek będziecie zmierzali w tym nowym roku, niech wszędzie prowadzi was miłość, czyli Chrystus".

Przewodniczący episkopatu Polski z okazji rozpoczynającego się nowego roku podjął refleksję nad mijającym czasem. Zestawiając czas chronologiczny z czasem biblijnym, podkreślił, że dzięki wkroczeniu Boga czas chronologiczny zyskuje głębię i treść, "bo to, co się w nim dzieje, staje się jednocześnie historią Bożego działania w świecie".

Podsumowując mijający rok, abp Gądecki wyróżnił w nim takie wydarzenia, jak: 40-lecie pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski (2-10 czerwca), ogłoszenie beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego (21 października), Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Amazonii (6 do 27 października), kanonizację kard. Newmana (13 października), Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny (październik) a także ustanowienie przez parlament święta Chrztu Polski (14 kwietnia) i Europejskie Spotkanie Młodzieży Taiz, we Wrocławiu (28 grudnia 2019-1 stycznia 2020).

Wśród nadchodzących wydarzeń ważnych dla Kościoła w 2020 r. abp wymienił: 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II i narodową pielgrzymkę do Rzymu z tej okazji (17 maja), beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (7 czerwca), Narodową Pielgrzymkę Duchowieństwa do Dachau (29 kwietnia) i Kongres Eucharystyczny w Budapeszcie (wrzesień 2020).

"Dziękując Bogu za każde otrzymane w minionym roku dobro, mam zaszczyt i przyjemność - w imieniu Kościoła katolickiego w Polsce - serdecznie pozdrowić każdego Polaka i Polkę w naszej ojczyźnie i poza jej granicami oraz złożyć moje najlepsze życzenia pomyślnego Nowego Roku" - przekazał przewodniczący episkopatu Polski. (PAP)

Autor: Stanisław Karnacewicz

