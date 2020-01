W wieku 94 lat zmarł w Rzymie kard. Prosper Grech, wybitny znawca myśli Ojców Kościoła i jeden z najbardziej rozpoznawalnych Maltańczyków. Na rozpoczęcie konklawe w 2013 r. to właśnie on wygłosił rozważanie dla zgromadzonych w Kaplicy Sykstyńskiej kardynałów elektorów.

„Zawsze miałem dla niego wielki szacunek ze względu na świadectwo jego chrześcijańskiego życia” – napisał o zmarłym Papież Franciszek w telegramie kondolencyjnym.

Stanley Grech chciał zostać lekarzem. Jednak gdy rozpoczął studia medyczne wybuchła II wojna światowa, a przyszły kardynał trafił do oddziałów obrony przeciwlotniczej. Jeszcze podczas wojny wstąpił do zakonu augustianów, gdzie zmienił swoje chrzcielne imię na Prosper, którym posługiwał się do końca życia.

Był wybitnie uzdolniony i niezwykle pracowity. Studiował nie tylko filozofię i teologię, ale także psychologię. Doktorat z teologii obronił w 1953 r. w Rzymie. Następnie wykładał na kilku uczelniach i studiował języki semickie w Oksfordzie i Cambridge. W 1961 r. powrócił do Rzymu, jak się okazało – na stałe. Jako sekretarz Wikariatu Generalnego był świadkiem konklawe, które wybrało Papieża Pawła VI.

Był współzałożycielem Papieskiego Instytutu Patrystycznego w Rzymie, którego głównym zadaniem było studium Ojców Kościoła. Był wykładowcą rzymskich uczelni oraz autorem wielu książek i artykułów naukowych. W 1984 roku został konsultantem Kongregacji Nauki Wiary.

W uznaniu zasług dla Kościoła Papież Benedykt XVI włączył 86-letniego zakonnika w skład kolegium kardynalskiego. Było to wielkie wydarzenie dla całej Malty. Prosper Grech był bowiem drugim kardynałem w dziejach maltańskiego Kościoła. Był również pierwszym kardynałem-augustianinem od ponad stu lat. W swoim kraju cieszył się ogromnym autorytetem i był powszechnie znany.

Po śmierci kard. Grecha kolegium kardynalskie składa się z 223 purpuratów. 124 z nich to elektorzy, czyli kardynałowie, którzy nie ukończyli 80 roku życia i mają prawo wyboru nowego Papieża podczas ewentualnego konklawe.