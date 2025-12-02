info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Prezydent zawetował tzw. ustawę łańcuchową
rss newsletter facebook twitter

Prezydent zawetował tzw. ustawę łańcuchową

Jaśnie pies  
Roman Koszowski /Foto Gość Jaśnie pies

Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd.

Prezydent Karol Nawrocki poinformował we wtorek, że podjął decyzję o zawetowaniu tzw. ustawy łańcuchowej, która miała wprowadzić zakaz trzymania psów na uwięzi. Zapowiedział, że w tej sprawie złoży do Sejmu własny projekt, który "pozwoli spuścić psy z łańcuchów".

Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która oprócz zakazu trzymania psów na uwięzi wprowadzała również wymogi dotyczące kojców, w których są one utrzymywane. Regulacje te dotyczyły m.in. wielkości kojców czy ich konstrukcji.

W nagraniu zamieszczonym na profilu Kancelarii Prezydenta na X, Nawrocki podkreślił, że choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to - według niego - ustawa była źle napisana.

- Zamiast rozwiązywać problemy tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt. Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd, który uderzałby w rolników, hodowców i zwykłe wiejskie gospodarstwa - podkreślił.

Zaznaczył, że teza, że polska wieś źle traktuje zwierzęta to krzywdzący stereotyp. - Dlatego nie podpisuję ustawy, która stygmatyzuje wieś, a jednocześnie nie rozwiązuje żadnego realnego problemu - dodał.

Prezydent podkreślił, że dobrostan zwierząt jest ważny, a on sam zawsze dbał o zwierzęta, które były i są obecne w jego domu. - Dlatego składam do Sejmu prezydencki projekt ustawy, który pozwoli spuścić psy z łańcuchów - zapowiedział.

Podkreślił, że prezydencki projekt realnie poprawi los zwierząt, ale nie będzie nakładał na ludzi restrykcyjnych, nierealnych do spełnienia obowiązków budowania kilkudziesięciometrowych kojców. Zaznaczył, że jest możliwość, aby tę inicjatywę sprawnie przeprowadzić przez parlament, a przepisy weszły w życie w podobnym czasie, jaki zakładała zawetowana nowelizacja, czyli 12 miesięcy.

Obecnie obowiązujące przepisy zakazują trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3 metry.

Zawetowane przepisy wprowadzały definicję kojca - miejsca, gdzie utrzymuje się psa na ograniczonej przestrzeni poza lokalem mieszkalnym i z którego nieuwiązany pies nie może samodzielnie wyjść, znajdującego się na ogrodzonym lub nieogrodzonym terenie.

Właściciel utrzymujący psa w kojcu musiałby zapewnić mu kojec utwardzony i zadaszony w większej części, o powierzchni nie mniejszej niż 10 mkw. w przypadku psa o masie ciała poniżej 20 kg, 15 mkw. dla psa o masie ciała od 20 do 30 kg i 20 mkw. dla psa o masie ciała powyżej 30 kg. Ponadto kojec miał być powiększany wraz z liczbą przebywających w nim psów.

Regulacje zakładały, że kojec miał mieć wysokość nie mniejszą niż 1,7 m oraz trwałą i stabilną konstrukcję, ze stałym dostępem do światła dziennego, z ogrodzeniem, w którym co najmniej dwa boki zawierają prześwity przepuszczające światło i umożliwiające naturalny przepływ powietrza. Ponadto osoba trzymająca psa w kojcu, w nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni miała być zobowiązana do zapewnienia zwierzęciu budy wykonanej z drewna lub materiałów drewnopochodnych stanowiących barierę termiczną, z izolacją cieplną, chroniącej przed warunkami atmosferycznymi oraz o wielkości dostosowanej do wielkości psa.

Nowelizacja zakładała również wyłączenia od zakazu trzymania psów na uwięzi - jedynie poza miejscem stałego bytowania psa. Możliwe byłoby m.in. prowadzenie na smyczy lub uwiązanie psa na czas spaceru, transportu czy też krótkotrwale w określonych warunkach wskazanych przez właściciela - w sposób niepowodujący naruszenia dobrostanu zwierzęcia (np. na czas zakupów).

Z regulacji w sprawie kojców miały zostać wyłączone psy wykorzystywane do celów specjalnych oraz psy utrzymywane w schroniskach dla zwierząt. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 02.12.2025 20:03

TAGI| KAROL NAWROCKI, PAP, PRAWA ZWIERZĄT, PRAWO, PREZYDENT, PREZYDENT RP, RÓŻNE, SPOŁECZEŃSTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Prezydent powołał Radę Rodziny i Demografii | Izrael: Premier Netanjahu złożył wniosek do prezydenta o ułaskawienie | Prezydent Nawrocki ograniczy wizytę na Węgrzech po spotkaniu Orbana z Putinem | Ukraina: Co po dymisji Jermaka? | Umożliwienie autom elektrycznym jazdy po buspasach - korzystne dla biznesu i klimatu?
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Postanowienia

Katarzyna Solecka

Postanowienia

Wystarczy kochać, by było pod górkę?

Zmiana planów

Piotr Drzyzga

Zmiana planów

Niby miało być o kolędach, ale skoro wspominamy dziś patrona numizmatyków…

Adwentowi poszukiwacze pereł

ks. Leszek Smolliński

Adwentowi poszukiwacze pereł

Perły nie znajdzie w czasie Adwentu ten, kto biegnie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Jaśnie pies

Prezydent zawetował tzw. ustawę łańcuchową

Proponowane normy kojców dla psów były kompletnie nierealne. Kojce wielkości miejskich kawalerek to absurd.

Kiedyś normalny widok

Prezydent powołał Radę Rodziny i Demografii

Jej przewodniczącą została Barbara Socha

Solidarność apeluje o zawetowanie nowelizacji w sprawie wdrożenia w szkołach reformy

Solidarność apeluje o zawetowanie nowelizacji w sprawie wdrożenia w szkołach reformy

Związkowy uważają, że nowela budzi poważne zastrzeżenia merytoryczne i prawne.

Federica Mogherini

UE: zatrzymana była szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini

Chodzi o podejrzenie oszustwa przy przetargach.

Leon XIV: Myślałem, że przejdę na emeryturę, ale...

Leon XIV: Myślałem, że przejdę na emeryturę, ale...

"Zdałem się na Boga."

Ostatni dzień wizyty Leona XIV w Libanie (synteza)

Ostatni dzień wizyty Leona XIV w Libanie (synteza)

Był w szpitalu psychiatrycznym w Jal ed-Dibie, modlił się w miejscu tragicznego wybuchu w porcie w Bejrucie.

Córka założyciela Hamasu swej o drodze do chrześcijaństwa

Córka założyciela Hamasu swej o drodze do chrześcijaństwa

"Wierzę, że Jezus kocha muzułmanów."

Narody domagają się pokoju! – wołanie Papieża w Libanie

Narody domagają się pokoju! – wołanie Papieża w Libanie

Bliski Wschód potrzebuje nowych podejść, aby odrzucić mentalność zemsty i przemocy, przezwyciężyć podziały polityczne, społeczne i religijne oraz otworzyć nowe rozdziały w imię pojednania i pokoju – to apel Leona XIV wygłoszony przez niego na zakończenie Mszy św., sprawowanej w Bejrucie. Papież wołał o pokój – nie tylko do zgromadzonych na Mszy św. 150 tys. osób, ale do wszystkich pełniących władzę i mających wpływ na losy świata.

Modlitwa i łzy - Papież w miejscu wybuchu w porcie w Bejrucie

Modlitwa i łzy - Papież w miejscu wybuchu w porcie w Bejrucie

Rodziny ofiar eksplozji modliły się razem z Leonem XIV.

Pete Hegseth - szef Pentagonu

USA: Walka czy egzekucja?

Hegseth: rozkaz o powtórnym ostrzelaniu łodzi domniemanych przemytników na Morzu Karaibskim wydał dowódca sił specjalnych.

Rząd zajmie się kwestią małych szkół

Rząd zajmie się kwestią małych szkół

Projekt noweli ustawy. To odpowiedź na zmiany demograficzne.

Morze

Chiny i Japonia oskarżają się wzajemnie o naruszenie wód terytorialnych wokół spornych wysp

Incydent wpisuje się w rosnące napięcia dyplomatyczne między krajami.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 02.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
3°C Wtorek
wieczór
0°C Środa
noc
0°C Środa
rano
4°C Środa
dzień
wiecej »
 