Prezydent powołał Radę Rodziny i Demografii

24 osoby weszły w skład powołanej we wtorek przez prezydenta Karola Nawrockiego Rady Rodziny i Demografii. Jej przewodniczącą została Barbara Socha - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP.

Radę Rodziny i Demografii tworzą eksperci z wielu dziedzin: polityki społecznej, ekonomii, demografii i socjologii. W pracach gremium będą brali udział również przedstawiciele organizacji prorodzinnych oraz eksperci opieki medycznej, w szczególności nad matką i małym dzieckiem.

Przewodnicząca rady Barbara Socha była w rządzie PiS wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej i pełnomocniczką rządu do spraw polityki demograficznej, obecnie jest doradcą prezydenta Nawrockiego.

Oprócz niej, do Rady Rodziny i Demografii zostali powołani: Karolina Appelt, Dorota Bojemska, Konrad Bonisławski, Michał Ciesielski, Henryk Domański, Rafał Dorosiński, Ewa Frątczak, Marek Grabowski, Szymon Grzelak, Marek Kośny, Michał Kot, Joanna Krupska i Agata Lupoměská.

W prezydenckim gremium doradczym zasiadają również: Bartosz Marczuk, Elżbieta Mączyńska, Michał Michalski, Jarosław Przeperski, Elżbieta Rafalska, Piotr Szukalski, Jarosław Szydłak, Antoni Szymański, Gertruda Uścińska i Aleksandra Wesołowska.

"Pragnę, aby Polska była najlepszym miejscem do życia dla polskich rodzin. Powołanie Rady Rodziny i Demografii przy Prezydencie RP ma stworzyć przestrzeń rzetelnej debaty o tym wszystkim, co determinuje dobrą przyszłość Ojczyzny" - napisał prezydent w akcie powołania do rady.

Według informacji KPRP, rada będzie zajmowała się przede wszystkim prowadzeniem debaty strategicznej i analizowaniem uwarunkowań dotyczących funkcjonowania polskich rodzin oraz prowadzonych działań publicznych wspierających rodziny i poprawiających sytuację demograficzną Polski.

Do zadań tego gremium będzie też należało przygotowywanie opinii dla prezydenta dotyczących sytuacji polskich rodzin, opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych z zakresu polityki prorodzinnej oraz formułowanie generalnych wniosków dotyczących spraw polskich rodzin.

Kancelaria, informując o powstaniu rady, oceniła, że trwający w naszym kraju kryzys demograficzny jest obecnie największym problemem społecznym, który ma zasadniczy wpływ na wszystkie obszary funkcjonowania państwa oraz życia codziennego Polaków. W jej ocenie w rozwiązywanie tego bardzo złożonego problemu powinny być zaangażowane równocześnie wszystkie podmioty odpowiedzialne za politykę społeczną - rząd, samorządy, system edukacji, system ochrony zdrowia, stowarzyszenia i kościoły.

Po wręczeniu aktów powołania członkom Rady Rodziny i Demografii w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyło się jej inauguracyjne posiedzenie. Prezydentowi towarzyszyła żona Marta Nawrocka.