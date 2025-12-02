info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » UE: zatrzymana była szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini
UE: zatrzymana była szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini

Federica Mogherini  
Christophe Licoppe - European Union 2025 /Wikimedia / CC-SA 4.0 Federica Mogherini

Chodzi o podejrzenie oszustwa przy przetargach.

Była szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini jest jedną z osób zatrzymanych w związku ze śledztwem, w ramach którego we wtorek doszło do przeszukań m.in. w siedzibie unijnej dyplomacji w Brukseli oraz w Kolegium Europejskim w Brugii - podał belgijski dziennik "Le Soir".

O przeszukaniach wcześniej poinformowała prowadząca śledztwo Prokuratura Europejska (EPPO). Według niej zatrzymane zostały trzy osoby.

Rewizji dokonano w ramach śledztwa w sprawie podejrzenia oszustwa związanego ze szkoleniami dla młodszych dyplomatów, finansowanymi przez UE.

Mogherini, włoska polityczka i dyplomatka, jest obecnie rektorką Kolegium Europejskiego. Sprawowała funkcję wysokiej przedstawicielki ds. zagranicznych i obronnych UE w latach 2014-2019.

Według gazety "Le Soir" wśród zatrzymanych jest również Włoch Stefano Sannino, były sekretarz generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), były ambasador Włoch w Hiszpanii, a obecnie dyrektor generalny Komisji Europejskiej ds. Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i Zatoki Perskiej.

We wtorek na wniosek EPPO policja w Belgii przeszukała m.in. siedzibę ESDZ w Brukseli. Na czele tej unijnej dyplomacji stoi wysoki przedstawiciel ds. zagranicznych i obronnych UE, sprawujący jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego KE.

Przeszukano również budynki Kolegium Europejskiego w Brugii oraz domy podejrzanych. W Kolegium Europejskim kształcą się unijni urzędnicy; uczelnia ma także placówki w Warszawie i Tiranie.

EPPO wyjaśniła, że rewizji dokonano w ramach śledztwa w sprawie podejrzenia oszustwa związanego ze szkoleniami dla młodszych dyplomatów, finansowanymi przez UE. - Przed przeszukaniem Prokuratura Europejska wnioskowała o uchylenie immunitetu kilku podejrzanych, co zostało uwzględnione - poinformowano.

Chodzi o finansowany ze środków unijnych program Akademii Dyplomatycznej UE, w ramach którego organizowane są trwające dziewięć miesięcy szkolenia dla młodszych dyplomatów z państw członkowskich. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej ESDZ przyznała prowadzenie programu w latach 2021-2022 Kolegium Europejskiemu w Brugii.

Śledztwo ma wykazać, czy pracownicy Kolegium w Brugii zostali z wyprzedzeniem poinformowani o kryteriach wyboru w ramach procedury przetargowej i mieli wystarczające powody, by sądzić, że otrzymają zlecenie na realizację projektu przed oficjalną publikacją ogłoszenia o przetargu przez ESDZ.

- Istnieją poważne podejrzenia, że w trakcie procedury przetargowej w ramach programu doszło do naruszenia art. 169 rozporządzenia finansowego, dotyczącego uczciwej konkurencji, oraz że poufne informacje dotyczące trwającego postępowania przetargowego zostały udostępnione jednemu z kandydatów biorących udział w przetargu - poinformowała EPPO.

Informację o przeszukaniach potwierdziła Komisja Europejska. - Możemy potwierdzić, że policja była dziś w budynkach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) - powiedziała rzeczniczka KE Anitta Hipper.

Z Brukseli Magdalena Cedro 

PAP |

dodane 02.12.2025 19:47

