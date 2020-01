Holandia zmienia nazwę  

Przez lata nazwa Holandia i Niderlandy były używane przez Holendrów zamiennie. Rezygnacja z używania tej pierwszej nazwy ma związek z kwestiami wizerunkowymi. Holenderskie władze chcą zerwać ze skojarzeniami swojego kraju z legalnymi narkotykami i prostytucją. Okazją do zaprezentowania nowego wizerunku będzie organizowany w tym kraju tegoroczny konkurs Eurowizji.

Historyczna kraina Holandii obejmuje zaledwie dwie prowincje Królestwa Niderlandów. Są to jednak prowincje, w których znajduje się stolica konstytucyjna siedziba tego kraju – Amsterdam, siedziba rządu, parlamentu i rodziny królewskiej – Haga i drugie co do wielkości miasto Holandii – Rotterdam. Prowincje te przyciągają też największą część turystów przyjeżdżających do kraju tulipanów.

Operacja zmiany nazwy z „Holland” na „The Netherlands” kosztowała Holendrów 200 tys. euro.