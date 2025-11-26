Archidiecezja Krakowska - ponad 1,5 mln wiernych w 448 parafiach

448 parafii liczy Archidiecezja Krakowska, jedna z najstarszych w Polsce i najliczniejszych pod względem posługujących kapłanów. Należy do niej 1,5 mln wiernych, z których niecałe 40 proc. bierze udział w niedzielnych mszach.

Archidiecezja ze stolicą w Krakowie i główną świątynią na Wawelu obejmuje przede wszystkim środkowo-zachodnią część województwa małopolskiego. W jej skład wchodzą okolice Krakowa - po powiat chrzanowski na zachodzie i wielicki na wschodzie - oraz gminy ciągnące się na południe do Zakopanego. Do archidiecezji należą m.in. Libiąż, Niepołomice, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Myślenice, Rabka i Nowy Targ. Graniczy z archidiecezją katowicką, diecezją bielsko-żywiecką, sosnowiecką, kielecką i tarnowską.

Choć archidiecezja krakowska nie należy do najrozleglejszych w kraju - ma 5,7 tys. km2 - jest drugą, po diecezji tarnowskiej pod względem liczby parafii. Jak wynika z informacji episkopatu, na jej terenie funkcjonuje 448 parafii i 14 rektoratów, a w kościołach posługuje ponad 1,1 tys. księży diecezjalnych i blisko 900 księży zakonnych.

Według danych episkopatu, na ponad 1,6 mln mieszkańców archidiecezji ponad 1,5 mln jest katolikami. Na niedzielne msze uczęszcza 38,5 proc. z nich - wynika z ostatniego raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK), dotyczącego 2023 roku. To plasuje archidiecezję krakowską na piątym miejscu, po diecezjach tarnowskiej, rzeszowskiej, przemyskiej i siedleckiej.

Archidiecezja jest jedną z 14 w polskim Kościele katolickim. Jej początki sięgają 1000 roku, kiedy powstała jako diecezja podlegająca biskupstwu w Gnieźnie. Do rangi metropolii podniósł ją 100 lat temu papież Pius XI. Obecnie w skład całej metropolii wchodzą archidiecezja krakowska, diecezja tarnowska, bielsko-żywiecka i kielecka.

Ponad tysiącletnia tradycja jest - zdaniem rzecznika krakowskiej kurii ks. Łukasza Michalczewskiego - głównym dziedzictwem archidiecezji. - Tysiąc lat tradycji, miasto królewskie - oczy całej Polski naturalnie na Wawel i biskupstwo krakowskie były zwrócone i głos z Wawelu był słyszany - powiedział PAP ks. Michalczewski.

Swoją rangę zawdzięcza także wywodzącemu się z niej Janowi Pawłowi II, którego pamięć jest szczególnie pielęgnowana w Krakowie i Wadowicach. Na jej terenie znajdują się też ważne miejsca kultu, w tym m.in. bazylika Mariacka, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Sanktuarium pasyjno-maryjne w Kalwarii Zebrzydowskiej.