Zakończenie wojny w Ukrainie do końca 2025 roku jest możliwe, choć rozmowy delegacji USA i Ukrainy w Genewie muszą być kontynuowane - ocenił sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Dodał, że Rosja będzie stanowić długoterminowe zagrożenie dla Europy nawet po zawarciu porozumienia pokojowego.

"Rosja będzie stanowić zagrożenie w perspektywie długoterminowej. Jeżeli prezydent Rosji (Władimir Putin) jest gotów poświęcić milion swoich obywateli w imię błędnego przekonania o konieczności ťnaprawienia historiiŤ, musimy być na to przygotowani" - powiedział Rutte w opublikowanym w środę wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "El Pais".

Nie wykluczył, że rozpętana przez Rosję wojna w Ukrainie może zakończyć się jeszcze w tym roku, zastrzegając, że konieczne jest kontynuowanie przez przedstawicieli USA i Ukrainy rozmów, rozpoczętych w miniony weekend w Genewie.

Według byłego premiera Holandii omawiany obecnie plan pokojowy "stanowi podstawę rozmów" między Kijowem a Waszyngtonem, choć niektóre jego punkty "wymagają dalszej pracy i dialogu".

W rozmowie z "El Pais" Rutte podkreślił, że podziwia wysiłki podejmowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa, aby "przełamać impas w stosunkach z Putinem". "Jestem naprawdę zadowolony z przywództwa prezydenta Trumpa. W pełni go popieram" - podkreślił. Jego zdaniem tylko dzięki Amerykaninowi osiągnięto postęp w takich kwestiach, jak zwiększenie wydatków na obronność przez kraje NATO oraz działania na rzecz zakończenia wojny w Strefie Gazy.

W ocenie sekretarza generalnego Sojuszu Hiszpania będzie musiała wkrótce przeznaczyć więcej środków na obronność. Rząd w Madrycie utrzymuje, że jest w stanie spełnić cele Sojuszu przy wydatkach na poziomie 2,1 proc. PKB, ale według Ruttego to nie wystarczy.