Tańczące karmelitanki bose z Krakowa  

Siostry zatańczyły do utworu "Opowieści o miłości". Jak podkreślają, to była inicjatywa oddolna i spontaniczna. - I pochodząca od Ducha Świętego. Siostry się na nią otwarły, bo mamy nadzwyczajne czasy. To nie jest nasza typowa forma modlitwy, ale doszłyśmy do wniosku, że modlitwa tańcem może przynieść wielu oglądającym pokój i radość - mówi s. Cecylia, przeorysza wspólnoty.

Żyjące w ścisłej klauzurze mniszki wykorzystały choreografię przygotowaną rzez wspólnotę "Lilia". Swoim tańcem siostry chcą trafić do cierpiących, chorych i smutnych. Ma to być także wyraz ich czuwania i modlitwy w czasie pandemii za wszystkich, którzy tego potrzebują.

Karmelici Bosi Prowincja Krakowska Dla Was - Karmelitanki Bose z Krakowa - Wesołej



Klasztor przy ul. Kopernika w Krakowie ufundowali Jan i Ewa z Leszczyńskich Szembeków. Pierwsze karmelitanki trafiły tu 26 lipca 1725 roku. W klasztorze na Wesołej spoczywają doczesne szczątki służebnicy Bożej m. Teresy Marchockiej.