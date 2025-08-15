W całym kraju odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego

W piątek w całym kraju zorganizowano uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. Oprócz oficjalnych obchodów, zakończonych defiladą lądową, powietrzną i po raz pierwszy morską, żołnierze zaprezentowali sprzęt wojskowy na wielu piknikach.

Po warszawskiej Wisłostradzie przeszła defilada lądowa, w które brało udział tysiące żołnierzy i setki sztuk sprzętu. Nad głowami oglądających przeleciały wojskowe samoloty.

Po raz pierwszy w dniu Święta Wojska Polskiego zaprezentowała swoje okręty i inny sprzęt Marynarka Wojenna. Na wodach Bałyku w okolicach Helu odbyła się parada morska z udziałem ok. 20 okrętów wojskowych.

Wcześniej, w katedrze polowej WP odbyła się msza św. z okazji Święta Wojska Polskiego. Liturgii za ojczyznę i żołnierzy w 105. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. przewodniczył bp polowy Wiesław Lechowicz.

W Rzeszowie uroczystości rozpoczęła msza św. w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie, po której na placu kościelnym odbył się uroczysty apel z oprawą wojskową 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Żołnierze oddali salwę honorową. Złożono także kwiaty przy tablicach upamiętniających kombatantów.

W Lublinie oficjalne uroczystości odbyły się na pl. Litewskim, gdzie po podniesieniu flagi, odśpiewaniu hymnu i wręczeniu odznaczeń odczytano apel pamięci i oddano salwę honorową. Następnie delegacje złożyły kwiaty przed pomnikami Nieznanego Żołnierza i Józefa Piłsudskiego. Zwieńczeniem obchodów była defilada wojskowa.

Z kolei w Poznaniu główne obchody rozpoczęły się w parku Jana Pawła II przy ul. Dolna Wilda. Oprócz apelu pododdziałów, zebrani mogli zobaczyć ekspozycję wojskowych pojazdów, na której prezentowano m.in. kołowy transporter opancerzony Rosomak. Poszczególne jednostki wojskowe przygotowały też stoiska promujące służbę w armii.

W Olsztynie prezydent miasta Robert Szewczyk złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą marszałka Józefa Piłsudskiego. W olsztyńskiej katedrze św. Jakuba odbyła się msza za ojczyznę, a na Starym Mieście był piknik wojskowy.

Odrębne obchody zorganizowali Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i Fundacja im. Piotra Poleskiego. Działacze tych organizacji i ich sympatycy wzięli udział we mszy w kościele Bł. Stefana Wyszyńskiego, podczas której odsłonięto tablicę ku czci gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa "Nila". Był on m.in. uczestnikiem Bitwy Warszawskiej. Złożono też kwiaty przy pomniku Armii Krajowej, a w domu parafialnym zorganizowano prelekcję "Bitwa Warszawska jako ratunek niepodległości Rzeczypospolitej".

W Łodzi obchody rozpoczęła msza święta, którą w intencji ojczyzny odprawił w archikatedrze metropolita łódzki kard. Grzegorz Ryś. Po niej odbyła się uroczysta zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, apel pamięci oraz defilada kompanii honorowych na ul. Piotrkowskiej. Obchodom na Placu Katedralnym towarzyszył piknik wojskowy z 25 stoiskami prezentującymi jednostki z regionu łódzkiego.

W regionie świętokrzyskim wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Niepodległości przy kieleckim dworcu PKP. Do godz. 18 na Placu Wolności potrwa piknik, na którym prezentowany jest sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Można na nim zobaczyć m.in. transporter opancerzony Rosomak, moździerz samobieżny RAK, czy pojazd wojsk aeromobilnych Aero. Swoje stoiska wystawiają także inne służby, m.in. straż pożarna, policja, straż graniczna czy straż miejska.

Główna część uroczystości rozpoczęła się na Placu Wolności, po mszy świętej w kieleckim kościele garnizonowym. W programie obchodów znalazły się m.in. apel pamięci, salwa honorowa i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na Dolnym Śląsku uroczystości zorganizowano we Wrocławiu i Legnicy. We Wrocławiu obchody rozpoczęły się nabożeństwem w Bazylice Mniejszej pw. św. Elżbiety. Uroczysty apel wygłoszono na wrocławskim Rynku. Tam wręczono odznaczenia i awanse żołnierzom wrocławskiego garnizonu. Odczytano również list od ministra obrony narodowej. Uroczystościom towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego i prezentacje jednostek wojskowych z terenu Dolnego Śląska.

Po raz pierwszy przedstawiciele wszystkich jednostek wojskowych z Dolnego Śląska spotkali się w Legnicy. Uroczyste nabożeństwo w intencji Ojczyzny i polskich żołnierzy odprawiono w Katedrze pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Stamtąd uczestnicy przeszli na Rynek, gdzie odbył się apel pamięci.

Organizatorzy zaplanowali również prezentację sprzętu wojskowego dolnośląskich jednostek. W programie znalazł się pokaz historyczny grupy rekonstrukcyjnej "Pułk 2-gi Piechoty i Artylerii Pieszej Księstwa Warszawskiego", a także koncerty i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz warsztaty i prelekcje bezpieczeństwa w ramach akcji "Bądź gotowy".

Dla zainteresowanych wojsko przygotowało również rywalizację sportową: saperski tor przeszkód i tor chemiczny, "Bieg z żołnierzem", zawody strzeleckie na strzelnicy przy ul. Poznańskiej.

W programie znalazły się również wystawy poświęcone Powstaniu Warszawskiemu, tradycjom wojskowym lat międzywojennych XX w., czy wystawa sprzętu łączności obejmująca okres od II wojny światowej do 1993 r.

Przed Galerią Sztuki na Rynku pojawiła się również mobilna i interaktywna wystawa "Iskry Niepodległej".