Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Białystok: Modlitwy wiernych różnych wyznań w intencji wojska i ojczyzny
rss newsletter facebook twitter

Białystok: Modlitwy wiernych różnych wyznań w intencji wojska i ojczyzny

Razem. Bo "źródłem narodowych klęsk były waśnie, podziały i partykularyzmy".

Reklama

W Białymstoku w świątyniach różnych wyznań odprawiono w piątek okolicznościowe nabożeństwa związane ze Świętem Wojska Polskiego. W ramach oficjalnych, regionalnych obchodów za wojsko i ojczyznę modlili się katolicy, prawosławni i muzułmanie. W niedzielę zrobią to też protestanci.

Tradycja, która obejmuje również takie ważne daty, jak rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i dzień niepodległości, podkreśla wielowyznaniowy i wielonarodowy charakter województwa, którego stolicą jest Białystok. Podlaskie jest regionem, w którym są największe w kraju skupiska prawosławnych, wyznających islam Tatarów i mniejszości narodowych.

W piątek główne uroczystości Święta Wojska Polskiego w Białymstoku, tradycyjnie odbywające się wczesnym popołudniem przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w centrum miasta, poprzedzone były mszą św. w katolickiej bazylice metropolitalnej. Rano nabożeństwo w intencji żołnierzy i ojczyzny, z udziałem oficjalnych gości i pocztów sztandarowych, odprawione zostało również w białostockiej katedrze prawosławnej pw. Świętego Mikołaja.

Na początku lat 90. zwyczaj prawosławnych modlitw za ojczyznę w czasie ważnych świąt państwowych wprowadził w województwie podlaskim metropolita Sawa - obecny zwierzchnik Cerkwi w Polsce, a wtedy ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej i prawosławny ordynariusz polowy Wojska Polskiego. Z czasem włączono je do oficjalnego programu obchodów w Białymstoku.

Wczesnym popołudniem w białostockim meczecie modlili się również polscy wyznawcy islamu. Była to modlitwa piątkowa połączona z modlitwą intencyjną za pomyślność ojczyzny. Islamskie uroczystości podczas świąt państwowych, przywrócone ponad 20 lat temu, to nawiązanie do tradycji przedwojennej. Ostatnie przed wojną odbyły się w 1938 r.

W niedzielę w intencji wojska i ojczyzny modlić się będą także wierni Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ta uroczystość również znalazła się w oficjalnym programie obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.

Podczas głównych uroczystości przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego nawiązywano do sytuacji na wschodniej granicy. W województwie podlaskim działa Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie, w ramach którego wojsko wspiera Straż Graniczną w ochronie granicy z Białorusią, a od ponad miesiąca - również z Litwą, gdzie tymczasowo przywrócono kontrole osób wjeżdżających do Polski.

Podkreślano też znaczenie jedności i solidarności narodowej, która w 1920 r. pomogła odnieść zwycięstwo. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówił o bohaterach, z których współcześnie można byłoby wziąć przykład nie tylko odwagi, ale też "jedności i jednomyślności".

- Źródłem narodowych klęsk były waśnie, podziały i partykularyzmy. Kiedy potrafiliśmy się zjednoczyć, nie było dla nas przeszkód niemożliwych do przezwyciężenia (...). Razem jesteśmy silniejsi, razem - solidarni i zjednoczeni - wygrywaliśmy tak, jak w roku 1920 - mówił wojewoda.

- Zjednoczeni Polacy, działający razem, wspólnym wysiłkiem wojska i cywilnych obywateli, są w stanie zdobyć się na czyny heroiczne i odnieść najwspanialsze zwycięstwa - dodał prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 15.08.2025 16:29

TAGI| OBCHODY, PAP, WOJSKO, ŚWIĘTO

PRZECZYTAJ TAKŻE
USA: Trzy stany wyślą Gwardię Narodową do Waszyngtonu | Strefa Gazy: 36 zabitych w atakach Izraela | Tylko 1 proc. ocalałych po atakach atomowych na Japonię zmarło na nowotwory popromienne | W całym kraju odbyły się uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego | Wojskowa defilada po raz pierwszy na lądzie, morzu i w powietrzu.
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Idzie nowe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Idzie nowe

Największym wrogiem nowego jest stare, a lepszego to, co dobre.

Kohelet miał rację. Choć...

Andrzej Macura

Kohelet miał rację. Choć...

Tak, perspektywa ma znaczenie.

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Zastosowano nową metodę.

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Zastosowano nową metodę.

Vance: Europa będzie musiała zagwarantować "lwią część" bezpieczeństwa Ukrainy

Vance: Europa będzie musiała zagwarantować "lwią część" bezpieczeństwa Ukrainy

"USA mogą jedynie pomóc jeśi to będzie konieczne"

Premier Estonii: do powstrzymania Rosji potrzebni wszyscy w Europie

Premier Estonii: do powstrzymania Rosji potrzebni wszyscy w Europie

"Znając historię, można ją powstrzymać jedynie siłą i jednością"

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia.

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Aranżowanie spotkania Putin-Zełenski.

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Briefing po spotkaniach w Białym Domu

Sztuczna inteligencja

Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Ekspertka o AI.

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
20°C Piątek
noc
18°C Piątek
rano
21°C Piątek
dzień
22°C Piątek
wieczór
wiecej »

Reklama

 