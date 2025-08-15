W Białymstoku w świątyniach różnych wyznań odprawiono w piątek okolicznościowe nabożeństwa związane ze Świętem Wojska Polskiego. W ramach oficjalnych, regionalnych obchodów za wojsko i ojczyznę modlili się katolicy, prawosławni i muzułmanie. W niedzielę zrobią to też protestanci.

Tradycja, która obejmuje również takie ważne daty, jak rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i dzień niepodległości, podkreśla wielowyznaniowy i wielonarodowy charakter województwa, którego stolicą jest Białystok. Podlaskie jest regionem, w którym są największe w kraju skupiska prawosławnych, wyznających islam Tatarów i mniejszości narodowych.

W piątek główne uroczystości Święta Wojska Polskiego w Białymstoku, tradycyjnie odbywające się wczesnym popołudniem przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego w centrum miasta, poprzedzone były mszą św. w katolickiej bazylice metropolitalnej. Rano nabożeństwo w intencji żołnierzy i ojczyzny, z udziałem oficjalnych gości i pocztów sztandarowych, odprawione zostało również w białostockiej katedrze prawosławnej pw. Świętego Mikołaja.

Na początku lat 90. zwyczaj prawosławnych modlitw za ojczyznę w czasie ważnych świąt państwowych wprowadził w województwie podlaskim metropolita Sawa - obecny zwierzchnik Cerkwi w Polsce, a wtedy ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej i prawosławny ordynariusz polowy Wojska Polskiego. Z czasem włączono je do oficjalnego programu obchodów w Białymstoku.

Wczesnym popołudniem w białostockim meczecie modlili się również polscy wyznawcy islamu. Była to modlitwa piątkowa połączona z modlitwą intencyjną za pomyślność ojczyzny. Islamskie uroczystości podczas świąt państwowych, przywrócone ponad 20 lat temu, to nawiązanie do tradycji przedwojennej. Ostatnie przed wojną odbyły się w 1938 r.

W niedzielę w intencji wojska i ojczyzny modlić się będą także wierni Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Ta uroczystość również znalazła się w oficjalnym programie obchodów rocznicy Bitwy Warszawskiej z 1920 roku.

Podczas głównych uroczystości przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego nawiązywano do sytuacji na wschodniej granicy. W województwie podlaskim działa Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie, w ramach którego wojsko wspiera Straż Graniczną w ochronie granicy z Białorusią, a od ponad miesiąca - również z Litwą, gdzie tymczasowo przywrócono kontrole osób wjeżdżających do Polski.

Podkreślano też znaczenie jedności i solidarności narodowej, która w 1920 r. pomogła odnieść zwycięstwo. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski mówił o bohaterach, z których współcześnie można byłoby wziąć przykład nie tylko odwagi, ale też "jedności i jednomyślności".

- Źródłem narodowych klęsk były waśnie, podziały i partykularyzmy. Kiedy potrafiliśmy się zjednoczyć, nie było dla nas przeszkód niemożliwych do przezwyciężenia (...). Razem jesteśmy silniejsi, razem - solidarni i zjednoczeni - wygrywaliśmy tak, jak w roku 1920 - mówił wojewoda.

- Zjednoczeni Polacy, działający razem, wspólnym wysiłkiem wojska i cywilnych obywateli, są w stanie zdobyć się na czyny heroiczne i odnieść najwspanialsze zwycięstwa - dodał prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.