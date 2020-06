"Uwaga #AlertRCB dla Małopolski i Śląska Uwaga! Dziś (21.06) w ciągu dnia i w nocy prognozowane intensywne opady deszczu, burze z gradem i silny wiatr Możliwe podtopienia. Śledź komunikaty pogodowe" - napisało RCB na Twitterze.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi również, by mieszkańcy Małopolski i Śląska zabezpieczyli przedmioty, które porwane przez wiatr mogą stanowić zagrożenie. Radzi również, by w trakcie burzy zostać w domu, a jeśli to nie jest możliwe, by znaleźć bezpieczne schronienie. Zaznaczono również, by przygotować się na możliwe podtopienia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę dla województw małopolskiego i śląskiego alerty drugiego stopnia przed silnym deszczem z burzami oraz przed intensywnymi opadami deszczu. Na tych obszarach Instytut prognozuje wystąpienie opadów od 30 mm do 60 mm, lokalnie 80 mm.

Jak zaznaczono, w trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h, a lokalnie grad. IMGW zaznacza, że ze względu na dynamiczne zmieniającą się sytuację w województwie małopolskim i śląskim możliwa jest aktualizacja ostrzeżenia do stopnia trzeciego.

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem obowiązują również w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Natomiast ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

IMGW zaleca dużą ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.