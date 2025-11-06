Odszedł wielki przyjaciel naszej ojczyzny, który żywo interesował się tym, co dzieje się w Polsce - napisał abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście kondolencyjnym po śmierci kard. Dominika Duki OP, byłego prymasa Czech.

Pogrzeb kardynał Dominika Duki, byłego prymasa Czech i kluczowej postać czeskiego Kościoła na przełomie tysiącleci odbędzie się 15 listopada w katedrze św. Wita w Pradze.

W liście kondolencyjnym, przesłanym na ręce abp. Jana Graubnera, arcybiskupa metropolity praskiego i prymasa Czech, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC podkreślił, że zmarły kard. Dominik Duka OP był wielkim przyjacielem naszej ojczyzny, który "żywo interesował się tym, co dzieje się w Polsce".

"Człowiek, który potrafił mówić prawdę i potrafił do prawdy przyznawać się w każdych okolicznościach, niezależnie od tego, jaką cenę trzeba za to zapłacić. Jego życie jest świadectwem życia w prawdzie i stawania w prawdzie" - napisał abp Wojda.

Zwrócił uwagę, że kard. Duka mianowany przez papieża Leona XIV legatem papieskim na obchody 100-lecia Metropolii Gdańskiej, "bardzo się cieszył, że będzie mógł przybyć do miasta, które, jak sam to określił, jest miastem wolności". Niestety duchowny nie przybył na uroczystości, które odbyły się w połowie października do Gdańska, z powodu złego stanu zdrowia.

Kard. Dominik Duka OP zmarł 4 listopada 2025 roku, w Pradze. Miał 82 lata.

W 1970 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pięć lat później został pozbawiony przez komunistyczne władze pozwolenia na pełnienie posługi kapłańskiej i kontynuował swą misję w podziemiu, za co w 1981 r. trafił do więzienia. Karę odsiadywał z Václavem Havlem, z którym łączyły go silne więzi przyjaźni. W 1998 r. Jan Paweł II mianował go biskupem Hradec Králov,, a Benedykt XVI w 2010 r. arcybiskupem Pragi. W 2012 r. został kardynałem. W 2018 r., kiedy skończył 75 lat, złożył rezygnację z pełnionej funkcji, ale papież przyjął ją dopiero cztery lata później w 2022 r. (PAP)

