Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops
Polska i Rumunia rozmieszczają nowe systemy antydronowe Merops

Dron  
Roman Koszowski /Foto Gość Dron
Jeszcze niedawno obawy przed nimi spowodowane były głównie niefrasobliwością sterujących

Taką informację podała agencja AP.

System Merops ma umożliwić skuteczniejszą obronę przed dronami, a jego rozmieszczenie w Polsce i Rumunii jest spowodowane utrzymującym się zagrożeniem ze strony rosyjskich bezzałogowców w związku z wojną na Ukrainie - przekazała w czwartek agencja AP.

- To, co daje nam ten system, to zdolność bardzo dokładnego wykrywania (dronów - PAP). Jest w stanie wykryć i zneutralizować je niższym kosztem, niż w przypadku lotu samolotu F-35 i zestrzelenia (bezzałogowca) z użyciem pocisku rakietowego - powiedział w czwartek w wywiadzie dla AP pułkownik Mark McLellan, zastępca szefa sztabu ds. operacyjnych w Dowództwie Sojuszniczych Sił Lądowych NATO.

System ma być używany w Polsce, Rumunii oraz w Danii. Przestrzeń powietrzna dwóch pierwszych państw była naruszana przez rosyjskie drony w związku z atakami na Ukrainę - około 20 rosyjskich maszyn wtargnęło do polskiej przestrzeni powietrznej 10 września, natomiast w Danii odnotowano przypadki pojawiania się niezidentyfikowanych dronów nad lotniskami i bazami wojskowymi.

Merops (ang. Multispectral Extended Range Optical Sight) to produkowany przez turecką firmę Aselsan system identyfikacji i zwalczania bezzałogowców. Jest w stanie dokładnie rozpoznawać drony i przekazywać informacje o ich lokalizacji do innych jednostek naziemnych i lotniczych, które następnie mogą je zestrzelić.

Zagrożenie ze strony rosyjskich bezzałogowców przyspieszy budowę systemu antydronowego w Polsce. - Polska zacznie budować własny system antydronowy w ciągu najbliższych miesięcy, nie czekając na budowę "muru dronów", jaki ma opracować Unia Europejska - powiedział we wtorek wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk w rozmowie z agencją Bloomberga.

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz informował w połowie października, że w II kwartale 2026 r. rozpocznie się produkcja dronów przez spółkę Hornet-Polskie Drony. Większościowy pakiet udziałów w spółce Hornet-Polskie Drony nabył wówczas na mocy warunkowej umowy Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Pod koniec września szef MON, po spotkaniu z komisarzem UE ds. obrony Andriusem Kubiliusem, wskazywał, że inicjatywa "muru dronowego" łączy zdolności narodowe w jeden całościowy projekt dla UE. Jak akcentował wówczas szef MON, budowa takiego "muru" jest sygnałem dla Rosji, że odczytujemy jej strategię i jej przeciwdziałamy. 

PAP

dodane 06.11.2025 11:22

TAGI| DANIA, DYPLOMACJA, NATO, PAP, RUMUNIA, USA, UZBROJENIE, WOJSKO

