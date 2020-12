Włochy. Tradycyjny Marsz dla Pokoju po raz pierwszy online

Tego roku, z powodu pandemii, tradycyjne spotkanie 31 grudnia we Włoszech nie będzie mogło odbyć się w zwykły sposób, więc przeniesione zostanie do internetu.

Tak zapowiada komitet organizacyjny Narodowego Marszu Pokoju pod koniec roku, w skład którego wchodzą: Komisja Episkopatu Włoch ds. Problemów Społecznych i Pracy, Sprawiedliwości i Pokoju, włoska Caritas, włoska Akcja Katolicka i Pax Christi Italia.

"Stanie się tak po raz pierwszy, odkąd powołano inicjatywę do życia w Sotto il Monte w 1968 roku. Spotkanie, które każdorazowo odbywa się w jednym mieście, diecezji i na wybranym terytorium, zostało przełożone na 31 grudnia 2021 r. do Savony" - pisze "Avvenire", największy katolicki dziennik we Włoszech.

"W tym momencie cierpienia i ryzyka zarażenia nasz wybór jest motywowany chęcią dawania świadectwa o pokoju także poprzez naszą gotowość do dbania o zdrowie i życie ludzi" - można przeczytać w komunikacie organizatorów. "W trosce wyłącznie o dobro wspólne naszego kraju nie przestajemy uznawać za nasze orędzia, które Ojciec Święty Franciszek podaruje nam na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2021 roku. Przygotujemy webinar z rozważaniami i świadectwami na temat tego orędzia, za pomocą wszelkich dostępnych nam środków rozpropagujemy jego treść i zaproponujemy wsparcie modlitewne dla rodzin, wspólnot, grup, stowarzyszeń i ruchów, które zechcą włączyć się w intencje papieża Franciszka i całego Kościoła".

Głównym założeniem apelu jest to, żeby "nie wpadła w pustkę" okazja, by "żyć w zaciszu swoich domów, a jednocześnie angażować się w budowanie pokoju".