info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Australia: Jedna osoba nie żyje, jedna ciężko ranna po ataku rekina
rss newsletter facebook twitter

Australia: Jedna osoba nie żyje, jedna ciężko ranna po ataku rekina

Rekin tygrysi  
AUTOR / CC-SA 3.0 Rekin tygrysi

Ofiary to para znajomych dwudziestolatków.

Nie żyje kobieta, a mężczyzna jest w stanie krytycznym po tym, jak zaatakował ich rekin u wybrzeży popularnej wśród turystów plaży w zatoce Crowdy Bay, położonej ponad 300 km na północ od Sydney - poinformowały w czwartek australijskie media. To kolejny incydent z udziałem tych drapieżników w ostatnim czasie.

Krwawy dramat rozegrał się wczesnym rankiem czasu lokalnego. Ofiary to para znajomych dwudziestolatków. Mimo natychmiastowej pomocy świadków, kobieta zmarła na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Mężczyznę z rozległymi obrażeniami nóg w stanie krytycznym przetransportowano śmigłowcem do szpitala w Newcastle - przekazał portal telewizji ABC.

Ratownicy podkreślili bohaterską postawę świadka zdarzenia, który założył rannemu prowizoryczną opaskę uciskową. To, jak podkreślili medycy, zapobiegło jego wykrwawieniu.

Władze natychmiast zamknęły plażę Kylies Beach oraz kilka sąsiednich kąpielisk. Trwa obława na drapieżnika. Eksperci z departamentu rybołówstwa rozstawili w okolicy specjalne przynęty, aby schwytać i zidentyfikować rekina odpowiedzialnego za atak.

To już piąty śmiertelny atak rekina w Australii w tym roku. Poprzednia tragedia miała miejsce niecałe trzy miesiące temu, kiedy drapieżnik zabił mężczyznę na jednej z plaż w okolicach Sydney, co było rzadkością w tym rejonie.

Eksperci szacują, że od 1791 roku w Australii odnotowano ponad 1280 incydentów z rekinami, z czego ponad 250 zakończyło się śmiercią. Najczęściej za ataki odpowiadają żarłacze białe, tygrysie i bycze. Przypadki te, choć tragiczne, nie odstraszają Australijczyków przed korzystaniem z plaż i kąpieli w morzu. 

Od redakcji Wiara.pl

Odnotowujemy tę informację, bo w przestrzeni medialnej często pojawia się opinia, że to wszystko wina człowieka i że tak naprawdę nie jest to problem. Podkreślmy: w Australii to piąty śmiertelny atak rekina w tym roku. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 27.11.2025 08:48

TAGI| AUSTRALIA, PAP, RÓŻNE, WYPADKI

PRZECZYTAJ TAKŻE
Prezydent zawetował tzw. ustawę łańcuchową | Hiszpania: Katalonia prosi o pomoc wojsko | Hongkong: Koniec akcji ratunkowej, 94 ofiary śmiertelne pożaru, dziesiątki wciąż zaginione | Hongkong: Tragiczny pożar | Włochy: Winna upadku na Schodach Hiszpańskich jest osoba poszkodowana
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dzień świętego Mikołaja

Maria Sołowiej

Dzień świętego Mikołaja

Spójrz na konsekwencje

Andrzej Macura

Spójrz na konsekwencje

Fakty? Dla wielu nieistotne. Ważne jest wrażenie.

Pajęcze sieci

ks. Włodzimierz Lewandowski

Pajęcze sieci

Obraz pajęczej sieci, a właściwie nici, pojawił się w mojej wyobraźni wraz z powrotem Leona XIV z pierwszej podróży apostolskiej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Naukowy

W. Brytania: Naukowcy bawią się w bogów?

Naukowcy zrobili pierwszy krok w kierunku stworzenia syntetycznych ludzkich genomów.

Dron

Wojsko francuskie otworzyło ogień do dronów

Latały nad bazą atomowych okrętów podwodnych.

W ławach rządowych sejmu

Sejm nie odrzucił weta prezydenta wobec ustawy o kryptoaktywach

Teraz czas na nowe propozycje.

W Al-Faszir w Sudanie mogło zginąć nawet 60 tys. osób

W Al-Faszir w Sudanie mogło zginąć nawet 60 tys. osób

Od czasu zdobycia Al-Faszir przez RSF aż 150 tys. mieszkańców pozostaje zaginionych. Nie wydaje się, aby opuścili miasto.

W sejmie

Klub PiS złożył wniosek o odtajnienie niejawnego punktu obrad Sejmu

Premier podczas tajnej części obrad miał mówić o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie".

Ruskij mir w Odessie

Ukrain: w Miami zakończyło się spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej

Co zostało powiedziane w Moskwie?

Na uwięzi algorytmów

Komisja Europejska nałożyła karę 120 mln euro na platformę

Kar za brak transparentności uniknął chiński TikTok - KE uznała, że odpowiedział na jej uwagi.

Podczas prezydenckiego szczytu

Prezydent powołał Radę Zdrowia

Przewodniczącym gremium doradczego Piotr Czauderna.

Dzrzewo, o które wycierały się dziki

Prokuratura prowadzi dochodzenie ws. truchła dzika znalezionego w gm. Rozprza

Śledztwo dotyczy podejrzenia kłusownictwa.

Media społecznościowe

USA: Vance ostrzegł KE przed nałożeniem kary na X

UE powinna wspierać wolność słowa, a nie "atakować amerykańskie firmy" bez powodu.

Na granicy

Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona na kolejne 90 dni

Obszar strefy buforowej nie zmienił się w porównaniu z obowiązującym dotychczas.

A dzięki mediom społecznościowym słowa polityków rażenie mają większe

Prowokacyjny język partii napędza przemoc polityczną

tak uważa większość Amerykanów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
7°C Niedziela
noc
7°C Niedziela
rano
8°C Niedziela
dzień
8°C Niedziela
wieczór
wiecej »
 