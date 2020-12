Bp Crociata: Pokonać konflikty w Unii i zająć się potrzebującymi  

Pandemiczny kryzys stawia nas w sytuacji, która pod pewnymi względami jest podobna do tego, co przeżywała Europa po II wojnie światowej. Dla Unii Europejskiej pojawia się szansa, by powrócić do ideałów swych ojców założycieli, którzy wtedy w powojennych warunkach zdecydowali się na integrację Starego Kontynentu. Wskazuje na to bp Mariano Crociata, wiceprzewodniczący Komisji Episkopatów Unii Europejskiej COMECE.