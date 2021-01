Co przyniesie 2021 w Kościele powszechnym?  

Pozostawanie elastycznym, znajdowanie kreatywnych rozwiązań, przekonanie, że „wirtualne jest także duchowe”, to niektóre z wyzwań, przed jakimi prawdopodobnie będzie stać Kościół katolicki na całym świecie AD 2021. Pozostaje nadal otwarte pytanie: co dalej z nabożeństwami, opieką duszpasterską, ofertami edukacyjnymi, lekcjami religii w szkołach, pierwszymi komuniami św., bierzmowaniami, ślubami a nawet kafejkami parafialnymi oraz wielu innymi inicjatywami? Z całą pewnością można przewidzieć, że kryzys spowodowany pandemią koronawirusa ograniczy życie Kościoła na co najmniej kolejne kilka miesięcy.