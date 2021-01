Kościół w Polsce 2020 – prezentujemy najważniejsze wydarzenia  

STYCZEŃ

6 – Rekordowa liczba ok. 1,3 mln osób uczestniczyła w tegorocznych Orszakach Trzech Króli w 872 miejscowościach w Polsce. Liczący ok. 90 tys. uczestników Stołeczny Orszak poprowadził kard. Kazimierz Nycz, a na trasie dołączył prezydent Andrzej Duda z małżonką. Największe uliczne jasełka na świecie przeszły w tym roku pod hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”. Towarzyszyło im dziękczynienie za wszystkie cuda, które zdarzyły się w historii naszej Ojczyzny, m.in. za Cud nad Wisłą oraz nadchodzącą beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. Radosne marsze przeszły też w 18 miejscowościach za granicą. Wszystkich uczestników pozdrowił papież Franciszek.

17 – Pod hasłem "Pamiętaj o dniu szabatu, aby należycie go świętować" (Wj 20,8) w Gnieźnie odbyły się ogólnopolskie obchody 23. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce. Wydarzenie rozpoczęło się modlitwą Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka i naczelnego Rabina RP Michaela Schudricha w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. W obchodach uczestniczył m.in. ambasador Izraela w Polsce.

17 – Zmarł Stanisław Stefanek, ordynariusz diecezji łomżyńskiej w latach 1996-2011, wieloletni członek Papieskiej Rady ds. Rodziny oraz Rady KEP ds. Rodziny. Miał 83 lata.

18 – Pod hasłem „Życzliwymi bądźmy”, zaczerpniętym z Dziejów Apostolskich (Dz 28,2), od 18 do 25 stycznia obchodzono na całym świecie – także w Polsce – Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Wierni różnych Kościołów chrześcijańskich spotykali się na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych wydarzeniach. Podczas tegorocznych obchodów świętowano 20. rocznicę podpisania wspólnej deklaracji o wzajemnym uznaniu chrztu przez Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) i Kościół rzymskokatolicki.

26 – Pod hasłem „Chrześcijanie i muzułmanie: w służbie powszechnego braterstwa” w Warszawie odbyły się centralne obchody XX Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Przedstawiciele obydwu religii czytali Biblię i Koran, modlili się i dyskutowali. W spotkaniu uczestniczyli duchowni i wierni obu religii oraz przedstawiciele korpusu dyplomatycznego krajów muzułmańskich. Inicjatywa polskiego Episkopatu o ustanowieniu Dnia Islamu jest pionierską w skali światowej.

LUTY

2 – Jak co roku 2 lutego, w Światowym Dniu Życia Konsekrowanego, w Kościele w Polsce zorganizowano zbiórkę na potrzeby żeńskich klasztorów kontemplacyjnych. Według danych z końca 2019 roku, w Polsce pracuje 17,2 tys. sióstr zakonnych oraz 8, 9 tys. zakonników.

5 – Abp Gądecki poprosił Episkopaty świata o wsparcie inicjatywy, by św. Jan Paweł II został doktorem Kościoła i współpatronem Europy. Dwadzieścia siedem lat pontyfikatu papieża Jana Pawła II posiada przełomowe znaczenie dla Kościoła i świata, tak w kontekście jego nauczania, jak i w kontekście oddziaływania społecznego – napisał przewodniczący KEP i wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) w liście skierowanym do przewodniczących Episkopatów świata, w którym poprosił o poparcie inicjatywy ogłoszenia św. Jana Pawła II doktorem Kościoła. Pod apelem abp. Gądeckiego KAI zebrała kilkadziesiąt tysięcy podpisów.

23 – Pod hasłem „Szczęśliwe dzieci w trzeźwych rodzinach” przebiegał tegoroczny Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Wielkim apostołem tej sprawy był kard. Stefan Wyszyński - wkrótce beatyfikowany – przypomniał w rozmowie z KAI bp Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

28 – Kościół w Polsce obchodził Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego małoletnich, ustanowiony na pierwszy piątek Wielkiego Postu przez papieża Franciszka. Z tej okazji w diecezjach i zakonach podejmowano różnorakie inicjatywy modlitewne w intencji przebłagania za grzechy wykorzystywania seksualnego małoletnich popełnione przez duchownych.

MARZEC

8 – W II niedzielę Wielkiego Postu obchodzono niedzielę „Ad Gentes” – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, w tym roku pod hasłem „Eucharystia i misje”. Ofiary zebrane do puszek przeznaczono na pomoc polskim misjonarzom, aby mogli prowadzić dzieła ewangelizacyjne, edukacyjne, medyczne i charytatywne.

20 – Rząd RP ogłosił stan epidemii, który dał rządowi nowe prerogatywy, zaś na obywateli nałożył różne ograniczenia.

21 – „Zostańmy w domach, weźmy udział w Mszy św. przez środki społecznego przekazu. Bądźmy razem na modlitwie w ten właśnie sposób. Niech to będzie wyraz naszej miłości i troski o siostry i braci” – zaapelował Prymas Polski abp Wojciech Polak.

21 – „Przypominamy Biskupom Diecezjalnym o konieczności udzielenia kolejnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej w związku z ograniczeniami liczby wiernych mogących uczestniczyć w zgromadzeniach religijnych” – podkreśliło Prezydium Konferencji Episkopatu Polski we „Wskazaniach dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach”.

21 – Zmarł ks. prałat Piotr Pawlukiewicz, znany duszpasterz, kaznodzieja i rekolekcjonista w kraju i w środowiskach polonijnych, autor wielu książek, doktor teologii pastoralnej, kanonik gremialny Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Miał 59 lat.

21 – Zmarł ks. prof. Czesław Bartnik, wieloletni profesor dogmatyki na Wydziale Teologii KUL, promotor wielu prac naukowych, autor licznych tekstów teologicznych. Miał 90 lat.

28 – Zmarł Marek Lehnert, watykanista, publicysta, poeta; dawny pracownik „Osservatore Romano”, korespondent m.in. Radia Wolna Europa, Polskiego Radia i Katolickiej Agencji Informacyjnej. Miał 69 lat.

29 – Zmarł Krzysztof Penderecki, światowej sławy kompozytor i dyrygent, autor m.in. „Pasji wg św. Łukasza”, „Polskiego Requiem”, „Siedmiu bram Jerozolimy”, doktor honoris causa uczelni polskich i zagranicznych, członek honorowy wielu akademii artystycznych i naukowych, laureat licznych nagród muzycznych i państwowych w Polsce i na świecie. Miał 86 lat.

31 – Rząd ogłosił, że w uroczystościach i obrzędach religijnych, w tym Mszach czy pogrzebach, w okresie od 25 marca do 11 kwietnia może uczestniczyć do 5 osób (oprócz osób sprawujących liturgię). Ponadto od Niedzieli Wielkanocnej 12 kwietnia „do odwołania” przywrócono limit 50 osób – wliczając w to wszystkich uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby dokonujące pochówku.

31 – Sąd Najwyższy nie uwzględnił skargi kasacyjnej Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej od wyroku przyznającego milion zł zadośćuczynienia na rzecz ofiary wydalonego już ze stanu kapłańskiego i ze zgromadzenia zakonnego Romana B. Były kapłan dopuścił się przed laty wielokrotnego molestowania i zgwałcenia małoletniej Katarzyny.

Czytaj dalej na kolejnej stronie.